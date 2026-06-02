Štěpánek (Trikolora): Němci, jak známo, nedělají malé chyby

02.06.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k militarizaci Evropy

Štěpánek (Trikolora): Němci, jak známo, nedělají malé chyby
Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Dojde k dalšímu odsunu? aneb Táhněte do Evropy! Usiluj o to nejlepší, ale počítej i s tím nejhorším. Co to v dnešních časech může znamenat? Nejprve si nasviťme kulisy současnosti.

Největší státy Evropské unie plus Velká Británie dělají všechno pro to, aby ukrajinská válka hned tak neskočila, což může vyústit do obrovského válečného střetu s Ruskem. V Německu už zase hrají prim politické síly, jež pošilhávají po dalším „Drang nach Osten“. A Němci, jak známo, nedělají malé chyby. Ve dvacátém století rozpoutali dvě světové války a ve století jednadvacátém ničí Evropu svojí migrační a energetickou politikou.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

11%
80%
5%
1%
3%
hlasovalo: 3638 lidí

Pohrobci revanšistů ze Sudetoněmeckého landsmanšaftu se scházejí ve své „staré vlasti“. Tváří se u toho jako beránci, ale nic ze svého vlčího ustrojení nezapomněli. Ale kdyby jen to. Srdečně je u toho vítají a červený koberec natahují naši „Evropané“, ta podivná směs individuí, jež neustále potřebují ostatním demonstrovat své idiotské pózy, kterak jsou na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků morálně na výši. Prostý lid si ale tyhle týpky už dávno překřtil tu na lepšolidi, tu spojením slov liberál a retard na libtardy, tu na lepševiky, což je evidentní odvozenina od bolševiků.

Tihle „Evropané“, pošilhávající po Čtvrté říši, pardon, po Spojených státech evropských, mají v rukou podstatnou část médií hlavního proudu, v parlamentu pátou kolonu cizích politických zájmů a na Pražském hradě svého říšského protektora, pardon, převlékače uniforem a maňáskového prezidentčíka, který si svoji nevábnou bolševickou minulost už odpracoval.

Jak tohle všechno může v nejhorší variantě dopadnout? Evropský kontinent se opět ponoří do válečného šílenství, neboť se stane hlavní scénou dalšího světového válečného konfliktu. Ten masakr bude strašný, ale výsledek stejný. Spojenci, Američané a Rusové, opět zvítězí a v Postupimi či jinde se znovu odehraje poválečný soudní spektákl. Jeho inspirace bude jasná. Dojde k dalšímu odsunu.

Necivilizovaná realita si prostě vynutí další extrémní řešení. Stejně jako v Postupimi. A tak jako se po druhé světové válce naplnil sen sudetských Němců po jejich „Heim ins Reich“, naplní se i sen našich „Evropanů“. Chtěli jste do Evropy? Tak táhněte!

Je tenhle nevábný scénář nemožný? Co myslíte?

(psáno pro Deník TO)

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Až takhle jsme zdegenerovali?
Štěpánek (Trikolora): Ví houbeles, ale poučuje jako komisař
Štěpánek (Trikolora): Opozice se zcela odkopala
Štěpánek (Trikolora): Česká televize jako Al-Káida opozice

Zdroje:

https://denik.to/

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , Německo , Štěpánek , válka , zbrojení , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí v Evropě další velký válečný konflikt?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Zdravotní péče

Že praktičtí lékaři budou moc předepisovat více léků oceňuji, ale jak hodláte řešit to, že sehnat praktika nebo pediatra je čím dál větší problém? Teda on je i specialistů, kde je ještě větší. To hodláte řešit jak? Kdy? Děkuji za odpověď Lenka

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…