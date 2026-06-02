Štěpánek (Trikolora): Němci, jak známo, nedělají malé chyby

Dojde k dalšímu odsunu? aneb Táhněte do Evropy! Usiluj o to nejlepší, ale počítej i s tím nejhorším. Co to v dnešních časech může znamenat? Nejprve si nasviťme kulisy současnosti.
Největší státy Evropské unie plus Velká Británie dělají všechno pro to, aby ukrajinská válka hned tak neskočila, což může vyústit do obrovského válečného střetu s Ruskem. V Německu už zase hrají prim politické síly, jež pošilhávají po dalším „Drang nach Osten“. A Němci, jak známo, nedělají malé chyby. Ve dvacátém století rozpoutali dvě světové války a ve století jednadvacátém ničí Evropu svojí migrační a energetickou politikou.
Pohrobci revanšistů ze Sudetoněmeckého landsmanšaftu se scházejí ve své „staré vlasti“. Tváří se u toho jako beránci, ale nic ze svého vlčího ustrojení nezapomněli. Ale kdyby jen to. Srdečně je u toho vítají a červený koberec natahují naši „Evropané“, ta podivná směs individuí, jež neustále potřebují ostatním demonstrovat své idiotské pózy, kterak jsou na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků morálně na výši. Prostý lid si ale tyhle týpky už dávno překřtil tu na lepšolidi, tu spojením slov liberál a retard na libtardy, tu na lepševiky, což je evidentní odvozenina od bolševiků.
Tihle „Evropané“, pošilhávající po Čtvrté říši, pardon, po Spojených státech evropských, mají v rukou podstatnou část médií hlavního proudu, v parlamentu pátou kolonu cizích politických zájmů a na Pražském hradě svého říšského protektora, pardon, převlékače uniforem a maňáskového prezidentčíka, který si svoji nevábnou bolševickou minulost už odpracoval.
Jak tohle všechno může v nejhorší variantě dopadnout? Evropský kontinent se opět ponoří do válečného šílenství, neboť se stane hlavní scénou dalšího světového válečného konfliktu. Ten masakr bude strašný, ale výsledek stejný. Spojenci, Američané a Rusové, opět zvítězí a v Postupimi či jinde se znovu odehraje poválečný soudní spektákl. Jeho inspirace bude jasná. Dojde k dalšímu odsunu.
Necivilizovaná realita si prostě vynutí další extrémní řešení. Stejně jako v Postupimi. A tak jako se po druhé světové válce naplnil sen sudetských Němců po jejich „Heim ins Reich“, naplní se i sen našich „Evropanů“. Chtěli jste do Evropy? Tak táhněte!
Je tenhle nevábný scénář nemožný? Co myslíte?
(psáno pro Deník TO)
Mgr. Petr Štěpánek
