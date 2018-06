Simulovaná srážka osobního auta s vlakem poukázala na zbytečný hazard a nepozornost řidičů

Takové zprávy jsou bohužel v poslední době velmi časté, loni se podobných nehod stalo 160, za prvních pět měsíců letošního roku pak 57. Tato však byla naštěstí pouze simulovaná, Správa železniční dopravní cesty a České dráhy se touto formou připojily k Mezinárodnímu dni bezpečnosti na železničních přejezdech ILCAD 2018.

Letošním tématem ILCAD je nerespektování signalizace zabezpečovacího zařízení na železničních přejezdech řidiči silničních vozidel. I přes řadu preventivních akcí a apelů na řidiče, aby zbytečně neriskovali a věnovali se řádně řízení motorového vozidla nejen v blízkosti železničních přejezdů, jsou statistiky stále velmi hrozivé. V roce 2016 se na železničních přejezdech stalo 160 nehod, které zaplatilo 34 jejich účastníků životem, dalších 81 osob bylo zraněno. Letos došlo za pět měsíců k 57 nehodám na železničních přejezdech, 13 lidí srážku s vlakem nepřežilo, dalších 25 bylo zraněno.

Každý den přitom kamery umístěné na přejezdech zaznamenávají hazardní chování řidičů. Ani to nejdokonalejší zabezpečovací zařízení přejezdu nebude účinné, jestliže jej nebudou respektovat samotní řidiči. SŽDC investuje značné prostředky do zvýšení bezpečnosti na přejezdech, jen letos to bude více než 814 milionů korun do lepšího zabezpečení 82 úrovňových křížení. Vedle modernizací nejstarších typů zabezpečovacích zařízení doplní u dvacítky přejezdů závory, na další čtyři přejezdy nainstaluje výstražná světelná zařízení. Desítky dalších křížení projdou kompletní rekonstrukcí, která se zaměří také na povrch přejezdové konstrukce. Správce české železniční sítě se věnuje i testování nových technologií a zrychlení přípravy výstavby mimoúrovňových křížení.

„Jak vyplývá ze statistik za poslední roky, prakticky 99 procent všech nehod na železničních přejezdech způsobí řidiči silničních vozidel. Dnes a denně se setkáváme s případy objíždění závor či vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je v činnosti zabezpečovací zařízení. Řidiči zcela zbytečně riskují, následky jejich jednání bývají velmi tragické,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Riskoval i řidič osobního auta při simulované srážce s vlakem, když vjel na přejezd v okamžiku, kdy se k němu blížil vlak. Srážka byla nevyhnutelná. V autě cestovaly tři osoby, jedna srážku nepřežila, dvě byly zraněny. Samotný viník vyvázl pouze s lehčím zraněním. Nehoda byla oznámena dispečinku Integrovaného záchranného systému, drážní hasiči museli po příjezdu na místo nejprve zabezpečit místo nehody, následně záchranáři poskytli neodkladnou první pomoc zraněným. Cestující z vlaku zraněni nebyli.

Mimořádné události na železničních přejezdech v letech 2009 až 2018 (k 31. 5. 2018):

autor: komerční tisková zpráva