USA bombardovaly íránský ostrov. Jenže problém je, co může provést Írán

USA provedly v noci na sobotu rozsáhlý letecký útok na vojenské objekty na íránském ostrově Charg v Perském zálivu, který slouží jako hlavní centrum íránského vývozu ropy. Podle serveru katarské televbize Al-Džazíra zasáhly americké síly protivzdušnou obranu, námořní základnu a letištní zařízení, přičemž bylo slyšet více než patnáct explozí a nad ostrovem stoupal hustý dým.
Prezident Donald Trump útok označil za „jeden z nejsilnějších bombardovacích náletů v historii Blízkého východu“ a prohlásil, že americké síly „zcela zničily“ všechny vojenské cíle. Zároveň zdůraznil, že ropná infrastruktura na ostrově zůstala nedotčena, ale varoval, že pokud Írán nebo kdokoli jiný naruší volný a bezpečný průjezd lodí Hormuzským průlivem, okamžitě zváží jejich zničení.
Ostrov Charg zajišťuje přes 90 procent íránského vývozu ropy a je klíčový pro celosvětové dodávky. Íránské polooficiální zdroje, včetně agentury Fars, potvrdily, že ropné terminály nebyly poškozeny, avšak Teherán ostře zareagoval. Pohrozil, že v případě útoku na energetickou infrastrukturu zničí ropné objekty v regionu spojené s USA „na hromadu popela“ a zvažuje odvetné údery pokročilými raketami, včetně typu Heidar, proti izraelským cílům a základnám USA.
„USA zaútočily na ostrov Charg, odkud Írán spravuje 85–90 % svého vývozu ropy. Trump tvrdí, že ‚zcela zničil‘ vojenskou infrastrukturu na ostrově. Pokud USA zničí energetická zařízení na ostrově Charg, předvídatelnou reakcí Íránu bude útok na veškerou energetickou infrastrukturu ve státech Perského zálivu. USA by se jinak mohly pokusit ostrov dobýt, protože do regionu byly vyslány tisíce amerických mariňáků (extrémně nízká šance na úspěch). Útočit na ostrov Charg by představovalo nejbezohlednější eskalaci. Zprávy naznačují, že protivzdušná obrana na ostrově Charg stále funguje, takže nejsou ‚zcela zničeni‘,“ napsal na síti X norský profesor a komentátor Glenn Diesen, který se specializuje na ruskou zahraniční politiku, Eurasii a geoekonomii.
Upozornil také, že u pobřeží Spojených arabských emirátů hoří americký tanker.
Od začátku konfliktu mezi USA s Izraelem proti Íránu, který vypukl koncem února, zahynulo podle íránského ministerstva zdravotnictví přes 1444 lidí a tisíce osob byly zraněny.
Trump pohrozil dalšími útoky
Ceny ropy od vypuknutí války vzrostly o více než 40 procent, což vyvolává obavy z další eskalace. Prezident Trump uvedl, že Írán by měl „položit zbraně a zachránit, co z jeho země zbylo“, a odmítl jakoukoli dohodu, pokud Teherán neustoupí. Podle agentury Reuters Trump zdůraznil, že rozhodnutí nezasáhnout ropné zařízení bylo motivováno „důvody slušnosti“, ale zároveň potvrdil, že USA jsou v konfliktu „daleko před plánem“.
Íránští představitelé zatím hovoří o zdrženlivosti, ta by však mohla skončit, pokud dojde k přímému ohrožení energetické infrastruktury. Situace na Blízkém východě zůstává napjatá a analytici varují před rizikem širší regionální krize.
Spoluautor podcastů Multipolarity Brief, který prezentuje své názory pod jménem Collingwood tvrdí, že situace, jaká se během dvou týdnů v Íránu vyvinula, donutila 47. prezidenta USA povolat do akce i pozemní jednotky. A tento krok nakonec pozici Američanů ještě zhorší. Zvlášť když Íránci naplňují svou strategii, ostřelují sousedy v regionu, ostřelují vojenské základny a nutí Američany se vysilovat.
„Írán se … blíží ke svému strategickému cíli, kterým je způsobit USA tolik ekonomických škod, že akce zastaví,“ napsal analytik v komentáři uveřejněném na sociální síti X spoluautor podcastu Multipolarity Brief s tím, že navzdory americkému tlaku íránský režim stojí na nohou a útočí kolem sebe, což Trumpovi znemožňuje vyhlásit velké vítězství. Může s Íránem také začít vyjednávat, ale toto vyjednávání by pravděpodobně také bylo prezentováno jako velké vítězství Íránu nad mocenským obrem.
„Proto si myslím, že Trump pravděpodobně bude vnímat eskalaci nejen jako nejlepší ze špatných možností, ale jako jedinou, která mu dává šanci, že z konfliktu vyjde jako vítěz,“ pokračoval v popisu situace analytik.
Snad uvěří, že dosáhne vítězství, pokud Írán dostatečně poničí. Např. i rozsáhlejším bombardováním. Otázkou je, zda se to může podařit. Taková kampaň by totiž tak jako tak byla dost nákladná a její výsledek by byl minimálně nejistý. Rozsáhlé bombardování nepřineslo ani porážku nacistického Německa ve druhé světové válce ani dalších zemí v pozdějších válkách.
A pokud jde o potenciální pozemní operaci, Íránci nemají Američany nijak v lásce a Američané by při pozemní invazi narazili na celou řadu problémů, kde velikost Íránu je jen jedním z nich.
Američané věří, že když silou dosáhnou otevření Hormuzského průlivu, situaci tím do značné míry vyřeší, jenže podle analytika je to problém, protože i kdyby ho otevřeli, Íránci mohou ničit ropnou infrastrukturu v regionu. A ochromení saúdskoarabských, bahrajnských, katarských a kuvajtských zařízení by tak či onak ovlivnilo celý svět.
Trump je prý tak či tak odsouzen k porážce. Pokud se mu nepodaří zničit íránské kapacity na odpalování raket a dronů. To se podle analytika může podařit, ale je to ještě daleko.
Trump tak má problém. Buď se bude držet zpátky a zničí si odkaz svého prezidentství, nebo konflikt eskaluje, ať už cestou pozemní invaze nebo letecké války, ale ani tak nedosáhne svých cílů a v konečném důsledku bude považován za poraženého.
Two days ago, I wrote that the strategic situation in the Iran War would force Trump to increase his risk appetite, and that this would include a limited ground invasion. Now, everybody is talking about exactly that.— Collingwood (@admcollingwood) March 13, 2026
