Zákaz kouření? Řekněte pánům z Bruselu svůj názor

02.06.2026 10:12 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Bruselští úředníci se probudili a hodlají se věnovat své nejoblíbenější kratochvíli – vytváření a zpřísňování byrokratických pravidel. Tentokrát v oblasti regulace tabáku. Již počátkem dubna zveřejnila Evropská komise hodnocení stávajícího unijního rámce pro kontrolu tabáku. Nyní je řada na každém občanovi EU, ať už se tak cítí nebo ne. Evropská komise totiž 22. května 2026 totiž spustila tzv. veřejnou konzultaci – tedy žádá širokou veřejnost, aby se k připravované revizi směrnicí vyjádřila.

Zákaz kouření? Řekněte pánům z Bruselu svůj názor
Foto: Archiv
Popisek: Ilustrační foto

Ve hře jsou dvě klíčové směrnice se zkratkami TPD a TAD. Ta první, TPD (Tobacco Products Directive), je Směrnice o tabákových výrobcích zakazující např. mentolové cigarety nebo příchutě u nahřívaného tabáku, stanovuje rozsah povinného varování na obalech či zavádí systém jedinečných identifikátorů pro každé balení pro boj s nelegálním obchodem. TAD (Tobacco Advertising Directive) je zase Směrnice o tabákové reklamě zakazující všechny formy reklamy na tabákové výrobky a reguluje obecně formy jejich propagace.

Podle vyjádření Komise stávající pravidla přispěla k poklesu kouření a úmrtí souvisejících s tabákem, ale zároveň už narážejí na nové výzvy spojené s rychlým nástupem nových tabákových a nikotinových výrobků, zejména mezi mladými. I proto EU nyní otevřela debatu o revizi obou zmíněných směrnic. To samo o sobě by nemuselo být problematické, vzhledem k rychlému rozvoji alternativních nikotinových výrobků je revize směrnice zřejmě na místě, obavy ale vyvolává směr, kterým se může Evropa vydat.

A nejde jen o nějaké byrokratické dokumenty. Přijetí nesmyslné a ideologické regulace by mělo přímý dopad i na život a zdraví milionů Češek a Čechů. Jen při letmém pročtení dokumentu zjistíme, že dubnový dokument obsahuje více než tři desítky odkazů na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která v oblasti tabákových výrobků často zastává ideologické a dogmatické postoje, jak Parlamentní listy opakovaně potvrdily (vizte např. S EU a WHO kupředu zpátky do minulosti aneb Green Dealem to jen začalo | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran nebo Není to pravda? Nevadí, WHO straší dál | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran). A to je opravdu varující.

I proto se okamžitě ozvaly skupiny zaměřené na ochranu spotřebitelů. Například Světová aliance vaperů kritizovala závěry zmíněného dokumentu jako „samolibé a zaujaté“ a varovala, že EU riskuje podkopání snižování škod tím, že bude s bezpečnějšími alternativami zacházet příliš podobně jako s cigaretami. Argumentuje, že vaping a další alternativy mohou hrát významnou roli v pomoci kuřákům přestat kouřit.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 20135 lidí
Podobné názory zastávají i odborníci. Citujme například vyjádření irského lékař Dr. Garrett McGovern a španělská výzkumnice a obhájkyně spotřebitelů nikotinu Dr. Carmen Escrigová, které citoval server 2Firsts. Ti uvedli, že hodnocení Komise správně uznává, že kouření v rámci stávajícího rámce EU nadále klesá. Poukazují však na to, že přezkum neklade dostatečnou váhu možné roli alternativ, jako jsou elektronické cigarety, zahřívané tabákové výrobky a nikotinové sáčky, při pomoci části dospělých opustit tradiční cigarety. Zpráva EU uznává rychlý vznik alternativních nikotinových výrobků a regulační mezery kolem nich, říká McGovern, ale plně nezachycuje rozdíl mezi hořlavými a nehořlavými alternativami. „Z klinického a veřejného zdravotního hlediska je toto rozlišení velmi důležité,“ říká McGovern.

