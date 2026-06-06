Koudelka (Trikolora): Stávka na Úřadu vlády

06.06.2026 10:15 | Profily PL
autor: PV

Stávku na Úřadu vlády může doplnit i stávka zaměstnanců zpravodajství pražské státní televize.

Koudelka (Trikolora): Stávka na Úřadu vlády
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Stávka na Úřadu vlády

V reakci, že chce vláda zrušit některé odbory na Úřadu vlády a přesunout agendy na ministerstva, což je správné z hlediska efektivního vládnutí, malá část úředníků Úřadu vlády stávkovala. Při stávce se nepobírá plat, tím stávka pomohla státnímu rozpočtu. Stávka se nedotkla života občanů, ani si ji nevšimli, tím se prokázalo, že některé úřednické agendy na Úřadu vlády jsou zbytečné. Uvítám, vstoupí-li do stávky i zaměstnanci zpravodajství pražské státní České televize, a to do stávky časové neomezené.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
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Koudelka , trikolora

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak je možné, že vás jako europoslance nepustili do budovy?

Napsal jste, že jste do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku nedojel. Přístup blokovala policie. To jako nepustili ani další? Nebo myslíte, že to vás jako kritika nepustili účelově? Jak je to vůbec možné?

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Stávku na Úřadu vlády může doplnit i stávka zaměstnanců zpravodajství pražské státní televize.