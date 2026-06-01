Který národ více ublížil českému národu?
Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusové na Ukrajině kradou děti, ty potom cvičí na svém území a v pozdější době je chtějí použít v boji proti zemi, ze které je uloupili. Z jejich rodné Ukrajiny.
Zelenskyj toto obvinění veřejně vznesl poprvé. Přesahuje zdokumentované důkazy o tom, že Rusko má státem sponzorovaný program, který odvádí ukrajinské děti do táborů k převýchově neboli „rusifikaci“.
„Až tyto děti vyrostou, oni tyto chlapce poženou na bojiště,“ řekl Zelenskyj. „Ano, na to, co říkám, mám důkazy,“ zdůraznil také prezident Ukrajiny. Ale nepřiblížil, o jaké důkazy jde.
„Učí tyto děti nenávidět svou rodnou zemi, nenávidět domorodé obyvatele. A Ukrajinci, dokážete si to představit? Tito mladí Ukrajinci, mladí chlapci, přicházejí na bojiště a zabíjejí Ukrajince.“
Mezinárodní trestní soud vydal v roce 2023 zatykač na Vladimira Putina kvůli programu „nezákonné deportace obyvatelstva (dětí)“. Kreml to označil za humanitární snahu o péči o válečné sirotky.
V exkluzivním rozhovoru s Margaret Brennanovou, který byl odvysílán v neděli v pořadu „Face the Nation“, Zelenskyj zdůraznil, že Rusko již dlouho zachází s dětmi v podstatě jako s bojovníky a nabízí jejich výměnu za vojáky zajaté na bojišti. „Je důležité získat zpět naše bojovníky, válečné zajatce, ale nemůžeme je vyměnit za děti,“ poznamenal k tomu ukrajinský prezident.
Zelenskyj také televizi CBS řekl, že Ukrajina zdokumentovala únos nejméně 20 000 ukrajinských dětí a má obavu, že ve skutečnosti je jich ještě mnohem víc. Zelenskyj doufá, že svět pomůže s návratem všech těchto ukrajinských dětí domů.
Ve stejné době Zelenskyj naznačil, že je s Rusy připraven jednat o uzavření míru. Má však podmínku. Žádá, aby tato jednání vzala v potaz lepší pozici Ukrajiny na bojišti.
Zelenskyj v rozhovoru pro CBS zdůraznil, že se situace na bojišti začala obracet v prosinci 2025 a od té doby se ukazuje, že Ukrajinci zvládají na ruské okupanty tlačit. Okno příležitosti k jednáním zůstane z pohledu ukrajinského prezidenta otevřeno až do příští zimy, kdy se očekává, že Moskva opět zaútočí na kritickou energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Prezident uvedl, že o této diplomatické příležitosti informoval americké partnery Kyjeva, kteří zprostředkovávají jednání s Kremlem.
Agentura Bloomberg vedle toho přichází se zprávou, že EU uvažuje o částečné úpravě sankcí týkajících se ruské ropy. Kvůli válce v Íránu. Evropané hledají podle agentury cesty, jak udržet ceny pohonných hmot na rozumných hladinách. Podle současných pravidel EU se cenový strop na ruskou ropu automaticky upravuje každých šest měsíců tak, aby zůstal o 15 % pod průměrnou tržní cenou ruské ropy Ural. Diplomatické zdroje hovořící pod podmínkou anonymity odhalily, že během příštího plánovaného přepočtu v červenci by mohla cena ruské ropy vzrůst i nad 65 dolarů za barel.
Ve hře je prý také možnost, že bude pevně stanoven strop na 60 dolarů za barel. Podle již zmíněného vzorce vyjde barel ruské ropy na 44 dolarů.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.