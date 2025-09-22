Úřad vlády vzdal poctu dárcům kostní dřeně, Strakova akademie se rozsvítila červeně

22.09.2025 10:17 | Tisková zpráva

Úřad vlády ČR se k iniciativě tradičně připojil nasvícením Strakovy akademie červeným světlem.

Úřad vlády vzdal poctu dárcům kostní dřeně, Strakova akademie se rozsvítila červeně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Po narození má naše kostní dřeň červenou barvu. Právě tato barva se stala symbolem třetí zářijové soboty, kdy si celý svět připomíná Den dárců kostní dřeně. Úřad vlády ČR se k iniciativě tradičně připojil nasvícením Strakovy akademie červeným světlem. Tato aktivita je symbolickým výrazem díků adresovaným dárcům kostní dřeně i výzvou k registraci nových.

„Dárcovství kostní dřeně je – podobně jako dárcovství krve – jedním z nejsilnějších projevů lidské solidarity. Světový den dárců kostní dřeně připomíná, že každý z nás má moc zachránit život tím, že vstoupí do registru a stane se nadějí pro ty, kteří právě bojují o přežití. Úřad vlády tuto sobotu vzdává hold všem, kteří kostní dřeň darovali, nebo se zapsali jako potenciální dárci. Jejich odvaha a obětavost jsou inspirací pro celou společnost,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

Cílem Světového dne dárců kostní dřeně je zvýšit povědomí veřejnosti o významu registrů dárců a život zachraňujících transplantací. I malé gesto empatie, jako je zápis do registru, může zachránit lidský život. Čím více lidí se do databáze zapíše, tím větší je šance najít vhodného dárce pro každého kriticky nemocného. Osvěta a rozšiřování registrů jsou klíčové pro úspěšnost léčby.

Úspěchem letošního roku je rekordní počet nově zaregistrovaných dárců. Databáze se rozrostla o více než 10 000 dobrovolníků. Nábor ovšem pokračuje i nadále. Možnost registrace byla i o víkendu na Dnech NATO v Ostravě.

Více informací o registru najdete ZDE.

