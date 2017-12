SUZ MV se důrazně ohrazuje proti spojování jejích klientů s incidentem v Brně

O víkendu přijali policisté přes tísňovou linku oznámení o napadení v ulici Běhounské.

Mělo dojít nejprve k verbální a následně fyzické potyčce mezi skupinkou osob. Hlídka se na místě zkontaktovala s poškozenými. Jednalo se o dva muže ve věku jednatřicet a dvaatřicet let, kteří utrpěli bodnořezná poranění. Zdravotníci dvojici následně převezli do nemocnice. Policisté se pustili do pátrací akce a na Moravském náměstí dohledali čtyři podezřelé muže, kteří odpovídali popisu útočníků.

Celý případ si převzali kriminalisté z 1. oddělení a na základě dalšího vyšetřování a zjištěných informací zahájili trestní stíhání třech podezřelých, kteří jsou původem cizinci, ale v ČR žijí již dlouhodobě, nejedná se o žadatele o azyl. Dva muži ve věku čtyřiadvacet a třicet let jsou obviněni z přečinu výtržnictví a může jim hrozit až dvouleté vězení. Hlavním aktérem je jednatřicetiletý muž, který nyní čelí obvinění z trestných činů těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Za jeho jednání mu může hrozit až desetiletý pobyt za mřížemi.