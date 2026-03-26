Správa jeskyní: Javoříčští netopýři se probudí 28. března, mladečští letouni 5. dubna

O týden později, na Velikonoční neděli 5. dubna, pak naváže podobná novinka v Mladečských jeskyních u Litovle. Obě akce jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého o tajemných létajících savcích a vidět je zblízka. Netradiční tematicky zaměřené prohlídky seznámí zájemce s množstvím zajímavostí ze života těchto nočních letounů a ukáží, jak vypadá jejich odborný výzkum. Připravuje je Správa jeskyní České republiky ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ZDE) a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Speciální netopýří program v Mladečských jeskyních Ze tmy na světlo předznamená v první dubnovou neděli letošní oslavy 200 let od jejich objevení. „Zájemce zveme na možnost si poslechnout odbornou přednášku o letounech, absolvovat tematickou prohlídku mladečského krasového podzemí, zaměřenou na jejich výskyt a také na procházku po Třesíně až k jeskyni Podkova, která je rovněž významným zimovištěm netopýrů,“ přibližuje vedoucí Mladečských jeskyní Ondřej Vlček.
Programem, vhodným pro děti od 12 let, příchozí provede chiropterolog Správy jeskyní ČR Martin Koudelka. První prohlídka začne v 10:00 zhruba hodinovou odbornou přednáškou a na ni v 11:00 naváže 45minutová prohlídka jeskyně. Totéž se zopakuje od 14:00. Vstupenky bude možné zakoupit pouze předem online, a to na čas přednášky ZDE, nutno dolistovat na 5. 4. a vybrat "Ze tmy na světlo". Vstupenka zároveň platí i na navazující prohlídku jeskyně. Je ale třeba se dostavit se s předstihem a nechat si vstupenky načíst v pokladně.
Účastníci obou prohlídek se také mohou v 16:00 vydat na maximálně dvouhodinovou procházku po přírodní památce Třesín až k menší jeskyni Podkova. Během dne se uskuteční i klasické prohlídky Mladečských jeskyní, a to v časech 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 a 14:30.
Mladečské jeskyně v CHKO Litovelské Pomoraví jsou kromě hibernace netopýrů známé i jako největší a nejstarší sídliště cromagnonského člověka ve střední Evropě. Světově proslulou archeologickou lokalitou je Dóm mrtvých se zbytky ohnišť a kostí pravěkých zvířat a rekonstrukcí dávného rituálu. V podzemí jsou malebná zákoutí, kde se vedle starých krápníků tvoří i nová výzdoba. Mezi nejkrásnější a téměř neporušené prostory patří Chrám přírody nebo Panenská jeskyně. Dominantou a symbolem podzemního systému je přes dva metry vysoký stalagmit Mumie. Více o nich je na webu ZDE.
V Javoříčku v poslední březnovou sobotu začnou v 10:15 a 13:15. Kapacita je omezena, vstupenky na ně je třeba si předem zakoupit na webu ZDE. „Vhodné jsou pro dospělé a odrostlejší děti starší 12 let. Akce se uskuteční za každého počasí. Je dobré nezapomenout na teplé oblečení. V jeskyních je celoroční konstantní teplota 8 stupňů Celsia a zájemci tam stráví necelé dvě hodiny,“ říká vedoucí Javoříčských jeskyní Karel Müller.
Javoříčské podzemí se pyšní titulem největší známé zimoviště letounů na území České republiky, každou zimu je jich tam kolem šesti a půl tisíce. Odborníci létající savce v podzemí pod národní přírodní rezervací Špraněk systematicky monitorují již 35 let – od roku 1989. První zmínka o netopýrech v této lokalitě pochází od pražského zoologa – entomologa a zakladatele chiropterologie Friedricha A. Kolenatiho z roku 1856.
Již od začátku března otevřely sezónu včetně víkendů dvě jeskyně Moravského krasu – Balcarka a Kateřinská. Přidaly se k celoročně otevřeným kolegyním Sloupsko-šošůvským jeskyním, Punkevním jeskyním a Výpustku. Nově v březnu celý týden jsou otevřeny Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší a Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, kromě všedních dnů o víkendu 28.-29. března pak i Koněpruské jeskyně v Českém krasu. Na Jesenicku jsou v březnu otevřeny každou středu Jeskyně Na Pomezí a každý čtvrtek Jeskyně Na Špičáku.
Přehled všech otevíracích dob tuzemských jeskyní je na webu ZDE.
