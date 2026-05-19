Německá „díra v plotě“. Využívají ji Rusové

19.05.2026 8:00 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ruská válka na Ukrajině je stále v plném proudu, a přestože Ukrajinci předvedli i útok dronů v Moskevské oblasti, na samotné frontě jsou stále pod velkým tlakem. Platí to mimo jiné i o Pokrovsku a okolí, kde se drží zbytky ukrajinských sil. A zdá se, že jsou na tom zle. Mezitím německé úřady odhalily, jak se u našich západních sousedů obcházejí sankce a do Ruska proudí zboží dvojího využití. Angela Merkelová vyzvala k diskusím s Vladimirem Putinem.

Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na ukrajinský výsadek u Pokrovsku

Ukrajinci ještě stále drží část pozic za Pokrovskem, ale především dronová převaha je natolik veliká, že Ukrajinci v podstatě nemohou svým jednotkám ani dodávat zásoby, ani vystřídat vyčerpané vojáky a zraněné odvézt do bezpečí. Jinými slovy, Ukrajinci sami přiznávají, že jejich jednotky jsou v Pokrovsku prakticky odříznuty. Jejich situaci popsal Kyiv Independent.

Pasi Paroinen, analytik finské skupiny Black Bird Group, listu Kyiv Independent řekl, že ukrajinské jednotky měly být z Pokrovska staženy už před řadou měsíců.

„Držení těchto vojáků tam je, upřímně řečeno, jen plýtvání dobrými vojáky. Není důvod se snažit držet těch malých pozic těsně za Pokrovskem. Možná jsou uvnitř samotného města stále uvězněné nějaké síly, ale jejich vliv na bojišti je velmi omezený,“ řekl Paroinen.

Dodal, že ruské síly již „prakticky získaly kontrolu“ nad Pokrovskem a blízkým Myrnohradem, ačkoli se jim zatím nedaří tyto zisky využít a posunout se dál. Ukrajinci se snaží z Pokrovska a okolí vytvořit v podstatě zónu smrti, přes kterou Rusové neprojdou dál, a prozatím se jim to daří.

Ve stejné době německé úřady odhalily systém obcházení evropských sankcí, s jehož pomocí německé firmy dodávaly zboží s možností dvojího využití – pro civilní a vojenské účely – do Turecka a dál do Ruska.

Podle zprávy zveřejněné v pondělí serverem Politico se němečtí státní zástupci domnívají, že obchodní firma Global Trade se sídlem v Lübecku fungovala jako tajná zásobovací platforma pro ruský průmysl. Některé zásilky byly údajně vysledovány k ruským subjektům spojeným s obranou a ústavům jaderného výzkumu. Turecká společnost MR Global údajně fungovala jako tranzitní uzel, zatímco ruská společnost Kolovrat – známá také jako Siderius – údajně koordinovala operaci nákupu z Moskvy.

„Udělejte to, aby to vypadalo čistě. Nikde žádná zmínka o Rusku,“ měl znít jeden z klíčových obchodních pokynů.

Na odhalení operace se prý podílela i německá tajná služba BND. Státní zástupci se domnívají, že síť zpracovala přibližně 16 000 zásilek v hodnotě přesahující 30 milionů eur. Několik osob podezřelých z podílu na obcházení protiruských sankcí zůstává ve vazbě a vyšetřování stále pokračuje.

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová ve stejné době na akci WDR Europe Forum vyzvala EU, aby na jedné straně více pomohla Ukrajině, ale na straně druhé, aby více hovořila s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Lituji toho, že podle mého názoru Evropa dostatečně nevyužívá svůj diplomatický potenciál,“ řekla Merkelová. Citoval ji např. německý deník Bild. Merkelová své bývalé kolegy – evropské politiky – varovala, že se v žádném případě nelze spokojit s tím, že s Vladimirem Putinem vyjednává prezident USA Donald Trump.

Ačkoli považuje za „absolutně správné“ vojensky podporovat Ukrajinu a demonstrovat sílu vůči Rusku, tvrdí, že „diplomacie byla vždy druhou stranou mince, a to i během studené války“.

A přidala ještě jedno varování.

„Podceňovat Putina by byla chyba, a to i nyní. A stejně velká chyba by byla nedůvěra v sebe sama.“

Merkelová má za to, že s Putinem je třeba mluvit přímo. Politik s politikem. Nikoli přes prostředníky.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

