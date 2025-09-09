Správa železnic: Projekt podzemního nádraží na pražském letišti získal klíčové razítko

Povolení záměru znamená důležitý krok k samotnému zahájení stavby, které se plánuje v roce 2027. Práce potrvají tři roky, provede je koncesionář vybraný v soutěžním dialogu pro projekt PPP, který zajistí také stavbu navazujících úseků z letiště k nádraží v Ruzyni a dále do Veleslavína.
Podzemní nádraží na letišti budou tvořit dvě koleje, mezi kterými se bude nacházet oboustranné nástupiště. Cestující se z něj dostanou pohodlně do obou letištních terminálů.
Celý projekt koordinuje Správa železnic se záměry Letiště Praha, se kterým už také podepsala dohodu o spolupráci. Cílem je, aby nové nádraží odpovídalo standardům moderního letištního provozu. Stavba je proto navržena s důrazem na jednoduchost a nadčasový design.
autor: Tisková zpráva