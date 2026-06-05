Jako za covidu. ČT promluvila do duše známá osobnost

05.06.2026 21:40 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Pokud mají být veřejnoprávní média opravdu veřejnoprávní, nesmí chránit jen jednu interpretaci světa,“ říká podnikatel Karel Janeček a varuje před „falešnou nezávislostí“ a „aktivisty jedné pravdy“. Janeček odmítá také politické ovládnutí médií veřejné služby ale také obhajobu současného stavu České televize a Českého rozhlasu za každou cenu. Slovo dodal i k době během pandemie COVID-19.

Jako za covidu. ČT promluvila do duše známá osobnost
Foto: MAMADAM
Popisek: Karel Janeček

Karel Janeček se na síti X vyjádřil k černému vysílání České televize a Českého rozhlasu. V komentáři uvedl, že chápe obavy zaměstnanců veřejnoprávních médií ze snah politiků měnit financování a posilovat vliv státu na jejich fungování. Podle něj platí, že média veřejné služby nesmí být závislá na aktuální vládní moci.

„Představa, že by veřejnoprávní média začala sloužit jako nástroj vládní agendy, je v demokratické společnosti naprosto nepřijatelná,“ odsoudil Janeček.

Zároveň ovšem dodal, že nezávislost veřejnoprávních médií nelze chápat pouze jako nezávislost na politicích. Má podle něj znamenat také nezávislost „na davové hysterii, ideologii, strachu a jednom povoleném výkladu reality“. S tím se vrátil k období pandemie COVID-19, kdy podle něj veřejnoprávní média „totálně selhala“.

Místo otevřené a racionální debaty podle Janečka diváci a posluchači často sledovali jednostranné rámování, šíření strachu a vytlačování legitimních názorů mimo prostor přijatelné debaty. Lidé s jiným pohledem byli podle něj nálepkováni a zpochybňováni. „Pochybnost, která je základem vědy i svobodné společnosti, byla nahrazována poslušností. To nebyla zdravá veřejná služba. To bylo vážné selhání,“ shrnul Janeček.

Odmítá proto, aby se debata o veřejnoprávních médiích zúžila jen na jejich obranu před politiky. Podle něj je nutné po nich požadovat „skutečnou pluralitu, férovost, racionalitu a odpovědnost“. Veřejnoprávní média podle něj nemají chránit jednu interpretaci světa, ale prostor, v němž se mohou střetávat různé legitimní názory.

Za systémový problém pak označil způsob obsazování mediálních rad. Připomněl, že Rada České televize má 18 členů, z nichž 12 volí Poslanecká sněmovna a 6 Senát, zatímco Rada Českého rozhlasu má 9 členů, z nichž 6 volí Sněmovna a 3 Senát.

„Jinými slovy: politici vybírají lidi, kteří mají dohlížet na média, která mají mimo jiné kontrolovat politiky. To je špatně,“ uvedl Janeček.

Citlivá je dle jeho názoru také otázka financování veřejnoprávních médií, protože ten, kdo rozhoduje o penězích, má moc. „Pokud by média veřejné služby byla výrazněji závislá na státním rozpočtu a každoroční politické vůli, jejich nezávislost by nebyla posílena, ale naopak oslabena. Zároveň ale platí, že nezávislost nesmí znamenat nedotknutelnost,“ upřesnil Janeček s tím, že veřejné peníze také znamenají veřejnou odpovědnost.

Řešení podle Janečka nespočívá ani v politickém ovládnutí, ani v obraně dnešního stavu za každou cenu. Sám navrhuje, aby politici přestali přímo rozhodovat o tom, kdo bude veřejnoprávní média kontrolovat. Rady by podle něj měly vznikat skrze systém odborných, akademických, profesních a společenských institucí. „Žádní političtí nominanti. Žádní aktivisté jedné pravdy. Ale lidé s autoritou, integritou a odvahou chránit otevřenou diskuzi,“ navrhl.

„Skutečně veřejnoprávní médium má sloužit svobodě, racionalitě a hledání pravdy. Nemá sloužit vládě, opozici ani žádné ideologii. A už vůbec ne vlastnímu uzavřenému světu,“ uvedl Janeček a varoval před „falešnou nezávislostí“, za kterou se skrývá manipulace.

Hlavní prioritou je proto podle něj nejenom zajištění finanční nezávislosti veřejnoprávních médií, ale také zajištění jejich nezávislosti na aktuálně žádoucích mainstreamových názorech.

„Ještě horší než nemít veřejnoprávní média a vědět to, je totiž mít taková „veřejnoprávní média“, která se tváří nezávisle a jsou přitom nástrojem jednostranné propagandy a manipulace, jako tomu bylo právě za covidu,“ uvedl Janeček.

 

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ČRo , ČT , financování , janeček , nezávislost , veřejnoprávní média

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