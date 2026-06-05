Vystrčil? „Může si přivézt maximálně ostudu,“ říká Vyoral

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05.06.2026 17:40 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Kolik miliard spolyká tento propagandistický moloch? Kolik přebytečných lidí živí i z našich kapes, zejména jde-li o zpravodajství a publicistiku?“ ptá se komentátor Tomáš Vyoral v souvislosti s prohlášením z vedení ČT, že snížení rozpočtu o miliardu by znamenalo propuštění až 500 zaměstnanců. A vyjádřil se také k cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

Vystrčil? „Může si přivézt maximálně ostudu,“ říká Vyoral
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Ve Velké Británii byl odsouzen jistý Vickrum Digwa, vrah studenta Henryho Nowaka. Nowaka několikrát bodl rituální sikhskou dýkou. Pak jeho bratr přivolal policii s tím, že Nowak údajně jeho a jeho bratra rasisticky napadl. Policie spoutala studenta, ačkoliv ten jim říkal, že byl pobodán a prosil o pomoc. Chvíli poté zemřel. O čem podle vás tento incident svědčí?

Pro mě je tady mnoho neznámých, a tak bych si netroufal úplně soudit. Nicméně to trochu vypadá jako případ pozitivní diskriminace či rasismu naruby. Smi-li se tyto pojmy vůbec ještě používat. V méně vyhrocených situacích se obdobné případy bohužel dějí po celém kolektivním "západě". Britští policisté, pokud teda byli vůbec britští, se snad budou za svůj přístup řádně zodpovídat. Sic život mladému člověku už nic nevrátí.

Soud nepravomocně odsoudil SPD k třímilionové pokutě za plakáty s „chirurgem z dovozu“ s nožem, opozice se raduje, jaký je to To je docela blbě načasované, když jeden takový chirurg z dovozu ve Velké Británii někoho zavraždil, ne?

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Myslím, že drtivá většina našich občanů, která má hlavu nejen nato, aby jim pršelo do krku, už dávno pochopila, jak to byla a je s těmi válkou zkoušenými lékaři, jadernými fyziky, ženami a dětmi z Blízkého vychodu a Afriky. Takže onen plakát byl už jen takovou tečkou. Co se týká načasování, tak by vzhledem k počtu nejrůznějších podobných případů po celé Evropě nebylo vhodné asi nikdy. Plakát SPD byl sice na hraně, co se kampaně politické strany týká, ale to by pak pokutu za evidentní manipulaci, polopravdy či prachsprosté lži musela dostat drtivá většina politických subjektů napříč spektrem. Vzpomeňme na plakáty a předvolebními sliby a hesly všech možných i nemožných stran  Co takový Putin v pytli na ministerstvu Aspen Rakušana? Co "svině" a kopání příkopu ze strany zeleneho bezmozka Foltýna? Tady nic? Klid a čtveráci se pasou. Samozřejmě za naše peníze.

Paříž zachvátily plameny. Ne kvůli revoluci nebo nepokojům, to jen PSG vyhrál ligu. Pamatujete, že by kvůli fotbalu někdy hořela Praha? Čím to je, že ve Francii je ta tendence zapalovat auta a rabovat obchody větší?

Buďme rádi, že jsme Češi, Moravané, Slezané a Slováci. Navzdory všem opovržením a kritice, jež často zaznívají z úst samozvaných lepších lidí přeceňujících sebe samé a podceňujících ostatní, jsme z drtivé většiny tolerantním celkem. Doufám, že Praha ani jiná města u nás hořet nebudou, ať už kvůli takové nicotnosti jako je fotbal - sic na něj taky někdy koukám - nebo čemukoliv jinému. Otázkou pak nakonec zůstává, jaký byl mezi oněmi vandaly poměr původních Francouzů. Nebo asi tušíme, čemu letitá zkušenost s podobnými "protesty" a "oslavami" ve Francii napovídá.

Psali jsme:

Z podobného soudku jako u SPD soud naopak rozhodl, že spolek Drony Nemesis a skupina D nebyli pomluveni poslancem Pavlem Růžičkou, který upozorňoval na „nesrovnalosti“ ohledně jejich hospodaření a dodávání dronů na Ukrajinu. Lámou se ledy, když tak „prospěšný“ spolek není chráněn proti zlým jazykům?

Nemyslím si. Status quo se jen tak nezmění. Spíše jde o důsledek toho, že poslanec ANO měl v mnohém pravdu a ve spolku Drony Nemesis nejsou jen absolutní pitomci a šílenci, ale zřejmě i pár přilepšovačů.

Zaměstnanci ČT se demonstrativně oblékli do černého, aby nemuseli vysílat „černou obrazovku“. Do toho od Milana Fridricha (zástupce generálního ředitele) zaznělo, že kdyby ČT přišla o miliardu, tak by musela propustit třeba až 500 zaměstnanců. Jste těmito čísly překvapen?

Nejsem překvapen, jsem zhnusen. Kolik miliard spolyká tento propagandistický moloch? Kolik přebytečných lidí živí i z našich kapes, zejména jde-li o zpravodajství a publicistiku? Řadu kanálů, pořadů a oddělení rozpustit do kanálu. Ušetří se a v důsledku divák nepozná žádnou změnu.

Na Úřadu vlády odbory vyhlašují stávkovou pohotovost. Experti na závislosti a začleňování stávkovali už před nimi. Myslíte, že obyčejný člověk zaregistruje, že stávkuje začleňovací expert?

Nevím, proti komu nebo čemu zase kdo protestuje, ale už jenom dle jejich označení bych začleňovacím expertům doporučil začlenění do reálného pracovního procesu a opuštění parazitického stavu.

Miloš Vystrčil odletěl na Tchaj-wan dělat pragmatickou a hodnotovou politiku zároveň. Proslavily ho ovšem hlavně záběry, kde se náměstkem ministerstva zahraničí zdraví s batůžkem na zádech. Myslíte, že Vystrčil z Tchaj-wanu přiveze něco „pragmatického“? Nebo to bude spíš hodnotová návštěva? 

Miloš Vystrčil

  • ODS
  • PROFIL NENÍ POUŽÍVÁN.Případné dotazy na kontakty v Detailech
  • předseda Senátu
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Tchajwanský krysínek si odkudkoliv, kam jede a snaží se na sebe v rámci PR upozornit, může přivézt maximálně tak ostudu. Oportunistická individua s IQ kolem 107 ho za jeho uvědomělost a svazáctví podrbou pod bradou a režim ho podrží na teplém místečku zcela bezvýznamného odpadliště a odpadiště známého jako Senát. Vystrčilův "hodnotový" rektální alpinismus pak akorát tak znehodnotí zahraniční vztahy naší země.

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Článek obsahuje štítky

Česká televize , Francie , Vystrčil , Velká Británie , SPD , Vyoral , Nowak , Digwa

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Není to poprvé, co mi přijde, že vy politici z ODS žijete mimo realitu. O jaká data se opíráte vy, když tvrdíte, že většina lidí neřeší problém s bydlením? Možná by stačilo se jich zeptat a zjistil byste, že problém s nedostupným a drahým bydlením má opravdu většina, ne že ne. A k tomu vašemu vnímán...

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