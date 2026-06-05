Rakušan (STAN): Česká televize je bezesporu jedním z pilířů demokracie

Děkuju za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, už jsme si zvykli tady na začátku svých proslovů avizovat, jestli to bude dlouhé, nebo nebude. U mě to nebude dlouhé, nemám ani žádné papíry a mohu vám tohle přislíbit.
Jenom krátce shrnutí toho, co se v téhle chvíli tady odehrává. Česká televize je bezesporu jedním z pilířů demokracie, je to určitě nezávislost veřejnoprávních médií, co dává demokracii nějakou její kvalitu. O tom bychom neměli vést žádnou diskusi a doufám, že na tom se shodneme všichni. Můžeme vést samozřejmě legitimní diskusi o tom, do jaké míry Česká televize a Český rozhlas svoji roli plní, na to můžeme mít různé názory, ale to, že nezávislost veřejnoprávních médií je jedním z pilířů toho, abychom žili v demokratické a svobodné zemi, o tom by neměl být snad spor žádný.
Co Česká televize i Český rozhlas, veřejnoprávní média, v téhle chvíli určitě k té práci potřebují, je absence politického tlaku. Je absence toho, že se o její práci nevede diskuse odborná, jestli je kvalitní, nekvalitní, ale vede se o tom debata politická, a to je bohužel to, co vneslo do této debaty současné politické vedení naší země. Vaše vláda, vaši ministři, vy tady poslaneckými návrhy uvrháte Českou televizi a Český rozhlas do nejistoty. My nevíme, jakým způsobem tahle média budou financována, my nevíme, který návrh platí. Pan ministr Klempíř vypracuje něco, co potom samotná ministerstva v připomínkovém řízení totálně strhají, a o čem za pár týdnů pan premiér Babiš řekne, že se vlastně hodí pod stůl a vůbec to nepotřebujeme.
No, ale co už jste udělali? Vy jste vtáhli veřejnoprávní média do tvrdé politické debaty, vtáhli jste je do nejistoty, ředitelé těch institucí se musí k dané věci vyjadřovat a přesvědčovat vás o tom, že finanční zajištění jejich rozpočtu na tenhle rok, na další léta prostě není zajištěno, tak jak by si představovali, že ničíte a rušíte systém, který se evidentně ukázal jako životaschopný a dávající nějakou míru jistoty fungování veřejnoprávních médií.
Tohle není naše odpovědnost, to je vaše odpovědnost. Pokud bychom vládli my, tak necháváme veřejnoprávním médiím ten systém financování, který mají v současnosti a dává jim dostatek prostoru na to, aby financovaly nejenom zábavní pořady, kvalitní zpravodajství, ale třeba i zajímavé dokumenty, které Česká televize natáčí, zajímavé pořady, které můžeme konzumovat na široké paletě jednotlivých kanálů Českého rozhlasu. Ale vy jste uvrhli svými rozhodnutími média veřejné služby do nejistoty.
A jenom se podívejme na tu časovou osu. Nejdřív řeknete, že změníte zákon o veřejnoprávních médiích. Připravujete ten návrh, dlouho na něj čekáme, ten návrh je nekvalitní, spadne pod stůl. Do toho kolega Nacher donese další návrh jako poslanecký, který má pravidla financování a fungování veřejnoprávních médií měnit už tenhle rok. Kdo se v tom má vyznat? Co je tedy teď ta oficiální vládní politika? Tohle jsou ty tekuté informace, které k nám ukapávají z vlády, a po každé vládě je ta kapka jiná, má jinou chuť a jinou barvu a my nevíme, co platí. Ale co je výsledkem? My jako politici jsme za to placeni, rozkódovávat ty zprávy, které vy nám z vlády dáváte, i když překládat je do běžného a srozumitelného jazyka občas je velmi složité a nejednoduché. Ale vy jste tím uvrhli do nejistoty ta veřejnoprávní média. A proto si myslím, že volba členů Rady České televize v téhle pohnuté době, kterou vy jste svojí politikou vytvořili, je obzvlášť důležitá a je to zásadní téma.
A teď na jednu stranu budu i chvilku možná malinko chválit a oceňovat, že jsme schopni se na něčem i v téhle Poslanecké sněmovně dohodnout. Moc toho není, ale občas se to stane. Dnes je navržena veřejná volba. My veřejnou volbu za klub Starostů podporujeme, a to i přesto, že si myslíme, že volba jako taková – a dlouhodobě tenhle princip říkáme a já ho nahlas říkám na mikrofon, pokud se jedná o personálie, je obvyklé, že volba je tajná. My to ctíme dokonce i na našem poslaneckém klubu. I když tam nominujeme nějaké osoby, volíme vždycky tajně. Volba tajná za normálních okolností dává určitě smysl. Ale dnes, a říkám to dopředu, my podpoříme veřejnou volbu. A podpoříme ji proto, že ještě před měsícem nebo před měsícem a půl hrozilo něco moc ošklivého. Tady v té Sněmovně hrozilo to, že budou zvoleni dva lidé, kteří jsou podezřeni z toho, že podléhali při svém konání v Radě České televize korupčním tlakům. My jsme tehdy, ano, přiznávám, jako opozice obstruovali. My jsme tehdy zarazili, i když jsme tam měli vlastní kandidátku na místopředsedkyni Poslanecké sněmovny, tak jsme zarazili volební body a neumožnili jsme, aby tady k té tajné volbě došlo, aby do Rady České televize byli zvoleni lidé, kteří jsou prostě v nějakém momentálním podezření, které se nepovedlo vyvrátit.
A v téhle chvíli, abychom reálně docílili, že tito lidé nebudou zvoleni a nebude tím ohrožena legitimita Rady České televize, tak přistupujeme na tu veřejnou volbu jako takovou s příslibem vládní koalice, že tyto dva lidi do Rady České televize nezvolí. A to je ta dohoda, která se tady na půdě Poslanecké sněmovny odehrála a kterou já finálně oceňuji, a je to jediný způsob, jak neuvrhávat Českou televizi ještě do větší míry nejistoty. To už jste udělali svými legislativními návrhy. Ve chvíli, kdy bychom nebyli schopni ani navolit Radu České televize, tak se dostáváme do velmi problematické situace.
A jenom chci upozornit v tom návrhu, který jste už údajně hodili pod stůl, aspoň to říkal pan premiér, vytvořil ho pan ministr Klempíř, ale ten tady ještě na mikrofon nikdy nevystoupil, že tenhle návrh už je passé, že je pryč a nebude fungovat. Četli jste ho to? AI návrh, ano? Ne legislativní návrh. Tak v tom návrhu mimo jiné byl posun fungování Rady České televize. Podle návrhu pana Klempíře by tahle Rada České televize, kterou teď volíme, rozhodovala nejenom o nějaké kontrole finančních toků a hospodaření České televize, neměla by tu kontrolní funkci. Víte, jakou by měla funkci? Rozhodovací! To znamená, že lidé volení politiky by rozhodovali, a to v tom zákoně bylo, přečtěte si ho, dokonce i o skladbě pořadů. Nezávislost České televize by byla pryč. Skladba pořadů. To znamená, kolik bude zpravodajství, kolik zábavy. A to by dělali lidé, kteří jsou přímo voleni politiky, to znamená nějakou politickou většinou. Tím by se samozřejmě Česká televize v té chvíli stala jednoznačně politicky kontrolovanou institucí.
Já jenom poukazuji na to, že my v téhle chvíli nevíme, jestli spadne návrh pana Klempíře pod stůl, nebo nespadne. A v téhle atmosféře je o to důležitější zvolit členy Rady České televize, kteří budou mít odvahu se postavit třeba i tomu, aby televize do budoucna byla politicky ohýbána tak, jak si to přeje aktuální vládní většina. A já vím, že vždycky nebude vládnout hnutí ANO, a já doufám, že tahle etapa v našich dějinách bude trvat co nejkratší dobu, ale já nechci, aby žádná politická většina, ať už bude jakákoliv, i kdyby v ní byli Starostové, já nechci, aby žádná politická většina rozhodovala o tom, jak bude vypadat skladba pořadů České televize. Nemáme to dělat jako politici, protože tohle je to politické ohýbání. A proto je dnešní bod Volba členů Rady České televize tak významná.
Touhle dohodou, kterou jsme tady učinili, že ani vládní většina nebude volit veřejnou volbou dva lidi, kteří jsou podezřeni z nějakého korupčního chování, jsme docílili něčeho. A já bych ještě všechny chtěl poprosit o to, aby se zamysleli i nad dalšími nominanty. Můj předřečník tady velmi podrobně vyjádřil své obavy z toho, že třeba pan Veselý je nominantem, Xaver Veselý, který rozhodně nepředvedl v té Radě České televize výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize. Uvedl několik příkladů, jeho dost obludné útoky na ženy a podobně. Já bych uvedl ještě jeden – jeho velké radování se nad tím, že já jsem přece stál za tím dlouhodobě, že Václav Moravec musel skončit, já jsem na tom dlouhodobě pracoval. Takové to poťouchlé radování se z toho, že vlastně instituci, kterou mám kontrolovat, na kterou mám dohlížet, že vlastně tu instituci oslabuji, že vlastně té instituci jsem teďka něco udělal škodolibého a mám z toho radost. Tak to je spíš konkurenční vztah někoho, kdo má vlastní televizi, než toho, kdo má dohlížet nad nějakými procesy, které tam probíhají.
Suma sumárum, je dobře, že dneska volba probíhá veřejně. Je dobře, že dovolíme členy Rady České televize. Je dobře, že jsme docílili dohody na půdě Poslanecké sněmovny, že ani vládní koalice nebude volit dva lidi, kteří jsou v nějakém podezření z možného korupčního jednání anebo minimálně pokusu o něj, ale bylo by také dobře, abychom se i u ostatních lidí zamysleli, jestli opravdu chceme, aby v téhle turbulentní době, tlaku na veřejnoprávní média, tlaku, který jste vytvořili vy a který vám politicky vyhovuje, tak jestli v téhle době chceme volit i několik dalších kandidátů, kteří tady jsou. Ale to už je naše svobodné rozhodnutí, to uznávám. Každý dle svého vědomí a svědomí. Děkuju. (Potlesk opozičních poslanců.)
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