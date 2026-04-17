ÚOHS: Konference o zakázkách už za měsíc

18.04.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Už za necelý měsíc přivítá brněnský Hotel International účastníky již pátého ročníku Májové konference o veřejných zakázkách. V rámci dvoudenního programu ve dnech 13. a 14. května se mohou účastníci těšit na celkem sedm tematických bloků. Konference je už nyní vyprodaná, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) aktuálně zveřejnil finální program akce.

Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Zahajovací část prvního dne bude pokrývat aktuální dění v oblasti veřejného zadávání. Úvodní slovo již tradičně přednese předseda ÚOHS Petr Mlsna, kterého v zahajovacím bloku doplní místopředsedkyně Markéta Dlouhá, David Dvořák z Ministerstva pro místní rozvoj a předseda Úradu pre verejné obstarávanie Slovenské republiky Peter Kubovič. Následovat bude diskuze nad judikaturou mezi Mojmírem Florianem (ÚOHS) a soudci správních soudů Davidem Rausem (KS Brno) a Petrem Mikešem (NSS).

Další tematický blok se pak zaměří na problematiku hodnocení, přičemž v jeho rámci vystoupí Hana Schneiderová (ÚOHS) a slovenský specialista na ekonomii zadávání veřejných zakázek Michal Garaj. První den uzavře panel, ve kterém vystoupí jak předseda ÚOHS, tak všichni místopředsedové ÚOHS, ale i další přizvaní odborníci z řad zástupců ÚOHS, a společně se budou věnovat synergiím a průsečíkům veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory.

Na počátku druhého dne Májové konference shrne aktuální judikaturu Soudního dvora Evropské unie ředitelka Iveta Pospíšilíková (ÚOHS) a zástupkyně Evropské komise Vítězslava Fričová. O otázkách spojených s kvalifikací bude následně hovořit Petr Jedlička (ÚOHS) s advokáty Marcelou Káňovou (Rowan Legal) a Tomášem Machurkem (AVZ).

Zkušenosti s elektronizací, digitalizací a kyberbezpečností ve veřejném zadávání na závěr konference proberou ředitel Petr Vévoda (ÚOHS) se zástupcem Středočeského kraje Petrem Kohoutem, Radmilou Outlou z Ministerstva pro místní rozvoj a Janem Hénikem z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Kompletní program konference najdete ZDE.

Zdroje:

https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/majova-konference-o-verejnych-zakazkach-2026.html

Článek obsahuje štítky

ÚOHS , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

