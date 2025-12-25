V Zelenského vánočním vzkazu padlo i přání smrti

Ruský prezident Vladimir Putin byl informován o kontaktech s vyslanci prezidenta Donalda Trumpa ohledně amerických návrhů na možnou mírovou dohodu pro Ukrajinu a Moskva nyní formuluje své stanovisko, uvedl ve středu mluvčí prezidenta Putina Dmitrij Peskov. Na jeho slova upozornila agentura Reuters.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Trump, který říká, že chce být připomínán jako mírotvorce, si opakovaně stěžoval, že ukončení války na Ukrajině – nejkrvavější v Evropě od druhé světové války – je nejtěžším cílem jeho prezidentství v zahraniční politice. Ukrajina a její evropští spojenci se obávají, že by Trump mohl Ukrajinu prodat a nechat evropské mocnosti platit účet za podporu zdevastované Ukrajiny. Ruské síly v roce 2025 denně obsadily 12 až 17 kilometrů čtverečních.
Putin v posledních týdnech opakoval, že jeho podmínkami pro mír je, aby Ukrajina odstoupila zhruba 5 000 km čtverečních Donbasu, který stále kontroluje, a aby se Kyjev oficiálně vzdal záměru vstoupit do Severoatlantické aliance.
Na otázku ohledně formátu dokumentů, které Dmitrijev přivezl do Moskvy z Miami, Peskov odpověděl, že není vhodné rozebírat je s novináři.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středečním prohlášení pro novináře, které zveřejnila jeho kancelář, uvedl, že ukrajinské a americké delegace se na víkendových rozhovorech v Miami přiblížily k dokončení mírového plánu.
Ve svém vánočním poselství Ukrajincům poděkoval za jejich jednotu a touhu žít svobodně.
„Dnes je velmi zvláštní večer – Štědrý den. Je to jedinečný čas, naplněný zvláštním duchem, s vlastním zvláštním kouzlem pro nás všechny. Protože tento večer je skutečně o nás všech. O všem, co dělá Ukrajince tím, kým jsme. Je to láska k našemu domovu, našim kořenům a našim tradicím. Je to štěstí celé rodiny, která se sejde kolem jednoho stolu – konečně se setká, obejme se a zeptá se jeden druhého: ‚Jak se máš?‘ To vše bylo vždy nedílnou součástí našich Vánoc. Ale už čtvrtý rok po sobě – čtvrtý rok totální války za nezávislost – se objevují pokusy nám to všechno vzít. A přesně to dnes bráníme: naši zemi, naše rodiny, ten vytoužený pocit míru a klidu ve vlastním domově. Když je nám teplo. Když máme chutné jídlo. Když jsme spolu. A navzdory všemu jsme i dnes spolu. A tak to bude i dnes, protože nezáleží na tom, zda jsme odděleni nebo tváří v tvář – Ukrajinci… Ukrajinci jsou spolu. A nikdo nám tento pocit nemůže vzít. Je to tento pocit, který nám dává naději, dává nám toto všechno a pomáhá nám vydržet – navzdory všemu,“ zdůraznil Zelenskyj.
O Rusech promluvil bez obalu.
„V předvečer Vánoc Rusové opět ukázali, kým doopravdy jsou. Provedli masivní ostřelování, stovkami šahídů, balistických raket, útoky raketami Kinžal. Použili všechno. Tohle byl bezbožný úder. Takhle jednají ti, kteří nemají absolutně nic společného s křesťanstvím ani s ničím lidským,“ konstatoval Zelenskyj.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Ukrajinci od pradávna věřili, že na Štědrý večer se otevírá nebe. A když sdělíte svůj sen, jistě se splní. Dnes máme všichni jeden sen. … ‚Ať zahyne‘, může si každý z nás myslet. Ale když se obrátíme k Bohu, samozřejmě prosíme o něco většího. Prosíme o mír pro Ukrajinu. Bojujeme za ni. A modlíme se za ni. Zasloužíme si mír. Aby každá ukrajinská rodina žila v harmonii. Aby se každé ukrajinské dítě mohlo radovat z daru, usmívat se a zachovat si tu tak důležitou dětskou víru v dobro a v zázraky,“ zdůraznil Zelenskyj.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping na sociální síti X konstatoval, že ukrajinská přání vyjádřená v novém americko-ukrajinském návrhu cesty k míru se neopírají o realitu.
„Rusko je silnější stranou a je to strana, která momentálně vítězí. Opotřebovávací válka se nestará o morálku, vaše pocity ani o to, co je ,správné' a ,špatné'. Silnější strana vyhrává a slabší prohrává. Může to být na nic a pro mnohé může být hrozné to přijmout, ale taková je prostě realita," padlo.
As usual with these peace plans, I won't really cover them.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) December 24, 2025
This new 20-point plan proposed by Zelensky is based entirely on idealism and only serves as a way to label Russia as unwilling to negotiate. They know Russia won't accept this; the same way Russia knows Ukraine won't…
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
„Katastrofální situace ruských sil uvězněných v Kupjansku, které nadále ztrácejí pozice, spolu s druhým rokem po sobě, kdy se jim nepodařilo plně dobýt Pokrovsk, představuje jeden z optimistických popisů roku 2025. … Výhled pro Ukrajinu je optimističtější, ale stojí na křehkých základech kvůli nedávným skandálům kolem Zelenského, nejistotě ve Washingtonu a nejednotě v Evropě. To vše může oslabit vojenskou a finanční podporu Ukrajiny,“ naznačil Tatarigami.
The catastrophic situation of Russian forces trapped in Kupyansk, who continue to lose ground, together with a second consecutive year of failure to fully seize Pokrovsk, represents one of the more optimistic scenarios for 2025.— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 24, 2025
Thread:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.