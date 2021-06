Turistický spolek Lipenska: Hotely a penziony jsou aktuálně na sezónu obsazené jen zčásti

reklama

Recepční stylového hotelu České Žleby Barbora Švarcová se od začátku června v práci nezastaví. Zájemci o ubytování v hotelu, který má 60 lůžek, nově rozšířené wellness centrum a úplně nové multifunkční hřiště pro tenis, stále volají, ptají se, hledají volné termíny. Do konce června tu mají pár posledních volných míst, ale červenec je již téměř plně obsazený, v srpnu zbývá obsadit asi 20 procent kapacity.

„Máme vybudovanou stálou, zejména českou klientelu, navíc se do hotelu v posledním roce hodně investovalo, budujeme nové wellness centrum, máme úplně nový tenisový kurt a také máme u hotelu jediné golfové hřiště v Národním parku Šumava, jedná se o 18 ti jamkový green pro Adventure golf. V okolí jsou šumavské pralesy a naši hosté tuto kombinaci komfortu, služeb a přírody vyhledávají. Navíc máme vyhlášenou kuchyni. Na prázdniny prodáváme výhradně týdenní pobyty, červenec je téměř plný, na srpen máme obsazenost 80%, ale věřím, že i to to se rychle zaplní,“ říká recepční hotelu Barbora Švarcová.

Firma Lipno Lake Resort, která spravuje více než 90 apartmánů s 550 lůžky má nyní na červenec rezervovaných 90 procent všech apartmánů, což je lepší bilance než loni. Srpnové rezervace jsou ale pomalejší a je zde zatím více než 30 procent kapacity volné. „Pro příklad v létě 2019 bylo u nás ubytováno 54 procent cizinců, v létě 2020 a nadcházející sezóně je to pouze 14 procent. Jedná se především o hosty z Holandska, Německa a Slovenska. Jsme rádi, že se nám našimi pestrými službami podařilo zaujmout českou klientelu, která výpadek cizinců v posledních dvou letních sezónách plně nahradila" uvádí ředitel resortu Luboš Krejza.

Podobné je to například v hotelovém resortu Relax v Dolní Vltavici. Podle ředitele Miroslava Magersteina tvořili v roce 2019 zdejší klientelu přes léto z 20 procent cizinci, aktuálně to není ani 5 procent. Počet rezervací na léto je zde podobný jako v předchozím roce. Zhruba 20 procent letních termínů je stále prázdných. Magerstein si také postěžoval, že cizinci chybí i během aktuálních červnových pobytů, kdy v Německu začaly letní prázdniny. Pro srovnání - v první půlce června tu měli obsazenost rovnající se 63 procentům. V roce 2020 to ale bylo 71 procent, v roce 2019 dokonce 97 procent.

Podobné je to podle Martiny Semšové i v hotelu Maxant ve Frymburku. „Chybí nám německé skupiny cyklistů, kteří jezdily právě v červnu před našimi letními prázdninami. Aktuálně je to zhruba o 40 procent horší než před pandémií.“ Na červenec a srpen je rezervováno asi 70 procent kapacity. Loni měli v tuto dobu obsazenost přes 90 procent. „Hosté čekají s rezervací na poslední chvíli.“ Majitelé jednoho z nejdéle existujících hotelů na Lipensku přesto nemají strach, že by kapacity nenaplnily. „Obsazenost máme podobnou jako loni, v předchozích létech. Máme stálou klientelu z Čech, cizinců k nám jezdí jen úplné minimum. Věřím, že penzion bude plný jako v předchozích létech,“ uvádí Martina Semšová.

Podobné je to i v dalším tradičním penzionu U Pešků v Horní Plané. Oblíbený penzion U Pešků má aktuálně podobné množství rezervací v červnu i na prázdniny. Majitelka hotelu Irena Pešková nepochybuje, že bude mít plno, stejně jako v předchozích létech. Její klientelu z drtivě většiny odjakživa tvořili Češi. „Jsem ráda, že fungují regionální projekty, pokračuje se v budování stezek, turistických značení a oceňuji super práci Turistického spolku Lipenska pro podnikatele na Lipensku,“ uvádí Irena Pešková. Vladislav Šlégr, majitel hotelu Lesovna na Svatém Tomáši eviduje na prázdniny zhruba 50 procentní obsazenost. Je to méně, než byl zvyklý, ale také on doufá, že bude mít plno. Specifická situace je i v lipenských kempech „Zpracováváme sice nyní spoustu poptávek na červenec a srpen, ale pouze krátkodobých, což ovlivní i sezónu. Cizinci hodně zrušili své delší pobyty, i když jsou očkovaní, stejně stornují kvůli obavám z cestování v Evropě, Jejich vlády je varují, že jim neproplatí případnou zdravotní péči, přestože ze zákona musí. Češi rezervují na pár nocí a pak zase rezervace stornují kvůli druhému očkování anebo práci,“ uvádí Tereza Wilzingová z Camping Resortu Frymburk.

Provozovatelka kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví Adéla Černá, že aktuálně je velkým pozitivem to, že tuzemští turisté jsou unavení z pandémie, různých nařízení a povinností. „Tedy, jsou obecně tolerantnější k různým administrativním úkonům navíc.“

Podle Dity Kaiserové z informačního střediska ve Vyšším Brodě, který leží kousek od hranic s Rakouskem, je zájem o ubytování ve Vyšším Brodě horší než v předchozích létech. Také tady je patrný propad v počtu rezervací. „Podle informací ubytovatelů je obsazenost na červen velice nízká, chybí zejména rakouští hosté.“

Jan Hanuš z hotelu Růže v Rožmberku nad Vltavou zatím nechce obsazenost na letní prázdniny hodnotit, stejně jako v loňském roce si hosté teprve nyní pobyty rezervují. „Červnová obsazenost je téměř čtyřicetiprocentní,“ uzavřel.

