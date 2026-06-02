David (SPD): Evropská unie je stále víc mimo realitu

02.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k současnému stavu Evropské unie

David (SPD): Evropská unie je stále víc mimo realitu
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé, byl jsem zvyklý na bludy a halucinace a různé poruchy myšlení, jenže ti pacienti neřídili společnost. Do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku jsem nedojel. Přístup blokovala policie. Před budovou byla totiž hradba z traktorů, na tribuně řečnili poslanci euroskeptických frakcí ze zemědělského výboru.

Stěžovali si na růst cen vstupů, nově zejména umělých hnojiv. Nad hlavou jim vlál transparent, velmi tvrdě kritizující a zesměšňující předsedkyni Komise Ursulu von der Leyen. To bylo před budovou, před kterou vlály vlajky států, vpředu s vlajkou Ukrajiny, jako by byla členským státem.

A uvnitř v jednacím sálu? Tam se udělovaly řády za zásluhy o Evropskou unii. Řád byl udělen Zelenskému – za zásluhy o Evropskou unii! Kdo další? Celá řada profláknutých politiků v čele s Merkelovou, Walesou, Sandu, a tak dále.

Následovala diskuse s názvem „Správa Evropy pod tlakem – institucionální reakce na globální výzvy“. Ve vzduchu je pomalé chápání nepříznivého vývoje, který unijní orgány nejsou schopny řešit. Zoufalství, bezradnost a plané výzvy. To je dnešní Evropská unie.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

David (SPD): O hlasy Sudeťáků se v Bavorsku všichni přetahují
David (SPD): To, co řekl Bernd Posselt, je vrchol drzosti
David (SPD): Prý musíme plnit domácí úkoly, říká Nerudová
David (SPD): Němci mají už osmdesát let příležitost ke smíření

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

David , EU , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Evropská unie stále víc mimo realitu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Levné bydlení

Když víte jak na to, proč třeba v Praze, kde jste vládli a teď jste ve vládě se ty levné byty nestaví?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…