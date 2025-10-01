SFŽP: Ministerstvo životního prostředí posiluje ochranu krasových oblastí

Po předchozí výzvě zaměřené především na projektovou přípravu podpoří jednou miliardou korun samotnou výstavbu a modernizaci čistíren a kanalizací v obcích, které leží uvnitř nebo v okolí chráněných krajinných oblastí Český a Moravský kras. Příjem žádostí se otevře 1. listopadu 2025.
První výzva věnovaná čištění odpadních vod v krasových oblastech byla vyhlášena letos v únoru v objemu 200 milionů korun. Díky ní se 11 obcí posunulo o krok blíže k vyřešení problému s čištěním odpadních vod. Nyní přichází pětinásobně vyšší podpora a s ní i možnost získat finance na samotnou výstavbu kanalizační infrastruktury a čistíren odpadních vod.
„Zajistit kvalitní čištění odpadních vod v tak specifických oblastech, jako jsou krasové oblasti, je mimořádně důležité a zároveň technicky náročné. Problematika vyžaduje systematický přístup, který zohledňuje nejen ochranu přírody, ale i potřeby místních obyvatel. V aktuálně vyhlašované výzvě proto nabízíme celkem miliardu korun, a to jak na modernizaci nevyhovujících čistíren, tak na vybudování úplně nové infrastruktury tam, kde dosud chybí. Jde o zásadní krok ke zlepšení kvality vod v našich nejcennějších lokalitách. Čištění odpadních vod se v případě chráněných krasových oblastí týká více než 60 obcí, z nichž zhruba polovina má systém buď nevyhovující, nebo jim centrální řešení zcela chybí,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.
Ochrana vody tam, kde je nejzranitelnější
Krasové oblasti jsou hydrogeologicky mimořádně citlivá území – voda zde prosakuje vápencovým podložím velmi rychle, a kvůli tomu se do podzemí dostávají i znečišťující látky. Samočištění vody je zde minimální a přetížené nebo neexistující čistírny situaci dál zhoršují.
„Obce mohou nyní požádat o investici, která jim uhradí až 75 % nákladů na výstavbu oddílných kanalizací a čistíren odpadních vod a až 60 % na intenzifikaci a modernizaci stávajících nevyhovujících čistíren,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad žádosti přijímá a administruje.
Přísnější limity, účinnější čištění
Cílem nové výzvy není jen rozšíření infrastruktury, ale i zvýšení účinnosti čištění – a to nad rámec stávající legislativy. Podpora se proto nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu a obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury, ani na systémy domovních čistíren.
„Krasové oblasti patří k nejcennějším přírodním i nejvíce ohroženým lokalitám. Proto máme u čistíren i vyšší požadavky na účinnost čištění, než vyžaduje legislativa – konkrétně požadujeme odstranění fosforu v rozsahu 80 až 87,5 % a dusíku 70 až 80 %,“ doplňuje ministr Hladík konkrétní parametry, které budou sledovány. Důraz bude kladen i na kontrolu průběžného monitoringu účinnosti čištění na odtoku, aby bylo možné dlouhodobě sledovat vliv investic na kvalitu vody v CHKO.
Příjem žádostí od listopadu
Investiční podpora je určena obcím a dalším veřejnoprávním provozovatelům infrastruktury, která se nachází uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti CHKO Český kras a Moravský kras. Seznam katastrálních území, kterých se podpora týká, je uveden v příloze výzvy.
Příjem žádostí se v nově vyhlašované výzvě NPŽP číslo 25/2025 spustí 1. listopadu 2025 a potrvá až do konce roku 2027. Na samotnou realizaci budou mít příjemci dostatek času, všechny projekty musí být hotovy nejpozději do konce roku 2030.
Únorová výzva číslo 3/2025, zaměřená především na projektovou přípravu, zůstává otevřena až do konce roku 2026 a v současnosti je v ní stále k dispozici více než polovina z původní alokace. Obce, které chtějí připravit projekt do budoucna, tak mají stále příležitost.
autor: Tisková zpráva