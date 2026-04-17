SFŽP: Karlovarský kraj opět jako centrum lázeňství

19.04.2026 16:12 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Karlovarský kraj, dlouhodobě spojený s těžbou uhlí, se postupně mění v region zaměřený na výzkum, inovace a moderní služby. Jedním z důkazů této proměny je strategický projekt Centrum lázeňského výzkumu (CLV), podpořený z programu Spravedlivá transformace. Jeho výsledky představila mezinárodní konference Moderní technologie v lázeňství 4.0 v Karlových Varech, na které vystoupili i zástupci Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu.

Foto: Státní fond životního prostředí
Popisek: Státní fond životního prostředí

Projekt Centrum lázeňského výzkumu představuje pro Institut lázeňství a balneologie (iLab) historicky největší projekt, který získal 212 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Díky Centru vznikla nová výzkumná pracovní místa, rozběhla se spolupráce s významnými výzkumnými organizacemi na domácí i mezinárodní úrovni, probíhá publikační a konferenční činnost nebo byla zahájena terénní měření v reálném prostředí.

„Po třiceti letech se podařilo vrátit výzkum lázeňství do Karlovarského kraje – to považuji za mimořádně cenné. Projekt propojuje vzdělávání, výzkum, regionální rozvoj i životní prostředí, a přitom funguje jako katalyzátor dalších rozvojových procesů, zejména v oblasti vzdělávání, které je pro budoucnost regionu strategicky klíčové. Díky spolupráci s partnery se navíc výsledky výzkumu dostávají přímo do praxe. Přesně tak má spravedlivá transformace fungovat,” uvedl Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí.

Konference Moderní technologie v lázeňství 4.0 potvrdila, že transformace Karlovarského kraje má silný mezinárodní rozměr a přilákala řadu zahraničních odborníků. Vytvořila tak přirozený prostor pro sdílení zkušeností i navazování nových partnerství.

„Evropská politika soudržnosti je někdy vnímána jako něco abstraktního, jako soubor pravidel, fondů a postupů. Ve skutečnosti však jde o lidi, projekty a skutečné změny v praxi. Centrum lázeňského výzkumu přesně ukazuje, o čem má spravedlivá transformace být: o posilování místních předností, propojování tradic s inovacemi a investicích do dlouhodobé prosperity regionu. Výsledky, kterých CLV dosud dosáhlo, jsou velmi povzbudivé, z hlediska dosaženého pokroku, kvality výstupů i navázaných partnerství,” ocenil projekt Pascal Boijmans z Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO) Evropské komise.

Vedle Centra lázeňského výzkumu vznikají v Karlovarském kraji i další projekty, které pomáhají proměňovat ekonomickou strukturu regionu, jako je Chytrá krajina či Karlovarské inovační centrum. Společně vytvářejí základ pro moderní, udržitelnou a konkurenceschopnou ekonomiku, která se neopírá o těžbu, ale o znalosti, výzkum a kvalitní služby.

Ministerstvo životního prostředí podporuje projekty, které pomáhají uhelným regionům úspěšně projít spravedlivou transformací. Delegace Evropské komise a Ministerstva životního prostředí se proto vydala do terénu, aby se přesvědčila, jak pokračují strategické projekty Karlovarského inovačního centra a Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, jejíž rozsáhlá rekonstrukce a modernizace propojí tradiční sklářská a keramická řemesla s moderními technologiemi.

Zástupci Evropské komise jednali společně s hejtmanem, 1.náměstkem Karlovarského kraje a ředitelkou krajského úřadu o dalším směřování podpory a rozvoje území. Podle Pascala Boijmanse je letošní rok klíčový z hlediska čerpání finančních prostředků, nicméně Karlovarský kraj má alokováno již 95 % programu.

Článek obsahuje štítky

kraj Karlovarský , SFŽP , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

