Urbanová slaví postup. Pak jí připomněli údajně „mafiánské“ praktiky

Poslanecká sněmovna v pátek zvolila ve druhém kole tajné volby poslankyni hnutí STAN Barboru Urbanovou novou místopředsedkyní. Získala 126 hlasů ze 172 hlasujících, což výrazně překonalo potřebnou většinu. Tímto krokem je pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou (SPD) konečně kompletní. Urbanová doplnila místopředsedy Patrika Nachera (ANO), Jiřího Bartáka (Motoristé sobě) a Jana Skopečka (ODS).
„Děkuji kolegyním a kolegům za dodržení předešlých dohod. Jako místopředsedkyně dodržím, co jsem slibovala a nabízela: moderní, efektivní a srozumitelnou sněmovnu. Jako poslankyně se budu stále bít za ty nejzranitelnější a jejich budoucnost,“ uvedla Urbanová ke svému zvolení.
Hnutí STAN veřejnost ujišťuje, že jako místopředsedkyně bude Urbanová ve Sněmovně „skvěle reprezentovat lidskou a srozumitelnou politiku“.
Urbanová se po svém zvolení chce věnovat „obraně veřejnoprávních médií“
Reakce z řad vládní koalice a sněmovní většiny byly střízlivé. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) již dříve avizoval podporu Urbanové. Zvolení je obecně vnímáno jako naplnění předchozích politických dohod o rozdělení funkcí ve vedení.
Urbanová se pochlubila svým zvolením na Facebooku: „Byl to docela fičák. Po mnohých upřímných a moc hezkých gratulacích mám plný mobil videí, fotek, příspěvků, vašich zpráv a vzkazů. Bylo mi trochu divný, proč mě lidi kolem mě vytáhli tak rychle ze sálu, obklíčili a táhli do našich starostenských prostor. Tam na mě čekali všichni, co ještě mohli a měli za mě radost. Moje maminka tajně poslala přes Marii dort, na krabici nalepila naši rodinnou fotku a to mě teda sakra dojalo. Pak jsem měla pár rozhovorů, emoce jsem zvládla uklidnit a hlavu budu teď přes víkend srovnávat.“
Dále svým podporovatelům slibuje, že je nezklame. „A věřím, že se teď o to víc budeme věnovat opravdu zásadním věcem: obrana veřejnoprávních médií a dalších demokratických institucí, ale taky ochrana těch, kteří to potřebují. Systémové změny, ale ne proti všem, ale pro všechny,“ uzavřela svůj příspěvek.
Dočkala se gratulací od svých kolegů ze STAN. „Barbora Urbanová se stala místopředsedkyní Sněmovny. Gratuluju jí i celé dolní komoře parlamentu. Bude to výborná místopředsedkyně, protože umí spojovat napříč stranami a chod sněmovny zná na výbornou. V tomto sněmovním Survivoru jsme od kmenové rady ANO, SPD a Motoristů zažili mnoho intrik, nečekaných zvratů a nesplněných slibů. Přesně tak totiž Babišova vláda zachází s dnešní opozicí a parlamentními zvyklostmi. My chceme Sněmovnu kultivovat a Bára Urbanová jako místopředsedkyně je pro to skvělá volba. Přeju ti hodně síly, Báro!“ popřál na síti X předseda STAN Vít Rakušan.
Barbora Urbanová se stala místopředsedkyní Sněmovny. Gratuluju jí i celé dolní komoře parlamentu. Bude to výborná místopředsedkyně, protože umí spojovat napříč stranami a chod sněmovny zná na výbornou.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 5, 2026
V tomto sněmovním Survivoru jsme od kmenové rady ANO, SPD a Motoristů zažili…
Gratulaci Urbanové zveřejnil na síti Facebook poslanec Jakub Krainer (STAN). „Barbora Urbanová je jednou z autorek iniciativy Moderní sněmovna, má za sebou poslaneckou zkušenost z minulého volebního období, během kterého prokázala, že je schopna jednat s partnery napříč politickým spektrem, a hlavně je hlasem těch, kdo se často sami ozvat nemohou – stojí za dětským certifikátem, redefinicí znásilnění, definicí domácího násilí do Občanského zákoníku nebo Lex Anička. Povedlo se jí také prosadit pomoc rodičům předčasně narozených dětí. Jako místopředsedkyně bude Bára ve sněmovně skvěle reprezentovat lidskou a srozumitelnou politiku,“ soudí politik.
Porážka slušné politické kultury a pravidel hry
Padaly však také kritické hlasy. „Zvolení Barbory Urbanové místopředsedkyní Sněmovny lze vnímat jako drtivou porážku slušné politické kultury a pravidel hry. Paní Urbanová coby středočeská členka vyjednávacího týmu hnutí STAN po krajských volbách vydírala volebního lídra ODS Jana Skopečka, že pokud neuzavře koalici s jejím hnutím, nenechá si některé informace pro sebe, a chovala se v povolebním jednání jako v béčkovém mafiánském filmu – jen aby zabránila vítěznému hnutí ANO stanout ve vedení kraje, což se jí nakonec povedlo,“ upozornil novinář Marek Stoniš.
Zvolení @BaraUrbanova místopředsedkyní Sněmovny lze vnímat jako drtivou porážku slušné politické kultury a pravidel hry. Paní Urbanová coby středočeská členka vyjednávacího týmu hnutí @starostove_cz po krajských vydírala volebního lídra ODS Jana Skopečka, že pokud neuzavře… pic.twitter.com/S5MjzhAyYB— Marek Stoniš (@MarekStonis) June 5, 2026
Svůj příspěvek na síti X uzavřel: „Ovšem pokud se většina Sněmovny svým hlasováním rozhodla, že i tento typ politických dozimetrických vyděračů má mít zastoupení v čele Sněmovny, tak už neříkám ani popel a demokratickou vůli většiny respektuji.“
Opozice i část veřejnosti sledovala volbu s očekáváním. Zatímco první neúspěch Urbanové vyvolal spekulace o porušení dohod a politických hrách, páteční výsledek byl přijat jako uklidnění situace a signál, že Sněmovna dokáže fungovat i ve složitých poměrech. Objevily se však také výtky, že Sněmovna opět upřednostnila stranické dohody nad skutečnou kvalitou kandidáta a že mladší tvář nemusí automaticky znamenat kultivovanější politiku.
Zvolením Barbory Urbanové končí několikaměsíční období nekompletního vedení Sněmovny. Nová místopředsedkyně by měla řídit schůze již v příštím týdnu.
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