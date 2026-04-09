Správa železnic: Přestavba nádraží v Hradci Králové začíná

Jeden z nejvýznamnějších přestupních uzlů na síti Správy železnic projde celkovou modernizací. Cestující na hlavním nádraží v Hradci Králové získají bezbariérový přístup k vlakům, vznikne i jedno zcela nové nástupiště. Soupravy při průjezdu stanicí zrychlí, díky instalaci ETCS a zrušení několika přejezdů se zvýší bezpečnost provozu. Stavba má být hotová v roce 2031. Její vysoutěžená cena činí 9,94 miliardy korun, přičemž Evropská unie na ni přispěje až 8,7 miliardy. Hradecké hlavní nádraží patří mezi nejfrekventovanější stanice u nás, denně jím projde na 20 000 tisíc cestujících, využijí ho více než dvě stovky vlaků.
„Česká železnice vstupuje do roku výrazné modernizace. Jen ve východních Čechách rekonstruujeme uzel v České Třebové a v Hradci Králové se nyní naplno rozbíhá podobně důležitý projekt. Setkávají se tady různé druhy dopravy, sbíhají se sem tratě z celkem pěti směrů a díky navazujícím investicím v regionu očekáváme, že význam nádraží se do budoucna ještě výrazně zvýší,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Stavbaři ve stanici zmodernizují nejen koleje a výhybky, ale také stávající nástupiště. K nim přibude jedno nové. Všechna budou plně bezbariérová, získají moderní mobiliář a přehledný informační a orientační systém. Ze zrekonstruovaných podchodů povedou na nástupiště výtahy a eskalátory. V těsné blízkosti nádraží se nacházejí zastávky MHD a autobusový terminál, propojení různých způsobů dopravy vylepší nové parkoviště P+R a dvě cyklověže.
V rámci rekonstrukce se zruší přejezdy v ulicích U Náhona a Na Důchodu, pěší a cyklisté budou využívat nový podchod. Bezpečnost provozu zlepší také instalace ETCS. I díky evropskému zabezpečovači budou moct vlaky zrychlit na 80 km/h.
Obnovou projde most přes Gočárovu třídu, na silnici pod ním navíc přibude jeden jízdní pruh. „Rekonstrukce přinese nejen rychlejší, ale současně i tišší provoz vlaků. Do tohoto významného uzlu nyní ústí pouze jednokolejné tratě, na čtyřech z nich přitom připravujeme přidání druhé koleje. Tomu přizpůsobíme kolejiště stanice i zbývající přejezdy, které v rámci prací projdou rekonstrukcí,“ popisuje Tomáš Tóth, který je pověřený řízením Správy železnic.
O zhotovení stavby se postarají společnosti OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena prací činí 9,94 miliardy korun, hotovo bude na konci roku 2031.
Realizace projektu Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Výše dotace může dosáhnout až 8,7 miliardy. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
„Evropská unie investuje do české železnice dlouhodobě. Zvyšuje se tak nejen kvalita a pohodlí cestujících, ale i napojení našich tratí na významné dopravní uzly, což přímo zvyšuje konkurenceschopnost českých regionů a měst. Modernizace hlavního nádraží ‚Salonu republiky‘ v Hradci Králové je výborným příkladem investic, které mají pozitivní dopad na život obyvatel v celém regionu,“ dodává mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice Václav Lebeda.
Další investice do železnice v Královéhradeckém kraji
V regionu v současnosti pokračuje modernizace trati mezi Týništěm nad Orlicí, Častolovicemi a Solnicí. Kromě elektrizace zajistí lepší napojení průmyslové zóny Solnice/Kvasiny pro nákladní dopravu a výrazně zkvalitní i podmínky pro cestující. Dokončení celého projektu je v plánu v roce 2028.
Správa železnic navíc připravuje modernizaci hned čtyř tratí, které ústí přímo do hradeckého hlavního nádraží. Na spojnici s Pardubicemi zbývá zrekonstruovat a přidat druhou kolej na posledních přibližně šesti kilometrech mezi Hradcem a Opatovicemi nad Labem. V přípravě je také modernizace a zdvoukolejnění trati mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové, Týništěm nad Orlicí a Chocní, která je klíčová pro železniční nákladní dopravu jako alternativa prvního koridoru. Cestujícím se zkrátí doba strávená na cestě a zvýší se kapacita tratě. Zmodernizuje se i železniční spojení z krajské metropole přes Jaroměř a Náchod ke státní hranici s Polskem.
