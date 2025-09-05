ÚOHS: Svatomartinská konference 2025. Představujeme témata a zahajujeme registraci

06.09.2025 7:46 | Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zve odbornou veřejnost a další zájemce o soutěžní právo na již 18. ročník Svatomartinské konference, který se uskuteční 5. až 6. listopadu 2025 v Brně. Tato tradiční odborná konference je určena zejména právníkům, ekonomům, zástupcům veřejné správy, akademické obce i dalším odborníkům působícím v oblasti hospodářské soutěže a významné tržní síly.

Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

První konferenční den bude zahájen úvodním slovem předsedy ÚOHS Petra Mlsny, na které naváže tematický panel Co nového v hospodářské soutěži, v němž tradičně vystupují zástupci národních soutěžních úřadů s informacemi o aktuálním dění v jejich zemích.  V panelu letos vystoupí místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb, předseda slovenského soutěžního úřadu Juraj Beňa, Ana Sofia Rodrigues (portugalský soutěžní úřad) a Assimakis Komninos (White & Case LLP), jenž shrne dění na úrovni Evropské unie. Dopolední blok zakončí panel Eco–system competition, jehož účastníci se budou zamýšlet nad fungováním platforem a vícestranných trhů zejména v digitální oblasti. Kromě nového hlavního ekonoma ÚOHS Martina Machaye se účastníkům konference v této části programu představí Giuseppe Colangelo (University of Basilicata), Jan Dobrý (Clifford Chance) a Tomáš Houška (AlixPartners).

Odpolední část prvního dne otevře speciální přednáška Bogdana Chiritoiu z rumunského soutěžního úřadu na téma „Competition Policy on the Edge?“. Dlouholetý předseda rumunského ochránce konkurence se bude zamýšlet nad tím, zda je tradiční přístup k ochraně hospodářské soutěže schopen reagovat na globální ekonomické změny a nové potřeby a směřování evropských zemí. Následně bude představena revize pokynů k posuzování fúzí Evropské komise, kterou přiblíží Terézia Ovečka z DG COMP. Závěrečný panel prvního dne, věnovaný tématu důkazního standardu ve světle recentní judikatury, povede Igor Pospíšil (ÚOHS), spolu s Marcelou Káňovou (ROWAN LEGAL) a dalšími odborníky.

Druhý den konference zahájí panel věnovaný návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi donucovacími orgány při boji s nekalými obchodními praktikami v agendě významné tržní síly. Vystoupí zde Petr Solský (ÚOHS), Daniel Janda (Volopich, Tomšíček & spol.) a Barbara Jeannot (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung).

Závěrečnou část programu tvoří tři paralelní workshopy. První z nich se zaměří na možnosti spolupráce s ÚOHS ve vztahu k výši sankce, druhý na využití závazků jako nástroje soutěžní politiky a třetí na problematiku služeb souvisejících s nákupem a prodejem zemědělských a potravinářských výrobků. Do diskuse se zapojí odborníci z ÚOHS i zástupci advokátní a podnikatelské sféry, včetně Ivany Halamové Dobíškové (Allen Overy Shearman Sterling), Lenky Štikové Gachové (HAVEL & PARTNERS), Richarda Maliniaka (Nedelka Kubáč advokáti) či Jaromíra Klouda (Český svaz zpracovatelů masa).

