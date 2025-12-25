V Zelenského vánočním vzkazu padlo i přání smrti

25.12.2025 12:13 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Evropě a dalších koutech světa lidé slavili Vánoce. Rusové na pravoslavné Vánoce teprve čekají a prezident Putin prý studuje americké návrhy z Miami k dosažení míru na Ukrajině. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov již naznačil, co si o jednáních prezident myslí. Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu. Vůči Rusku pronesl tvrdá slova. Mnozí Ukrajinci si podle něj na Štědrý večer mohli přát, ať Putin zahyne. Padla i nekompromisní slova o válečné realitě.

V Zelenského vánočním vzkazu padlo i přání smrti
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ruský prezident Vladimir Putin byl informován o kontaktech s vyslanci prezidenta Donalda Trumpa ohledně amerických návrhů na možnou mírovou dohodu pro Ukrajinu a Moskva nyní formuluje své stanovisko, uvedl ve středu mluvčí prezidenta Putina Dmitrij Peskov. Na jeho slova upozornila agentura Reuters.

„Všechny hlavní parametry postoje ruské strany jsou našim kolegům ze Spojených států dobře známy. Nyní máme v úmyslu formulovat naši pozici na základě informací, které obdržela hlava státu, a v blízké budoucnosti pokračovat v našich kontaktech prostřednictvím stávajících kanálů, které v současné době fungují,“ řekl Peskov novinářům.

Trump, který říká, že chce být připomínán jako mírotvorce, si opakovaně stěžoval, že ukončení války na Ukrajině – nejkrvavější v Evropě od druhé světové války – je nejtěžším cílem jeho prezidentství v zahraniční politice. Ukrajina a její evropští spojenci se obávají, že by Trump mohl Ukrajinu prodat a nechat evropské mocnosti platit účet za podporu zdevastované Ukrajiny. Ruské síly v roce 2025 denně obsadily 12 až 17 kilometrů čtverečních.

Putin v posledních týdnech opakoval, že jeho podmínkami pro mír je, aby Ukrajina odstoupila zhruba 5 000 km čtverečních Donbasu, který stále kontroluje, a aby se Kyjev oficiálně vzdal záměru vstoupit do Severoatlantické aliance.

Na otázku ohledně formátu dokumentů, které Dmitrijev přivezl do Moskvy z Miami, Peskov odpověděl, že není vhodné rozebírat je s novináři.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středečním prohlášení pro novináře, které zveřejnila jeho kancelář, uvedl, že ukrajinské a americké delegace se na víkendových rozhovorech v Miami přiblížily k dokončení mírového plánu.

Ve svém vánočním poselství Ukrajincům poděkoval za jejich jednotu a touhu žít svobodně.

„Dnes je velmi zvláštní večer – Štědrý den. Je to jedinečný čas, naplněný zvláštním duchem, s vlastním zvláštním kouzlem pro nás všechny. Protože tento večer je skutečně o nás všech. O všem, co dělá Ukrajince tím, kým jsme. Je to láska k našemu domovu, našim kořenům a našim tradicím. Je to štěstí celé rodiny, která se sejde kolem jednoho stolu – konečně se setká, obejme se a zeptá se jeden druhého: ‚Jak se máš?‘ To vše bylo vždy nedílnou součástí našich Vánoc. Ale už čtvrtý rok po sobě – čtvrtý rok totální války za nezávislost – se objevují pokusy nám to všechno vzít. A přesně to dnes bráníme: naši zemi, naše rodiny, ten vytoužený pocit míru a klidu ve vlastním domově. Když je nám teplo. Když máme chutné jídlo. Když jsme spolu. A navzdory všemu jsme i dnes spolu. A tak to bude i dnes, protože nezáleží na tom, zda jsme odděleni nebo tváří v tvář – Ukrajinci… Ukrajinci jsou spolu. A nikdo nám tento pocit nemůže vzít. Je to tento pocit, který nám dává naději, dává nám toto všechno a pomáhá nám vydržet – navzdory všemu,“ zdůraznil Zelenskyj.

O Rusech promluvil bez obalu.

„V předvečer Vánoc Rusové opět ukázali, kým doopravdy jsou. Provedli masivní ostřelování, stovkami šahídů, balistických raket, útoky raketami Kinžal. Použili všechno. Tohle byl bezbožný úder. Takhle jednají ti, kteří nemají absolutně nic společného s křesťanstvím ani s ničím lidským,“ konstatoval Zelenskyj.

Jedna z ukrajinských vánočních tradic říká, že když na Štědrý večer pronesete k nebesům přání, může se splnit. Zelenskyj naznačil, že mnozí Ukrajinci by si mohli přát, ať Vladimir Putin zahyne. Jedním dechem však dodal, že by si všichni Ukrajinci měli přát něco většího, něco důležitějšího.

„Ukrajinci od pradávna věřili, že na Štědrý večer se otevírá nebe. A když sdělíte svůj sen, jistě se splní. Dnes máme všichni jeden sen. … ‚Ať zahyne‘, může si každý z nás myslet. Ale když se obrátíme k Bohu, samozřejmě prosíme o něco většího. Prosíme o mír pro Ukrajinu. Bojujeme za ni. A modlíme se za ni. Zasloužíme si mír. Aby každá ukrajinská rodina žila v harmonii. Aby se každé ukrajinské dítě mohlo radovat z daru, usmívat se a zachovat si tu tak důležitou dětskou víru v dobro a v zázraky,“ zdůraznil Zelenskyj.

Varoval však také, že Ukrajina a Spojené státy nenašly společnou řeč v požadavcích, aby Ukrajina odstoupila části Donbasu, které stále kontroluje – ani v otázce budoucnosti Záporožské jaderné elektrárny, kterou ovládají ruské síly.

Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping na sociální síti X konstatoval, že ukrajinská přání vyjádřená v novém americko-ukrajinském návrhu cesty k míru se neopírají o realitu.

„Rusko je silnější stranou a je to strana, která momentálně vítězí. Opotřebovávací válka se nestará o morálku, vaše pocity ani o to, co je ,správné' a ,špatné'. Silnější strana vyhrává a slabší prohrává. Může to být na nic a pro mnohé může být hrozné to přijmout, ale taková je prostě realita," padlo. 

 

 

Na situaci na bojišti se ale dá dívat i z jiného úhlu. Úhlu pohledu opřeného např. o situaci v Kupajnsku, který Ukrajinci opět získávají pod svou kontrolu a ničí ruské okupanty, na což upozornil analytik a bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě říká, že býval ukrajinským důstojníkem.

„Katastrofální situace ruských sil uvězněných v Kupjansku, které nadále ztrácejí pozice, spolu s druhým rokem po sobě, kdy se jim nepodařilo plně dobýt Pokrovsk, představuje jeden z optimistických popisů roku 2025. … Výhled pro Ukrajinu je optimističtější, ale stojí na křehkých základech kvůli nedávným skandálům kolem Zelenského, nejistotě ve Washingtonu a nejednotě v Evropě. To vše může oslabit vojenskou a finanční podporu Ukrajiny,“ naznačil Tatarigami.

 

 

Psali jsme:

Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany
Macron navrhl obnovit jednání s Putinem. Z Moskvy přišel vzkaz
Jindřich Šídlo děkoval SPD
Ukrajinci tvrdí, že zabili „generála z Vrbětic“

 

Zdroje:

https://twitter.com/AMK_Mapping_/status/2003776069363519690?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/2003968006050009161?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/putin-has-been-briefed-us-proposals-ukraine-peace-plan-kremlin-says-2025-12-24/

