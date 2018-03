Tým silniční bezpečnosti: Bílá barva automobilů je již sedmý rok za sebou celosvětově nejoblíbenější

„Celosvětovému žebříčku oblíbenosti barev nových automobilů loni již sedmý rok za sebou jednoznačně se 39 procenty dominovala bílá. S velkým odstupem následovaly černá (16 procent), šedá a stříbrná (shodně po 11 procentech), modrá (7 procent), červená (6 procent), hnědá či béžová (5 procent), žlutá (3 procenta), zelená (1 procento). O zbývající jedno procento podílu se podělily ostatní barevné odstíny,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Bílá kralovala ve všech částech světa. Ovšem suverénní jedničkou byla v Číně, kde se pro ni rozhodlo 62 procent majitelů nových automobilů. Zhruba polovina nových vozů vyjela v bílé barvě v dalších asijských státech (52 %) i na africkém kontinentu (49 %). Naopak nejméně příznivců si získala v Severní Americe (27 %) a v Evropě (25 %).

Zatímco podíl bílé se meziročně nezměnil, pozice černé se o 2 % zhoršila. Přesto si i nadále udržela pozici celosvětové dvojky. Nicméně ne ve všech částech světa. Jen osmou příčku zaujala v Indii, čtvrtou v Jižní Americe, bronzovou pozici pak v Africe, Jižní Koreji a v Rusku. Nejvíce populární byla v Japonsku (22 %), Evropě (21 %) a v Severní Americe (20 %). Naopak v Indii zaujala jen každého devátého majitele nového automobilu.

Shodně po 11 % majitelů nových aut se loni rozhodlo pro šedivou či stříbrnou barvu, navlas stejně jako v roce 2016. Stříbrná barva byla druhá z hlediska oblíbenosti v Indii (30 %), v Jižní Americe (22% podíl nových vozidel), Rusku (20 %) a Africe (13 %). Naopak až na čtvrtém místě se umístila v Evropě, Severní Americe, Jižní Koreji a Číně. V posledně jmenované zemi byl podíl stříbrné u nových automobilů nejnižší na světě, a to 6 %. Šedá barva byla hitem v Jižní Koreji, kde z hlediska největší oblíbenosti zaujala druhou pozici. Celých 21 % nových vozidel bylo oděno do šedivého hávu, což bylo nejvíce na světě. Na evropském kontinentu to bylo o jedno procento méně, ovšem šedá byla až na třetí pozici. Naopak v nemilosti byla uvedená barva v Číně (osmá pozice a současně jen 2% podíl) a v Japonsku (sedmé místo a 4% podíl).

S výrazným odstupem v žebříčku oblíbenosti následují barvy červená, modrá a hnědá, resp. béžová. Zde se ovšem podíl na oblíbenosti meziročně pozměnil. Zatímco v roce 2016 si uvedené barvy získaly přízeň nových majitelů aut shodně po 6 procentech, loni si o jedno procento polepšila modrá, pozice červené se nezměnila a naopak hnědá či béžová si o jedno procento pohoršily. Modrá byla hitem v Japonsku, s 8% podílem zaujala čtvrtou pozici. V Evropě a Severní Americe jí patřila jen pátá příčka, ovšem byla volbou celé jedné desetiny kupujících nových vozidel. Naopak se jí nedařilo v Jižní Americe, Číně a dalších asijských státech, kde modrá zaujala shodně až sedmou pozici. Jen každý 50. nový vůz vyjel v modrém kabátě na silnici v Číně a Jižní Americe. Červené se dařilo v Indii, kde obsadila čtvrtou příčku v oblíbenosti barev. Pátá pozice jí patřila v Japonsku a v Jižní Americe. Rudá ovšem naprosto propadla v Rusku, kde se umístila až na osmé pozici a zaujala jen 3 % kupujících. Hnědá či béžová jednoznačně kralovaly v Číně, loni jim symbolicky patřila bronzová pozice. To znamená, že v některé z těchto barev vyjel každý čtrnáctý nový automobil. V Asii obecně se pak tyto barvy podělily o bramborovou medaili, nicméně i tak si je zvolil každý šestnáctý majitel nového vozu. Čtvrtá příčka těmto barvám patřila i v Rusku, ale i tak to znamenalo, že se skvěly na každém desátém novém automobilu. V ostatních částech světa už to bylo výrazně horší a například v Jižní Americe těmto barvám s jednoprocentním podílem na nových vozech patřila až osmá pozice.

