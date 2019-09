Probační a mediační služba: Návrat Mallory - po čtyřech letech opět v Jihlavě

„Všichni chodíme po ulicích, všichni máme kolem sebe lidi, kteří bydlí vedle nás. Všichni se shodneme na tom, že chceme žít ve společnosti, která je přívětivá a bezpečná. O to více je důležité otevírat téma návratu odsouzených do společnosti, hovořit o problematice lidí, kteří se dostanou na šikmou plochu, o tom, co všechno dělají proto, aby se z té situace dostali, motivovat je k tomu, aby vedli řádný život, ale také na ně zpočátku dohlížet a pomáhat jim. My s vámi chceme toto téma otevřít právě prostřednictvím dokumentu Mallory.“ Těmito slovy přivítala Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, přítomné hosty. Vedle ní a Mallory se následné debaty, která probíhala v prostorách Magistrátu města Jihlava, zúčastnili radní města pro oblast sociálních věcí Daniel Škarka, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Monika Myšičková a náměstek pro odborný úsek PMS Marek Tkáč.



Dnes padesátiletá Mallory, jež sama prožila pád na dno v podobě několika let ve vězení a života na ulici, se o návrat do společnosti usilovně snažila téměř 15 let. Především díky své vytrvalosti, motivaci a silné vůli se Mallory podařilo nalézt a udržet si zaměstnání, zajistit si bydlení a vychovat dospívajícího syna. V současnosti Mallory pracuje v sociálních službách a pomáhá těm, mezi které sama kdysi patřila. „Já vím, jak se cítí, protože jsem si tím prošla. Klienti si se mnou mohou o vězení promluvit. To boří bariéry. Proto jsem ráda, že jsem se k této práci i přes počáteční tápání dostala, a mohu pomáhat dál. A to nejen konkrétním klientům, ale i prostřednictvím besed a přednášek. Klíčové je dostat šanci a využít ji,“ dodala Mallory.



Protože na promítání a besedě byla vedle hlavní aktérky přítomna odsouzená ze světelské věznice, směřovala Malloryina povzbudivá slova i k ní. Hosté měli jedinečnou možnost vyslechnout si naživo příběh ženy, kterou na svobodě očekávají její rodiče a děti, která si uvědomuje, že to, co spáchala, bylo špatné, a ví, že se do vězení vrátit nechce. Proto už nyní za pomoci odborných zaměstnanců věznice a sociálního kurátora řeší tři zásadní věci - bydlení, zaměstnání a dluhy. Jak uvedla ředitelka věznice Monika Myšičková, tato problematika trápí většinu odsouzených. A protože je pro osoby propuštěné z výkonu trestu prvních několik měsíců na svobodě nejkritičtějších, hraje jejich aktivní přístup, motivace a odhodlání spolu s podporou rodiny, přátel a s pomocí dalších odborných organizací důležitou roli v jejich budoucím směřování. Podle náměstka pro odborný úsek PMS Marka Tkáče je rovněž zásadní, aby veřejnost zkusila pohlédnout na ty, kteří mají z minulosti škraloup, bez předsudků, protože cesta nazpět do normální společnosti bývá pro tyto lidi velmi obtížná, i když po ní jsou odhodláni vyrazit.



„Nebývá obvyklé, aby se v podobném složení sešli na jednom místě lidé zastupující různé organizace a různé osudy s cílem prezentace jednoho tématu. Je třeba si uvědomit, že téma návratu na svobodu je aktuální, a je potřeba nebát se o něm s veřejností hovořit. Doufám, že toto setkání nebude posledním,“ uvedl na závěr besedy jihlavský radní Daniel Škarka.



Děkujeme Magistrátu města Jihlava za možnost uspořádat akci v prostorách radnice a profesorce Heleně Třeštíkové za možnost promítat dokument Mallory.

autor: Tisková zpráva