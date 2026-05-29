Nerudová (STAN): Návštěva demilitarizované zóny je zážitek, který přiměje přemýšlet

Jen několik kroků ode mě začíná svět, ve kterém svoboda neexistuje.Demilitarizovaná zóna.
Stála jsem na hranici mezi Jižní a Severní Koreou. Dívala jsem se směrem k místům, kde lidé celý život žijí bez možnosti svobodně rozhodovat o svém osudu, bez svobody slova, bez svobodných voleb, bez základních práv, která my v Evropě považujeme za samozřejmost.
Návštěva demilitarizované zóny je zážitek, který člověka přiměje zastavit se a přemýšlet. Jak tenká může být hranice mezi svobodou a nesvobodou. Mezi demokracií a totalitou.
Zároveň je fascinující sledovat odhodlání, s jakým Jižní Korea chrání svoji bezpečnost, demokracii a svobodu. V zemi, která žije desítky let ve stínu hrozby ze severu, není bezpečnost politické heslo, ale každodenní realita.
Stejně silný dojem na mě udělala i práce mezinárodní mise pod záštitou OSN, která pomáhá udržovat “příměří” a předcházet konfliktu, jehož důsledky by byly katastrofální.
Když stojíte na místě, kde se svobodný svět dívá do světa nesvobody, máte opravdu husí kůži.
A právě proto bychom nikdy neměli brát mír a bezpečnost jako něco automatického.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku