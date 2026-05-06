Korupční ministr? Ukrajina poslouchá nahrávky

06.05.2026 7:13 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinci se rozhodli provést další úder na ropnou infrastrukturu Ruské federace. Konkrétně v Leningradské oblasti. Při útoku dronů prý byly poškozeny tři ze čtyř jednotek destilace ropy v rafinerii. Ve stejné době podle agentury Reuters ruské útoky na východě Ukrajiny v úterý zabily nejméně 27 lidí. A mezitím na Ukrajině stále bobtná korupční skandál se „zlatými záchody“.

Korupční ministr? Ukrajina poslouchá nahrávky
Foto: Štěpán Kotrba
Popisek: Dronový transportér

V rámci eskalace útoků dronů na dlouhé vzdálenosti Ukrajina v posledních dvou měsících útočí na ruský ropný průmysl, od ropovodů a přístavů až po rafinerie a tankery, ve snaze podkopat ruskou válečnou ekonomiku.

Agentura Reuters připomněla, že Rusko i Ukrajina používají roje dronů s dlouhým doletem, aby se pokusily zničit životně důležitou infrastrukturu daleko za frontovou linií – oblasti, které jsou nyní nepřetržitě monitorovány drony s kratším doletem.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 13933 lidí
Leningradský gubernátor Alexandr Drozděnko v úterý uvedl, že rafinerie Kiriši – dříve známá jako Kirišiněfteorgsintez – byla terčem útoku a že v průmyslové zóně ve městě Kiriši došlo k požáru. Dva zdroje, které s agenturou Reuters hovořily pod podmínkou anonymity kvůli citlivosti situace, uvedly, že při útoku dronu byly poškozeny tři ze čtyř jednotek destilace ropy v rafinerii. Jednotky pro destilaci ropy jsou základní součástí každé rafinerie a bez nich nemůže rafinerie fungovat.

Rafinerie Kiriši, která se nachází asi 800 km od ukrajinských hranic, letos zažila několik útoků ukrajinských dronů. Zdroje uvedly, že je těžké odhadnout dobu potřebnou k opravě poškozených jednotek, a dodaly, že poškozeno bylo i několik sekundárních jednotek.

V posledních letech zpracovává tato rafinerie zhruba 18 milionů tun ropy ročně, což představuje asi 7 % objemu ruské rafinace ropy, a je jedním z klíčových dodavatelů nafty na domácí trh i pro export.

Ve stejné době podle agentury Reuters ruské útoky na východě Ukrajiny v úterý zabily nejméně 27 lidí. V jihovýchodním městě Záporoží zahynulo při útoku leteckých bomb a dronů nejméně 12 lidí, uvedl na Telegramu gubernátor Ivan Fjodorov, a to jen několik hodin před půlnoční lhůtou, která zavedla neomezené příměří navržené Kyjevem.

„Toto jsou naprosto cynické, nesmyslné teroristické útoky postrádající jakýkoli vojenský smysl,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. „Tyto ruské útoky na naše města a vesnice neustaly ani na jediný den.“

Rusko oznámilo příměří na 8. až 9. května, aby se shodovalo s oslavami vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce a vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí v Moskvě.

Ukrajinci navrhovali delší příměří, ale Rusové na ukrajinské návrhy podle agentury Reuters nereagovali.

„Pouhé hodiny před vstupem ukrajinského návrhu příměří v platnost Rusko nevykazuje žádné známky příprav na ukončení nepřátelských akcí. Naopak, Moskva stupňuje teror,“ napsal k tomu ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X.

„Místo jasné reakce na ukrajinský návrh Rusko pokračuje v zabíjení, lhaní a popírání. Vyzýváme všechny lídry, ministry a představitele mezinárodních organizací k jasným a silným veřejným prohlášením. Prosíme, postavte se na stranu míru a vyjasněte svůj postoj,“ pokračoval Sybiha.

 

 

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 22491 lidí
Rusko na oplátku tvrdí, že i Ukrajinci útočí na jejich území. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jednotky protivzdušné obrany zachytily 93 ukrajinských dronů během sedmi hodin končících v 18:00 GMT nad Krymem a dalšími ruskými regiony.

A mezitím na Ukrajině stále bobtná korupční skandál spojený se státní firmou Enerhoatom a se jménem podnikatele Tymura Mindiče a se zlatými záchody, které byly na Ukrajině nalezeny, zatímco Mindič z Ukrajiny utekl.

V kauze se znovu objevilo i jméno bývalého ministra obrany Rustema Umerova. Podle serveru Kyiv Independent se o to postaraly Ukrajinská pravda a opoziční poslanci.

„Nejnovější vlna nahrávek – zveřejněných Ukrajinskou pravdou a opozičními zákonodárci Jaroslavem Železňakem a Oleksijem Hončarenkem bez souhlasu vyšetřovatelů – doplňuje údajné (korupční) schéma o nové podrobnosti. Podle údajných přepisů Umerov a Mindich diskutovali o otázkách zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany, včetně dronů a neprůstřelných vest, a také o personálních rozhodnutích a potenciálních investičních dohodách,“ napsal server Kyiv Independent.

Server také upozornil, že Umerov nebyl v celé kauze obviněn. 

Psali jsme:

Poláci se připravují na nebezpečí z Ukrajiny. Jenže varování přišlo už před dvěma lety
SMS? Ulice plné. Děti? Ticho. Kekely udeřil na „spravedlivé“ chvilkaře
„Totální selhání“ Fialy, útok na Černochovou. Vetchý se neudržel
Moldavsko může přestat existovat. Ne kvůli Rusku, ale kvůli tomuhle

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/scandal-shadows-ukraines-top-negotiator-with-us-but-allies-say-trust-holds-for-now/

https://t.co/7QdKjklmMK

https://twitter.com/andrii_sybiha/status/2051729713178251578?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/business/energy/russias-vast-kirishi-oil-refinery-halts-processing-after-drone-attack-sources-2026-05-05/

https://www.reuters.com/world/europe/russian-attack-kills-two-ukraines-zaporizhzhia-governor-says-2026-05-05/

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , korupce , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Reuters , mír , příměří , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent , X Sybiha

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli by podle vašeho názoru Rusové přistoupit na dlouhodobé příměří s Ukrajinou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Dluhy

Napadá vás, jak ale řešit problém, kdy si někteří napůjčují více, než jsou pak schopni splácet a upadají do dluhové pasti? Protože on je to velký celospolečenský problém. Existuje podle vás nějaké řešení nebo aspoň nástroje proto, aby se situace zlepšila? Hlavně když lidí, co nevychází se svými příj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Tůt, tůt!“ Chvilkaři pochodovali. Doprava v Praze kvůli nim stála

20:45 „Tůt, tůt!“ Chvilkaři pochodovali. Doprava v Praze kvůli nim stála

Protestní pochod spolku Milion chvilek pro demokracii dnes na 45 minut zastavil provoz na jedné z ne…