Správa železnic: Projekt podzemního nádraží na pražském letišti získal klíčové razítko

11.09.2025 7:33 | Tisková zpráva

Správa železnic získala pravomocné povolení záměru pro nové nádraží na Letišti Václava Havla, které je součástí projektu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno. Dokončení první podzemní stanice na české železnici se plánuje v roce 2030. Pro financování se využije partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), celkové náklady dosahují přibližně 6,5 miliardy korun.

Správa železnic: Projekt podzemního nádraží na pražském letišti získal klíčové razítko
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Povolení záměru znamená důležitý krok k samotnému zahájení stavby, které se plánuje v roce 2027. Práce potrvají tři roky, provede je koncesionář vybraný v soutěžním dialogu pro projekt PPP, který zajistí také stavbu navazujících úseků z letiště k nádraží v Ruzyni a dále do Veleslavína.

Podzemní nádraží na letišti budou tvořit dvě koleje, mezi kterými se bude nacházet oboustranné nástupiště. Cestující se z něj dostanou pohodlně do obou letištních terminálů.

Celý projekt koordinuje Správa železnic se záměry Letiště Praha, se kterým už také podepsala dohodu o spolupráci. Cílem je, aby nové nádraží odpovídalo standardům moderního letištního provozu. Stavba je proto navržena s důrazem na jednoduchost a nadčasový design. 

Psali jsme:

„Nenechají to tak. Přispěje hradní pán.“ Gulyáš tuší nebezpečí
Lipavský a Černochová na kanálu ODS. Hrůza z růstu Stačilo!
ODS natahuje sítě? Článek na Šlachtu, podepsán Wollner. Vše ale bylo jinak
Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , správa železnic

autor: Tisková zpráva

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Nálepkování názorových odpůrců

I mě to věčné nálepkování štve, ale co si budeme nelhávat, dělali to už komunisté a dokonce za názory i popravovali. Paradoxně mi ale v poslední době přijde, že ti, co hovoří o cenzuře, jsou právě zástupci komunistů. A můj dotaz. Kdybyste byli u vlády, tak co byste v oblasti svobody slova a názoru k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor Přílišné sdílení intimity je nevhodnéPřílišné sdílení intimity je nevhodné

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa železnic: Projekt podzemního nádraží na pražském letišti získal klíčové razítko

7:33 Správa železnic: Projekt podzemního nádraží na pražském letišti získal klíčové razítko

Správa železnic získala pravomocné povolení záměru pro nové nádraží na Letišti Václava Havla, které …