Chalupný (SOCDEM): Bydlení není ideologie

01.06.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení problému dostupného bydlení

Chalupný (SOCDEM): Bydlení není ideologie
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Debata o bydlení v posledních letech často sklouzává k jednoduchým sloganům a rychlým řešením. Jenže právě bydlení je oblast, kde jednoduchá řešení většinou nefungují. A už vůbec ne dlouhodobě.

V oblasti bydlení se pohybuji téměř patnáct let, možná i déle. A to jak po stránce praktické, tak teoretické. Praktické zkušenosti jsem získal především jako bývalý starosta a předseda majetkového výboru města Plzeň, kde jsme otázku obecního bydlení řešili velmi často. Zároveň mám zkušenosti se soukromým nájemním bydlením i s výstavbou vlastnického bydlení a jednáním s developery.

Právě díky těmto zkušenostem jsem si vytvořil svůj vlastní pohled na bytovou politiku. Nemusí s ním souhlasit každý, ale myslím si, že odpovídá realitě i zkušenostem ze zemí, kde dostupné bydlení dlouhodobě funguje.

Bytová politika podle mě nemůže být postavená na jednostranném pohledu ani na rychlých politických gestech. Pokud chceme, aby byla dlouhodobě funkční, musí být obecně přijatelná a stabilní. Nemůže fungovat tak, že jedna vláda něco zavede a druhá to okamžitě zruší. Musí jít o systém, který dokáže fungovat desetiletí. A právě proto považuji za inspirativní takzvaný vídeňský model.

Vídeň už více než sto let ukazuje, že dostupné bydlení nevzniká direktivní regulací soukromého trhu, ale dlouhodobou podporou obecního a družstevního bydlení. To je také hlavní myšlenka komiksu, který tento článek doprovází.

komiks

První část ukazuje problém, který často vzniká při plošné regulaci nájemného v soukromém sektoru. Regulace sama o sobě nevytvoří jediný nový byt. Pokud stát pouze administrativně zastropuje ceny, ale nezvýší nabídku bydlení, vzniká nedostatek. Část bytů mizí z trhu, snižuje se motivace investovat do výstavby a prostor dostávají různé formy obcházení pravidel, šedé ekonomiky nebo spekulací.

Proto v komiksu zaznívá jednoduchá věta: „Soukromý trh neregulujeme přímo. Zvyšujeme nabídku bydlení.“ To je podle mě zásadní rozdíl mezi krátkodobým populismem a dlouhodobou hospodářskou politikou.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

10%
82%
5%
1%
2%
hlasovalo: 1922 lidí

Druhá část komiksu ukazuje řešení, které se podle mého názoru osvědčilo ve světě i v moderní sociálnědemokratické politice: masivní podpora obecní a státní výstavby bytů, podpora družstevního bydlení, zvýhodněné úvěry pro obce, daňové zvýhodnění sociální bytové výstavby, dostupné nájemné u veřejných bytů, a aktivní role státu při vytváření nové nabídky bydlení.

Právě zde podle mě dává regulované nájemné smysl - u bytů, na jejichž vzniku se podílí stát nebo samospráva. Ne jako plošný zásah do soukromého trhu, ale jako součást veřejné služby.

Třetí část komiksu pak ukazuje logický důsledek: více bytů znamená větší nabídku, větší konkurenci a stabilnější ceny. Tím se postupně omezuje i prostor pro spekulaci s bydlením. A to je podle mého názoru podstata moderní sociálnědemokratické bytové politiky, která se ve světě osvědčila. Ne přerozdělování nedostatku, ale vytváření dostatku. Ne politika zákazů a krátkodobých experimentů, ale dlouhodobá a stabilní podpora výstavby dostupného bydlení.

Bydlení totiž podle mě nemá být luxus pro několik vyvolených. Má být základem důstojného života pro normálně pracující lidi.

Zmíněný komiks v čitelné velikosti najdete ZDE.

Psali jsme:

Chalupný (SOCDEM): Sudetský spektákl a česká vláda jako chytrá horákyně. Ani ano, ani ne
Chalupný (SOCDEM): Národ, který není ochoten svoji zemi bránit, o ni přijde
Chalupný (SOCDEM): Miloš „Taiwanec“ Vystrčil. Žádné morální selhání vlády se nekoná
Chalupný (SOCDEM): Neříkáme lidem, jak mají žít – pomáháme jim žít lépe

 

Zdroje:

https://www.facebook.com/photo?fbid=122124804741173726&set=a.122104256067173726

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

bydlení , Chalupný , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je bydlení základem důstojného života?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Dotaz na odborníka z ekonomie

Dobrý den pane docente, vážím si Vaší práce a věřím, že má správný směr. Bohužel mne pronásleduje obava z dalšího vývoje. Na místo podpory domácích podnikatelů stále převládá kurz přestavby společnosti na otrokářskou. Investor dodá hardware a kapitál, no a my lidi. Zde zůstanou pouze režijní náklady...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…