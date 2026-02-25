Bill Gates se omlouvá. Dohra skandálu s Epsteinem a prostitutkami

V uveřejněných e-mailech psal Epstein také o tom, že se Gates nakazil pohlavně přenosnou chorobou po sexu s „ruskými dívkami“. Miliardář měl sexuálního delikventa žádat, aby mu pomohl sehnat léky na choulostivou chorobu a pomohl sehnat léky také pro jeho tehdejší ženu Melindu.
Situace, kterou Gates nyní označuje za nepravdivou, se měla odehrát potom, co spoluzakladatel Microsoftu za Epsteinem údajně přišel s žádostí, aby mu zprostředkoval schůzky s Ruskami. Když se od nich nakazil pohlavně přenosnou chorobou, měl podle Epsteina údajně tajně zkusit své tehdejší ženě dávat antibiotika.
Z komunikace má být patrné, že Gates Epsteina tlačil ke smazání e-mailů s citlivými informacemi. Ten však o věci psal dále a v jedné ze zpráv vše americkému miliardáři připomněl: „Aby toho nebylo málo, pak mě prosíš, abych smazal e-maily týkající se tvé pohlavní choroby, tvou žádost, abych ti poskytl antibiotika, která můžeš tajně dát Melindě, a popis tvého penisu,“ padlo v komunikaci, která je součástí Epsteinových spisů.
Exmanželka Gatese Melinda French Gatesová, která nadaci Gates Foundation spoluřídila do května 2024, se k věci vyjádřila s podotknutím, že uveřejněné detaily kolem Jeffreyho Epsteina a jejího bývalého manžela u ní otevírají vzpomínky na „bolestivé období v jejím manželství“.
Pro televizi NPR řekla, že cítí „neuvěřitelný smutek“ a že „na jakékoli zbývající otázky“ musejí odpovědět ti, kteří jsou uvedeni v záznamech, včetně jejího bývalého manžela. „Jsem tak šťastná, že jsem pryč od všeho toho svinstva,“ dodala Melinda French Gatesová, jež se se spoluzakladatelem Microsoftu rozvedla v roce 2021.
Nadace Gates Foundation pak vydala prohlášení, že si „je vědoma“ e-mailů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti, které obsahují komunikaci mezi Jeffreyem Epsteinem a jejími zaměstnanci. Tvrdí, že projekty domluvené s Epsteinem nakonec realizované nebyly. „Nadace lituje, že jakýkoli zaměstnanec s Epsteinem jakkoli interagoval,“ uveřejnila bez zmínění Billa Gatese.
Sám Gates se zaměstnanci Gates Foundation hovořil až v úterý a podle deníku The Wall Street Journal přítomným tvrdil, že sice ví, že způsobil chyby, které vrhly na nadaci nepříliš dobré světlo, avšak se nikterak nepodílel na zločinech ze strany sexuálního delikventa Epsteina.
„Neudělal jsem nic nezákonného. Neviděl jsem nic nezákonného,“ pronesl Gates a přiznal, že měl mít aféry s ruskými ženami, avšak ty se prý netýkaly Epsteinových obětí.
„Byla to obrovská chyba – trávit čas s Epsteinem,“ sypal si dále popel na hlavu před zaměstnanci a omluvil se jim za zatažení do kauzy. „Omlouvám se ostatním lidem, kteří jsou do toho zataženi kvůli chybě, které jsem se dopustil,“ řekl během setkání, jehož nahrávku získal The Wall Street Journal.
List dále informoval, že Gates tvrdil, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov, a líčil, že se měl Epstein dozvědět o „ruských aférách“ Gatese a měl jej prý skrze ně vydírat.
Spoluzakladatel Microsoftu se dle listu s Ruskou Milou Antonovovou setkal kolem roku 2010, když jí bylo přes dvacet, a následně stejnou ženu potkal roku 2013 i Epstein, kdy jí zaplatil studium softwarového kódování. V roce 2017 Epstein podle lidí obeznámených se záležitostí napsal e-mail Gatesovi a požádal ho o proplacení nákladů na kurz. Fotografie Gatese se ženami, které se nacházejí ve spisech, pak měly být pořízeny Epsteinovými asistentkami.
The New York Post dodává, že se Gates přiznal, že měl s Ruskami poměr a podváděl svou tehdejší ženu Melindu.
Gates s Epsteinem udržoval styky i poté, co si finančník odpykával trest za nucení nezletilé k prostituci, což mu právě Melinda měla vyčítat. Na varování Melindy však miliardář nedbal a – jak sám v úterý přiznal – podváděl matku svých tří dětí nejen s Antonovovou, kterou měl potkat na akcích spojených s hraním karetní hry bridž, ale též s další Ruskou. Zaměstnancům řekl, že mělo jít o ruskou jadernou fyzičku, s níž se seznámil skrze obchodní aktivity.
Epstein věc posléze v komunikaci s asistentem Gatese připomínal. „Bill riskuje, že se z nejbohatšího muže stane největší pokrytec a Melinda terčem posměchu,“ vzkázal sexuální delikvent.
V úterý Gates doplnil, že s Epsteinem strávil čas v New Yorku, Německu, Francii a Washingtonu, avšak setkání se měla týkat podle něj jen filantropie. Nadace pak pro agenturu Reuters uvedla, že Gates měl na setkání „mluvit otevřeně“ a „převzal odpovědnost za své činy“.
