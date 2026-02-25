Bill Gates se omlouvá. Dohra skandálu s Epsteinem a prostitutkami

25.02.2026 19:58 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Miliardář Bill Gates se snaží urovnat škody po uveřejnění zpráv sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, z nichž vyplývá, že se s ním měl pravidelně scházet a diskuse se vedla i ohledně „ruských dívek“. „Neudělal jsem nic nezákonného,“ tvrdí Gates, že s Epsteinem hovořil jen o „filantropii“. Skrze mladé Rusky jej prý Epstein vydíral.

Bill Gates se omlouvá. Dohra skandálu s Epsteinem a prostitutkami
Foto: Repro CNN
Popisek: Zakladatel firmy Microsoft Bill Gates

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

69%
19%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 6354 lidí
Spoluzakladatel společnosti Microsoft před zaměstnance své nadace předstoupil, jelikož v ní už několik týdnů rezonují dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti, naznačující, že se Gates a Epstein opakovaně setkávali i v době po Epsteinově trestu odnětí svobody. Dokumenty naznačují, že spolu projednali rozšíření Microsoftu či právě o filantropické činnosti, které se věnuje nadace Gates Foundation. Agentura Reuters pak připojuje poznámku, že se miliardář v Epsteinových spisech nachází na fotografiích, kde pózuje s různými ženami. 

V uveřejněných e-mailech psal Epstein také o tom, že se Gates nakazil pohlavně přenosnou chorobou po sexu s „ruskými dívkami“. Miliardář měl sexuálního delikventa žádat, aby mu pomohl sehnat léky na choulostivou chorobu a pomohl sehnat léky také pro jeho tehdejší ženu Melindu.

Situace, kterou Gates nyní označuje za nepravdivou, se měla odehrát potom, co spoluzakladatel Microsoftu za Epsteinem údajně přišel s žádostí, aby mu zprostředkoval schůzky s Ruskami. Když se od nich nakazil pohlavně přenosnou chorobou, měl podle Epsteina údajně tajně zkusit své tehdejší ženě dávat antibiotika.

Fotogalerie: - Země pro budoucnost

Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Ze...
Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Ze...
Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Ze...
Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Ze...
Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Ze...
Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Ze...

Z komunikace má být patrné, že Gates Epsteina tlačil ke smazání e-mailů s citlivými informacemi. Ten však o věci psal dále a v jedné ze zpráv vše americkému miliardáři připomněl: „Aby toho nebylo málo, pak mě prosíš, abych smazal e-maily týkající se tvé pohlavní choroby, tvou žádost, abych ti poskytl antibiotika, která můžeš tajně dát Melindě, a popis tvého penisu,“ padlo v komunikaci, která je součástí Epsteinových spisů. 

Exmanželka Gatese Melinda French Gatesová, která nadaci Gates Foundation spoluřídila do května 2024, se k věci vyjádřila s podotknutím, že uveřejněné detaily kolem Jeffreyho Epsteina a jejího bývalého manžela u ní otevírají vzpomínky na „bolestivé období v jejím manželství“.

Pro televizi NPR řekla, že cítí „neuvěřitelný smutek“ a že „na jakékoli zbývající otázky“ musejí odpovědět ti, kteří jsou uvedeni v záznamech, včetně jejího bývalého manžela. „Jsem tak šťastná, že jsem pryč od všeho toho svinstva,“ dodala Melinda French Gatesová, jež se se spoluzakladatelem Microsoftu rozvedla v roce 2021. 

Nadace Gates Foundation pak vydala prohlášení, že si „je vědoma“ e-mailů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti, které obsahují komunikaci mezi Jeffreyem Epsteinem a jejími zaměstnanci. Tvrdí, že projekty domluvené s Epsteinem nakonec realizované nebyly. „Nadace lituje, že jakýkoli zaměstnanec s Epsteinem jakkoli interagoval,“ uveřejnila bez zmínění Billa Gatese.

Fotogalerie: - Prezident ve škole

Prezident Petr Pavel odpovídal na otázky žáků Zákl...
Základní škola generála Františka Fajtla v pražský...
Prezident Petr Pavel odpovídal na otázky žáků Zákl...
Prezident Petr Pavel odpovídal na otázky žáků Zákl...
Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu gene...
Prezident Petr Pavel odpovídal na otázky žáků Zákl...

Sám Gates se zaměstnanci Gates Foundation hovořil až v úterý a podle deníku The Wall Street Journal přítomným tvrdil, že sice ví, že způsobil chyby, které vrhly na nadaci nepříliš dobré světlo, avšak se nikterak nepodílel na zločinech ze strany sexuálního delikventa Epsteina. 

„Neudělal jsem nic nezákonného. Neviděl jsem nic nezákonného,“ pronesl Gates a přiznal, že měl mít aféry s ruskými ženami, avšak ty se prý netýkaly Epsteinových obětí. 

