SPP snižuje cenu zemního plynu, noví zákazníci zaplatí pouze 875 Kč za MWh

Výslednou cenu pro zákazníky pozitivně ovlivňuje také nízká stálá měsíční platba, kterou SPP drží pod hranicí 100 Kč měsíčně a je výrazně menší než u jiných poskytovatelů energií. Aktuální nabídka platí pro zákazníky, kteří si dodávky objednají on-line na webových stránkách společnosti SPP. Příznivé ceny nabízí společnost SPP také u elektřiny, kde aktualizovala ceníky v srpnu minulého roku. Také u této komodity patří SPP mezi dodavatele energií s nejvýhodnějšími cenami.
Cenovka 875 Kč bez DPH za dodanou MWh zemního plynu platí pro všechny nové odběratele SPP z řad domácností bez ohledu na to, kolik zemního plynu za rok spotřebují. Stejně za MWh komodity zaplatí zákazníci, kteří používají plyn pouze na vaření, i ti, kteří jím vytápějí své domovy a ohřívají vodu. SPP je s novým ceníkem platným od 26. ledna 2026 jedním z mála dodavatelů energií, který snížil neregulovanou složku ceny zemního plynu pod hranici 900 Kč za MWh odebrané komodity.
„Díky poklesu cen zemního plynu na burze můžeme spotřebitelům z řad domácností nabídnout cenově velmi konkurenceschopný akviziční produkt. Již v minulém roce jsme se naší cenovou politikou zaměřili na získávání nových zákazníků v segmentu domácností a drobných živnostníků a v tomto trendu budeme pokračovat. Nabízíme na jedné straně velmi výhodné ceny, na druhé straně jistotu silného dodavatele,“ říká Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.
Srovnání cen SPP s nabídkami vybraných dominantních dodavatelů:
SPP dodává energie celkově na 1,5 milionu odběrných míst. Za rok dodá skupina SPP odběratelům 30 TWh zemního plynu a 1,8 TWh elektřiny. Společnost, která je největším dodavatelem zemního plynu na Slovensku, se již v minulém roce zařadila mezi pět nejvýznamnějších poskytovatelů této komodity i na českém trhu. Cílem dodavatele je nadále rozšiřovat portfolio zákazníků v České republice, a to jak u zemního plynu, tak u elektřiny.
„S naší akviziční nabídkou cílíme jak na ty zákazníky, kterým v brzké době končí fixace u jejich dodavatelů, tak zejména na ty, kteří mají u svých dodavatelů smlouvy na dobu neurčitou a platí za energie zbytečně moc. Sice mají výhodu, že nejsou ke svým dodavatelům nijak smluvně vázáni, na druhé straně jejich dodavatelé tuto nejistotu promítají do výsledné ceny komodity. V době stabilních cen na energetické burze se vyplatí spíše několikaleté fixace cen,“ upozorňuje Luděk Purmenský, obchodní ředitel SPP.
Potenciální zákazníci si mohou nové akční tarify od SPP sjednat výhradně on-line, a to jednoduše na několik kliknutí. Na speciálních webových stránkách stačí, když zájemce vloží vyúčtování za minulé období, zadá své kontaktní údaje. Společnost SPP mu následně připraví nabídku šitou na míru. Pokud s nabídkou bude zájemce souhlasit, připraví SPP smlouvu, kterou může nový zákazník podepsat rovněž on-line, a vyřeší jeho přechod od stávajícího dodavatele.
SPP je největším slovenským dodavatelem energií. V oblasti dodávky plynu přímo navazuje na více jak 165letou tradici slovenského plynárenství a od roku 2012 působí i na trhu dodávky elektrické energie. SPP garantuje spolehlivé, bezpečné a konkurenceschopné dodávky plynu a elektřiny a s nimi spojené služby ve všech regionech Slovenska i České republiky. Energie úspěšně dodává do více jak 1,5 miliónu odběrných míst. SPP se též věnuje poskytování energetických služeb, energetických smart řešení, rozvoji alternativní dopravy a rozvoji výroby a dodávky obnovitelných energií (elektřiny a biometanu). Od roku 2020 je společnost SPP na Slovensku národním výkupcem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinnou kombinovanou výrobou.
Prostřednictvím své dceřiné společnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívání CNG a LNG v dopravě jako ekologičtější alternativu k tradičním palivům. Aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti a filantropie realizuje SPP prostřednictvím Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkem 100 % akcií společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, která svoje akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.
SPP působí na českém trhu už více než deset let. Mezi její dlouhodobé zákazníky patří kromě domácností a malých firem například sklárny, pivovary, teplárenské nebo stavební společnosti i velké průmyslové společnosti. Více informací najdete ZDE.
