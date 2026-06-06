Koudelka (Trikolora): Stávka na Úřadu vlády

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Stávka na Úřadu vlády
V reakci, že chce vláda zrušit některé odbory na Úřadu vlády a přesunout agendy na ministerstva, což je správné z hlediska efektivního vládnutí, malá část úředníků Úřadu vlády stávkovala. Při stávce se nepobírá plat, tím stávka pomohla státnímu rozpočtu. Stávka se nedotkla života občanů, ani si ji nevšimli, tím se prokázalo, že některé úřednické agendy na Úřadu vlády jsou zbytečné. Uvítám, vstoupí-li do stávky i zaměstnanci zpravodajství pražské státní České televize, a to do stávky časové neomezené.
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