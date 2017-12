TOP 09: Nabídli jsme vizi, změnili vedení

V ní navrhla mimo jiné snížit zdanění práce, zavést jednoduchý právní řád a daňový systém, snížit počet úředníků o třetinu, zkrátit spojení mezi Brnem a Prahou díky vysokorychlostní trati na hodinu nebo zvážit čtyřdenní pracovní týden. Ideu úspěšné České republiky prezentovali politici TOP 09 během dvou měsíců ve všech 14 krajských městech více než 2 tisícům lidí. V rámci této roadshow ujeli elektromobily Tesla 8804 kilometrů. Živé vysílání z 36 hodin z debat po celé zemi sledovalo téměř 150 tisíc lidí.

Z Vize pak TOP 09 vytvořila volební program pro sněmovní volby a pokračovala v diskusích s voliči v krajích expedicí nEUhneme. Její lídři navštívili zajímavá místa krajů, rodinné firmy, živnostníky, farmáře a místní podnikatele. Během 18 zastávek politici TOP 09 oslovili až tisíc lidí.

V Poslanecké sněmovně navrhli poslanci TOP 09 z opozičních lavic řadu užitečných zákonů a pozměňovacích návrhů. Napříč stranami získala jednoznačnou podporu pro svůj návrh na zavedení duálního vysílání v České televizi Markéta Pekarové Adamová. Diváci České televize si tak budou moci při sledování pořadů vybrat mezi filmy s dabingem a filmy v původním znění s titulky, což podpoří jazykové znalosti.

Dalším užitečným návrhem bylo zavedení rodičovské pro prarodiče. Státem zaplacený prarodič by pomohl matkám, které se chtějí rychleji vrátit ke své profesi. To by mělo výhodu i pro dítě, které by tak zůstalo v přirozeném a známém rodinném prostředí. Opoziční poslanci TOP 09 také kritizovali zneužívání zajišťovacích příkazů a představili Memorandum o ochraně životního prostředí. Konkrétní priority v ochraně přírody České republiky vznikly ve spolupráci s několika exministry životního prostředí, jako je profesor Bedřich Moldan, Martin Bursík či Ladislav Miko.

Rok 2017 byl pro TOP 09 také rokem změn. V březnu TOP 09 změnila své logo a začala používat tolik typického motýlka. Poslanecký klub si zvolil do čela Miroslava Kalouska a největší změnou bylo zvolení nového vedení strany na listopadovém sněmu. Předsedou strany se stal europoslanec Jiří Pospíšil, 1. místopředsedkyní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a místopředsedy Tomáš Czernin, Michal Kučera, Jan Vitula a Marek Ženíšek.

I letos nás zajímalo, co vás baví na webu top09.cz nejvíc. Kromě výsledků voleb to byl především volební program, který si přečetlo více než 120 tisíc lidí, a také Vize pro Českou republiku 2030. Je skvělé, že mezi nejčtenějšími texty byly informace o tom, jak se stát členem TOP 09, které prakticky využilo už 330 zájemců, kteří podali přihlášky do TOP 09. Nejvíce čtenářů mezi tiskovými zprávami měla informace pro média o Expedici Neuhneme. V sekci Fakta a argumentybezkonkurenčně nejvíce zaujaly informace Co je EET a koho se týká.

autor: Tisková zpráva