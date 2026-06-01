Babičky dostanou méně masa, zničily planetu. Dánský nápad vyděsil

01.06.2026 17:44 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Senátor Miroslav Plevný (za STAN) se postavil proti „šílenému zelenému“ návrhu progresivní dánské političky Birgitte Kehler Holstové, která chce v rámci klimaticky odpovědné politiky omezit konzumaci masa dánských seniorů. Právě senioři totiž podle ní způsobili nejvíce škod a měli by nyní přispět alespoň snížením spotřeby červeného masa. „Je naším společným úkolem, aby se tito extrémisté nedostávali do pozic, kde mohou rozhodovat,“ uvedl s ohledem na českou politiku senátor Plevný.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Maso, ilustrační foto

Čtenáři ParlamentníchListů.cz upozornili senátora Miroslava Plevného na kontroverzní kroky progresivních politiků v Dánsku. Jak informovaly Novinky.cz, radnice v Kodani totiž před lety v potravinové strategii doporučila, aby se v hlavním městě ve veřejných institucích, včetně domovů důchodců, snížila spotřeba červeného masa na 80 gramů týdně. To by údajně mělo přispět k tomu, aby se z hlavního města stala „klimaticky odpovědná“ metropole.

Starý návrh nyní opět veřejně pozvedla zastupitelka Kodaně Birgitte Kehler Holstová za progresivní zelenou stranu Alternativa. Holstová totiž odmítla návrhy některých méně progresivních kolegů, aby se z návrhu alespoň vyňali domovy důchodců. Podle Holstové jsou ale právě senioři největšími znečišťovateli planety. „Každý, včetně seniorů, musí přispět k dosažení našich klimatických cílů,“ řekla Holstová. A dodala: „Právě ta generace způsobila nejvíce škod.“

Jeden ze čtenářů ParlamentníchListů.cz to označil za zelené šílenství a zeptal se na názor senátora za STAN Miroslava Plevného. Ten souhlasí, že podobné návrhy jsou opravdu „šílenstvím.“

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný

„Naprosto s Vámi souhlasím. Je to jasný příklad zeleného ´šílenství´ jedné uvedené političky. A také máte pravdu, že se toto nemusí dít jen v Dánsku. Asi v každé zemi se můžeme setkat s jedinci, kteří mají takto extrémistické (a přitom zjevně nesprávné) názory. Je naším společným úkolem, aby se tito extrémisté nedostávali do pozic, kde mohou rozhodovat. Věřím, že zvítězí zdravý rozum,“ prohlásil Plevný, že tyto extrémní zelené ideologie nemají v české politice místo.

Stejný dotaz přistál na profilu i europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL), který taktéž vyslovil nesouhlas s podobnými absurdními nápady.

„Je to další šílený návrh z dílny levice a zrovna od ní mě něco takového vůbec nepřekvapuje. Nejde o první a bohužel nejspíše ani poslední absurditu tohoto druhu. Máte pravdu - podobné šílenosti se zdaleka neomezují jen na Dánsko,“ varoval Zdechovský, že podobné „šílenosti“ se mohou objevovat i v Česku.

