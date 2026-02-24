ČEZ: Zimní olympijský festival v Českých Budějovicích bavil i pomáhal

Přímo v areálu festivalu mohli návštěvníci na dálku podpořit české reprezentanty, vyzkoušet si hned několik olympijských sportů nebo se setkat s českými olympijskými medailisty. K úžasné atmosféře pomohl i ČEZ Energy Fest, v jehož rámci se návštěvníkům představilo hned několik populárních českých interpretů. Mezi fanděním a sportováním návštěvníci také pomáhali. Díky jejich pohybu mohla Nadace ČEZ věnovat přes 305 tisíc korun na podporu Krajského svazu lyžařů Moravskoslezského kraje.
Největší namražená ledová plocha v historii Olympijských festivalů, sjezdovka, dvě kluziště a curlingové dráhy, běžkařský okruh, ale i koncerty, fanzóny, velkoplošné obrazovky a především skvělá atmosféra. Takové možnosti nabízel tři týdny během olympiády Zimní olympijský festival na Výstavišti v Českých Budějovicích. Velký zájem byl i o ČEZ Energy Fest.
„Tisícovkám návštěvníků se během tří týdnů představili populární čeští interpreti, jako například David Koller, Pokáč, Michal Hrůza nebo skupina Chinaski,“ upřesnil Milan Záhorka, manažer útvaru sponzoringu Skupiny ČEZ, která je generálním partnerem českého olympijského týmu.
Běžkařský trenažér pomáhal dobré věci
Zajímavý program probíhal také v zónách partnerů. Například v ČEZ Energy zóně si lidé mohli pomocí dálkově ovládané rolby vyzkoušet úpravu běžecké stopy, potkat se s bývalými českými reprezentanty nebo zasoutěžit si o zajímavé ceny. Pomocí speciálního běžkařského trenažéru pomohli Krajskému svazu lyžařů Moravskoslezského kraje získat částku přes 305 tisíc korun.
„Jsme rádi, že lidé nejen fandili a užívali si skvělou atmosféru olympijského parku, ale že si také našli čas a chuť pomoci dobré věci. Možná i díky jejich úsilí vyrostou v České republice příští olympijští medailisté,“ uvedl Milan Záhorka, manažer útvaru sponzoringu Skupiny ČEZ, která je generálním partnerem českého olympijského týmu.
Díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem mohou lidé pomáhat po celý rok
Pomáhat pohybem dobré věci mohou lidé i po skončení Zimního olympijského festivalu. Charitativní aplikace EPP – Pomáhej pohybem tuto možnost dává po celý rok. „Během celého roku v aplikaci představujeme desítky charitativních organizací, jejichž příběhy i činnost si podporu určitě zaslouží. A máme velkou radost z toho, že se lidé svým pohybem do této pomoci zapojují,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
V mobilní aplikaci sbírají lidé díky svým sportovním výkonům body, které následně věnují na charitativní projekty nahrané v aplikaci. Tyto body pak Nadace ČEZ převede na finanční podporu určenou konkrétním projektům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.