Pro McGoverna není ústřední otázkou, zda jsou alternativní nikotinové výrobky absolutně bez rizika. Ale dle irského odborníka jde o to, že dospělým, kteří by kouřili cigarety, dokážou výrazně snížit zdravotní dopady způsobené konzumací nikotinových výrobků nebo dokonce pomoci s odvykáním. Escrigová vyjádřila podobné obavy z pohledu spotřebitelů. Řekla, že mnoho dospělých tyto výrobky nevnímá jako vstupní bránu ke kouření, ale jako cestu, jak s kouřením přestat. „Pokud se tvůrci politik zaměří pouze na rizika užívání a nebudou se zaměřovat také na možnosti nahrazení cigaret, riskují, že budou psát pravidla, která chrání trh před změnami, spíše než aby chránila kuřáky před nejnebezpečnější formou užívání nikotinu,“ řekla Escrigová.

Na webu veřejné konzultace už jsou vysoké tisíce názorů běžných obyvatel Evropy. „Obávám se, že pokud budou v obchodu s tabákem zavedena ještě přísnější pravidla, bude i nadále vzkvétat černý obchod. Nejsem pro stažení dalších výrobků nebo skupin výrobků z trhu. Pravidla, která byla zavedena s cílem omezit kouření mezi mladými lidmi, se bohužel stala odvetnými opatřeními. Mladí lidé již nyní kupují více nelegálních výrobků než těch legálních,“ píše například občan z Maďarska. „Diskuse by se měla zaměřit na skutečné vědecké důkazy, a nikoli na moralistické vnímání chutí, sladkých nebo přitažlivých. Zákaz příchutí snižuje možnost personalizace, která vede mnoho kuřáků k tomu, aby přestali užívat tradiční tabák,“ dodává zase obyvatel Španělska.

Je tak zřejmé, že běžní lidé zastávají rozumnější stanoviska než mnozí královsky placení úředníci a rádoby experti WHO nebo Evropské komise. Proto by ani Češi a Češky neměli zůstat stranou a vyjádřit pomocí výše uvedeného odkazu svůj názor.

Psali jsme:

Skandál na konferenci WHO. Brusel a Dánové ignorují celoevropskou dohodu, chtějí zakázat moderní nikotinové produkty
Evropa chystá sjednocení tabákových daní. Češi se bouří
Boris Šťastný narovinu: S komunisty nikdy nepůjdeme
Až o 50 Kč za krabičku cigaret navíc? Díky EU

 

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/17612-Tabakove-vyrobky-a-reklama-na-ne-revize-pravidel-EU/feedback_cs?p_id=23559

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FNeni-to-pravda-Nevadi-WHO-strasi-dal-755423&data=05%7C02%7CVojtech.Severyn%40pmi.com%7C5d5535ae81ee40983eee08debfb19587%7C8b86a65e3c3a44068ac319a6b5cc52bc%7C0%7C0%7C639158966606487020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=h95C3bzKU1KdUizJAjRX8v16CdUMGE%2FY2E9WTIzCNyo%3D&reserved=0

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FS-EU-a-WHO-kupredu-zpatky-do-minulosti-aneb-Green-Dealem-to-jen-zacalo-781017&data=05%7C02%7CVojtech.Severyn%40pmi.com%7C5d5535ae81ee40983eee08debfb19587%7C8b86a65e3c3a44068ac319a6b5cc52bc%7C0%7C0%7C639158966606472578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MGFoqV2VAVVXHxeYCLw72VWVCWI%2BpLG%2B%2FsuSsPc4%2BlY%3D&reserved=0

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

byrokracie , EU , zákaz kouření , ochrana spotřebitelů

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jste pro plošný zákaz kouření?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Dotaz na odborníka z ekonomie

Dobrý den pane docente, vážím si Vaší práce a věřím, že má správný směr. Bohužel mne pronásleduje obava z dalšího vývoje. Na místo podpory domácích podnikatelů stále převládá kurz přestavby společnosti na otrokářskou. Investor dodá hardware a kapitál, no a my lidi. Zde zůstanou pouze režijní náklady...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Výbuch vzteku v Británii. VIDEO z vraždy studenta je venku

8:35 Výbuch vzteku v Británii. VIDEO z vraždy studenta je venku

Vražda Henryho Nowaka otřásá Velkou Británií. Zejména nyní, když byly zveřejněny záběry z policejníc…