David (SPD): Evropská unie je stále víc mimo realitu

Vážení přátelé, byl jsem zvyklý na bludy a halucinace a různé poruchy myšlení, jenže ti pacienti neřídili společnost. Do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku jsem nedojel. Přístup blokovala policie. Před budovou byla totiž hradba z traktorů, na tribuně řečnili poslanci euroskeptických frakcí ze zemědělského výboru.
Stěžovali si na růst cen vstupů, nově zejména umělých hnojiv. Nad hlavou jim vlál transparent, velmi tvrdě kritizující a zesměšňující předsedkyni Komise Ursulu von der Leyen. To bylo před budovou, před kterou vlály vlajky států, vpředu s vlajkou Ukrajiny, jako by byla členským státem.
A uvnitř v jednacím sálu? Tam se udělovaly řády za zásluhy o Evropskou unii. Řád byl udělen Zelenskému – za zásluhy o Evropskou unii! Kdo další? Celá řada profláknutých politiků v čele s Merkelovou, Walesou, Sandu, a tak dále.
Následovala diskuse s názvem „Správa Evropy pod tlakem – institucionální reakce na globální výzvy“. Ve vzduchu je pomalé chápání nepříznivého vývoje, který unijní orgány nejsou schopny řešit. Zoufalství, bezradnost a plané výzvy. To je dnešní Evropská unie.