„Byla to obrovská chyba – trávit čas s Epsteinem,“ sypal si dále popel na hlavu před zaměstnanci a omluvil se jim za zatažení do kauzy. „Omlouvám se ostatním lidem, kteří jsou do toho zataženi kvůli chybě, které jsem se dopustil,“ řekl během setkání, jehož nahrávku získal The Wall Street Journal.

List dále informoval, že Gates tvrdil, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov, a líčil, že se měl Epstein dozvědět o „ruských aférách“ Gatese a měl jej prý skrze ně vydírat.

Fotogalerie: - Stojíme za prezidentem

Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kte...

Spoluzakladatel Microsoftu se dle listu s Ruskou Milou Antonovovou setkal kolem roku 2010, když jí bylo přes dvacet, a následně stejnou ženu potkal roku 2013 i Epstein, kdy jí zaplatil studium softwarového kódování. V roce 2017 Epstein podle lidí obeznámených se záležitostí napsal e-mail Gatesovi a požádal ho o proplacení nákladů na kurz. Fotografie Gatese se ženami, které se nacházejí ve spisech, pak měly být pořízeny Epsteinovými asistentkami.

The New York Post dodává, že se Gates přiznal, že měl s Ruskami poměr a podváděl svou tehdejší ženu Melindu. 

Gates s Epsteinem udržoval styky i poté, co si finančník odpykával trest za nucení nezletilé k prostituci, což mu právě Melinda měla vyčítat. Na varování Melindy však miliardář nedbal a – jak sám v úterý přiznal – podváděl matku svých tří dětí nejen s Antonovovou, kterou měl potkat na akcích spojených s hraním karetní hry bridž, ale též s další Ruskou. Zaměstnancům řekl, že mělo jít o ruskou jadernou fyzičku, s níž se seznámil skrze obchodní aktivity.

Fotogalerie: - Zaměřeno na ruštinu

Michail Odarčenko představil v pražské restauraci ...
Michail Odarčenko představil v pražské restauraci ...
Michail Odarčenko představil v pražské restauraci ...
Michail Odarčenko představil v pražské restauraci ...
Michail Odarčenko představil v pražské restauraci ...
Michail Odarčenko představil v pražské restauraci ...

Epstein věc posléze v komunikaci s asistentem Gatese připomínal. „Bill riskuje, že se z nejbohatšího muže stane největší pokrytec a Melinda terčem posměchu,“ vzkázal sexuální delikvent. 

V úterý Gates doplnil, že s Epsteinem strávil čas v New Yorku, Německu, Francii a Washingtonu, avšak setkání se měla týkat podle něj jen filantropie. Nadace pak pro agenturu Reuters uvedla, že Gates měl na setkání „mluvit otevřeně“ a „převzal odpovědnost za své činy“.

Psali jsme:

Bomba v Epsteinových poznámkách. Bill Gates a pohlavní choroba
Cecílie Jílková: Pozor, pandemická dohoda WHO má sloužit lobbistům, cenzuře a digitálnímu sledování
Postavit se Sorosovi. Robert Kotzian o Elonu Muskovi a EU
George Soros. Nové nařčení, které nikdo jen tak nesmete

 

Zdroje:

https://nypost.com/2026/02/25/us-news/bill-gates-admits-he-had-two-affairs-with-russian-women-apologizes-for-epstein-links/

https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2026/02/doj-statement

https://www.npr.org/2026/02/03/nx-s1-5697080/melinda-french-gates-reacts-to-ex-husband-bill-gates-being-mentioned-in-epstein-files

https://www.reuters.com/world/us/bill-gates-took-responsibility-his-actions-over-epstein-links-foundation-says-2026-02-25/

https://www.reuters.com/world/us/jeffrey-epsteins-ties-politicians-business-titans-other-figures-2026-02-18/

https://www.thetimes.com/us/news-today/article/bill-gates-epstein-files-std-russian-girls-skz9hdf3t

https://www.wsj.com/finance/jeffrey-epstein-bill-gates-affair-russian-bridge-player-8b2022ff?mod=article_inline

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Gates , NPR , WSJ , The Times , Reuters , Epstein , Gates Foundation

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že se dá Billu Gatesovi věřit, že s Epsteinem hovořil jen o „filantropii“?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Navrhujete prý omezení privilegií politiků

Jaké privilegia máte na mysli a jakým způsobem je omezit? Bude se to třeba týkat i zrušení imunity, která z vás dělá něco víc? Aspoň já to tak vidím. A ještě by mě zajímalo, jaké výdaje státu považuje za zbytečné a bude je chtít řešit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Husto kolem školy Karla Janečka. Má být ve vile, sousedi se bouří

20:31 Husto kolem školy Karla Janečka. Má být ve vile, sousedi se bouří

Miliardář a matematik Karel Janeček chce v pražských Kolodějích založit soukromé gymnázium. Sousedé …