Pro žlutou (respektive zlatou) barvu se globálně rozhodla stejně jako o rok dříve 3 % kupců. Nejraději ji měli v Číně, kde obsadila s 5% podílem pátou pozici. V ostatních regionech světa pak patřila k barvám nejméně preferovaným, byť například v Indii ji volil každý 25. majitel nového vozidla. Oproti roku 2016 se pozice zelené barvy nezměnila, objevila se jen na každém stém novém automobilu. Výjimkou byli Rusové, kde se pro ni rozhodla 3 % kupujících, v ostatních částech světa se jednalo o maximálně jedno procento.

V Evropě luxusní auta hlavně v černé, sporťáky v bílé

V Evropě byla bílá barva, stejně jako v ostatních částech světa, nejpopulárnější. Nicméně ti, kdo kupovali dražší a luxusní vozidla, sáhli v prvé řadě po černé, druhou volbou byla šedá a bílá obsadila až třetí pozici. Sportovní automobily na našem kontinentu vyjížděly hlavně v barvě bílé, následovaly šedá, černá, modrá a možná překvapivě až jako pátá červená. Naprostým propadákem byla u všech kategorií automobilů barva zelená.

Češi měli nejraději bílou a šedou. Jsou však velké rozdíly mezi jednotlivými značkami

V roce 2017 nejčastěji vyjel nový osobní automobil z prodejny v bílé barvě (29,5 %). Druhá příčka patřila barvě šedé (22,8 %) a třetí pak modré (13,8 %). V těsném závěsu pak následovaly černá (11,6 %) a červená (10,5 %). Hnědá si získala 6,3 % kupujících, zelenožlutá 2,8 %, zelená 1,7 %. Další barvy byly na nových automobilech spíše raritou. Oranžová se vyskytla na 0,7 a fialová na 0,2 procenta nových vozidel, ostatní odstíny pak jsou již jen marginální. Oproti evropskému průměru jsou u nás oblíbenější barvy červená, modrá a zelená, naopak citelně méně se prodává aut černých a čistě stříbrných.

Výrazně největší podíl bílých poprvé zaregistrovaných vozidel uvádějí statistiky u značek Škoda, Dacia, Hyundai, Kia, Renault či Seat. „Uvedené značky si ve velkém pořizují podnikající subjekty. Bílá barva je ideálním podkladem pro následné provádění polepů firemními nápisy, navíc se dá zpravidla pořídit bez příplatku,“ konstatuje Roman Budský. Černá tradičně bývá symbolem luxusu. Nepřekvapí, že měla výrazný podíl u nových vozů Audi, BMW, Jeep, Porsche a Mercedes-Benz. Šedou jako jedničku zvolili noví majitelé značky Ford. Zelená byla nejoblíbenější u těch, kdo si pořídili novou Ladu. No a červená? Tu tradičně nejčastěji volili alfisté a majitelé nových Ferrari. Nejoblíbenější byla také u nově registrovaných vozů Mazda či Honda.

Zajímavě může vyznít srovnání popularity barev u nově registrovaných vozidel s rokem 2011, kdy jedničkou byla s 19,4 procenty šedá barva, druhé bílé patřilo o dvě procenta méně. Třetí příčka patřila červené (15,6 %), následovala modrá (12,9 %) a v těsném sledu černá (12,1 %). Překvapivé může být, že před šesti lety bylo každé čtrnácté nově registrované auto stříbrné. Oproti loňsku bylo více než dvojnásobně více aut v zelené (3,9 %).

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti s využitím podkladů následujících společností: Axalta Coating Systems; Svaz dovozců automobilů (SDA-CIA).

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací naleznete na webu http://www.tymbezpecnosti.cz

