„Byla jsem vyřízená.“ Merkelová teď radí Evropě, jak jednat s Putinem

„Myslím si, že vojenská podpora, kterou jsme dosud poskytli, je naprosto správná. Také si myslím, že je správné, abychom udělali mnohem více pro vytvoření odstrašujícího efektu nad rámec naší podpory Ukrajině. Lituji však toho, že podle mého názoru Evropa dostatečně nevyužívá svůj diplomatický potenciál,“ uvedla Merkelová v rozhovoru pro WDR. To, že americký prezident udržuje kontaktu s Ruskem, podle jejího názoru nestačí.
Angela Merkelová v rozhovoru připomněla, že už na konci svého mandátu v roce 2021 navrhovala vytvoření diplomatického formátu mezi Evropskou unií a Ruskem, členské státy se však tehdy nedokázaly shodnout na společném postupu vůči Moskvě.
Aktuálně v Evropě sílí tlak na jmenování zvláštního vyslance pro jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, protože Spojené státy se nyní více soustředí na konflikt s Íránem. Jak informuje server POLITICO, současný německý kancléř Friedrich Merz se jmenováním společného evropského vyjednavače nespěchá. Není to dle jeho slov v současné době v plánu.
„Dokud nebude ruská vláda připravena jednat, nemusíme z naší strany činit žádná rozhodnutí ohledně zastoupení,“ uvedl Merz.
Merkelová dále uvedla, že důvěryhodná mírová jednání mohou vést pouze politici, kteří mají skutečnou politickou moc. Připomněla své zkušenosti z vyjednávání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem po anexi Krymu v roce 2014 a připomněla, že tehdejší jednání byla možná jen proto, že se jich účastnili přímo předsedové vlád.
Podle Merkelové není možné přenášet podobná jednání pouze na prostředníky nebo vyslance, protože odpovědnost musí převzít samotní političtí lídři. „Já osobně bych nikdy nepomyslela na to, abych požádala zprostředkovatele, aby za mě odjel do Minsku a promluvil s Putinem… Musíte to vzít do vlastních rukou,“ řekla Merkelová.
Minské dohody z let 2014 a 2015 ovšem příměří zajistit nedokázaly. V rozhovoru pro týdeník Der Spiegel z roku 2022 Merkelová sama přiznala, že na konci svého mandátu už neměla žádné páky, jak přimět Putina k jednání.
„Z pohledu mocenské politiky jsem byla vyřízená. A pro Putina je moc to jediné, co se počítá,“ uvedla tehdy Merkelová. Dle jejího názoru ovšem daly Minské dohody Ukrajině čas na to, aby se mohla lépe připravit na obranu proti Rusku.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.