Richterová (Piráti): Vláda přináší jen polovičaté řešení

19.05.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření místopředsedkyně Pirátů k vládnímu návrhu navýšení rodičovského příspěvku

Popisek: Olga Richterová

Je dobře, že vláda po letech odkladů konečně přichází se zvýšením rodičovského příspěvku. Bohužel ale znovu přináší jen polovičaté řešení, které rodinám nedává jistotu do budoucna. Navržených 400 tisíc korun neodpovídá reálnému růstu životních nákladů a inflace za poslední roky. Piráti dlouhodobě prosazují částku 420 tisíc korun, která skutečně reflektuje zdražování, kterému rodiny čelí.

Zároveň v návrhu úplně chybí pravidelná valorizace. To znamená, že se za pár let budeme znovu dívat na stejný problém: ceny porostou, ale podpora rodin zůstane stát na místě. Přitom valorizace je běžná u důchodů, platů učitelů nebo politiků. Rodiny s malými dětmi si stejnou předvídatelnost zaslouží také.

Za problematické považujeme i to, že se má zvýšení týkat až dětí narozených od 1. ledna 2027. Vláda tak znovu říká rodičům, kteří mají děti dnes nebo je budou mít letos, že mají prostě smůlu. Přitom právě oni už několik let nesou dopady vysoké inflace a rostoucích životních nákladů.

Vláda tak znovu říká rodičům, kteří mají děti dnes nebo je budou mít letos, že mají prostě smůlu. Přitom právě oni už několik let nesou dopady vysoké inflace a rostoucích životních nákladů. A dítě narozené 31.12.2026 nesní méně a nepotřebuje méně plenek než dítě narozené 1.1.2027.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
