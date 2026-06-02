Zákaz kouření? Řekněte pánům z Bruselu svůj názor

Ve hře jsou dvě klíčové směrnice se zkratkami TPD a TAD. Ta první, TPD (Tobacco Products Directive), je Směrnice o tabákových výrobcích zakazující např. mentolové cigarety nebo příchutě u nahřívaného tabáku, stanovuje rozsah povinného varování na obalech či zavádí systém jedinečných identifikátorů pro každé balení pro boj s nelegálním obchodem. TAD (Tobacco Advertising Directive) je zase Směrnice o tabákové reklamě zakazující všechny formy reklamy na tabákové výrobky a reguluje obecně formy jejich propagace.
Podle vyjádření Komise stávající pravidla přispěla k poklesu kouření a úmrtí souvisejících s tabákem, ale zároveň už narážejí na nové výzvy spojené s rychlým nástupem nových tabákových a nikotinových výrobků, zejména mezi mladými. I proto EU nyní otevřela debatu o revizi obou zmíněných směrnic. To samo o sobě by nemuselo být problematické, vzhledem k rychlému rozvoji alternativních nikotinových výrobků je revize směrnice zřejmě na místě, obavy ale vyvolává směr, kterým se může Evropa vydat.
A nejde jen o nějaké byrokratické dokumenty. Přijetí nesmyslné a ideologické regulace by mělo přímý dopad i na život a zdraví milionů Češek a Čechů. Jen při letmém pročtení dokumentu zjistíme, že dubnový dokument obsahuje více než tři desítky odkazů na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která v oblasti tabákových výrobků často zastává ideologické a dogmatické postoje, jak Parlamentní listy opakovaně potvrdily (vizte např. S EU a WHO kupředu zpátky do minulosti aneb Green Dealem to jen začalo | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran nebo Není to pravda? Nevadí, WHO straší dál | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran). A to je opravdu varující.
I proto se okamžitě ozvaly skupiny zaměřené na ochranu spotřebitelů. Například Světová aliance vaperů kritizovala závěry zmíněného dokumentu jako „samolibé a zaujaté“ a varovala, že EU riskuje podkopání snižování škod tím, že bude s bezpečnějšími alternativami zacházet příliš podobně jako s cigaretami. Argumentuje, že vaping a další alternativy mohou hrát významnou roli v pomoci kuřákům přestat kouřit.
Pro McGoverna není ústřední otázkou, zda jsou alternativní nikotinové výrobky absolutně bez rizika. Ale dle irského odborníka jde o to, že dospělým, kteří by kouřili cigarety, dokážou výrazně snížit zdravotní dopady způsobené konzumací nikotinových výrobků nebo dokonce pomoci s odvykáním. Escrigová vyjádřila podobné obavy z pohledu spotřebitelů. Řekla, že mnoho dospělých tyto výrobky nevnímá jako vstupní bránu ke kouření, ale jako cestu, jak s kouřením přestat. „Pokud se tvůrci politik zaměří pouze na rizika užívání a nebudou se zaměřovat také na možnosti nahrazení cigaret, riskují, že budou psát pravidla, která chrání trh před změnami, spíše než aby chránila kuřáky před nejnebezpečnější formou užívání nikotinu,“ řekla Escrigová.
Na webu veřejné konzultace už jsou vysoké tisíce názorů běžných obyvatel Evropy. „Obávám se, že pokud budou v obchodu s tabákem zavedena ještě přísnější pravidla, bude i nadále vzkvétat černý obchod. Nejsem pro stažení dalších výrobků nebo skupin výrobků z trhu. Pravidla, která byla zavedena s cílem omezit kouření mezi mladými lidmi, se bohužel stala odvetnými opatřeními. Mladí lidé již nyní kupují více nelegálních výrobků než těch legálních,“ píše například občan z Maďarska. „Diskuse by se měla zaměřit na skutečné vědecké důkazy, a nikoli na moralistické vnímání chutí, sladkých nebo přitažlivých. Zákaz příchutí snižuje možnost personalizace, která vede mnoho kuřáků k tomu, aby přestali užívat tradiční tabák,“ dodává zase obyvatel Španělska.
Je tak zřejmé, že běžní lidé zastávají rozumnější stanoviska než mnozí královsky placení úředníci a rádoby experti WHO nebo Evropské komise. Proto by ani Češi a Češky neměli zůstat stranou a vyjádřit pomocí výše uvedeného odkazu svůj názor.
