Korupční ministr? Ukrajina poslouchá nahrávky

V rámci eskalace útoků dronů na dlouhé vzdálenosti Ukrajina v posledních dvou měsících útočí na ruský ropný průmysl, od ropovodů a přístavů až po rafinerie a tankery, ve snaze podkopat ruskou válečnou ekonomiku.
Agentura Reuters připomněla, že Rusko i Ukrajina používají roje dronů s dlouhým doletem, aby se pokusily zničit životně důležitou infrastrukturu daleko za frontovou linií – oblasti, které jsou nyní nepřetržitě monitorovány drony s kratším doletem.
Rafinerie Kiriši, která se nachází asi 800 km od ukrajinských hranic, letos zažila několik útoků ukrajinských dronů. Zdroje uvedly, že je těžké odhadnout dobu potřebnou k opravě poškozených jednotek, a dodaly, že poškozeno bylo i několik sekundárních jednotek.
V posledních letech zpracovává tato rafinerie zhruba 18 milionů tun ropy ročně, což představuje asi 7 % objemu ruské rafinace ropy, a je jedním z klíčových dodavatelů nafty na domácí trh i pro export.
Ve stejné době podle agentury Reuters ruské útoky na východě Ukrajiny v úterý zabily nejméně 27 lidí. V jihovýchodním městě Záporoží zahynulo při útoku leteckých bomb a dronů nejméně 12 lidí, uvedl na Telegramu gubernátor Ivan Fjodorov, a to jen několik hodin před půlnoční lhůtou, která zavedla neomezené příměří navržené Kyjevem.
„Toto jsou naprosto cynické, nesmyslné teroristické útoky postrádající jakýkoli vojenský smysl,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. „Tyto ruské útoky na naše města a vesnice neustaly ani na jediný den.“
Rusko oznámilo příměří na 8. až 9. května, aby se shodovalo s oslavami vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce a vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí v Moskvě.
Ukrajinci navrhovali delší příměří, ale Rusové na ukrajinské návrhy podle agentury Reuters nereagovali.
„Pouhé hodiny před vstupem ukrajinského návrhu příměří v platnost Rusko nevykazuje žádné známky příprav na ukončení nepřátelských akcí. Naopak, Moskva stupňuje teror,“ napsal k tomu ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X.
„Místo jasné reakce na ukrajinský návrh Rusko pokračuje v zabíjení, lhaní a popírání. Vyzýváme všechny lídry, ministry a představitele mezinárodních organizací k jasným a silným veřejným prohlášením. Prosíme, postavte se na stranu míru a vyjasněte svůj postoj,“ pokračoval Sybiha.
With mere hours until Ukraine's ceasefire proposal comes into force, Russia shows no signs of preparing to end hostilities. On the contrary, Moscow intensifies terror.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) May 5, 2026
A few hours ago, Russia dropped air bombs on the center of Kramatorsk, Donetsk region, killing at least 5… pic.twitter.com/7QdKjklmMK
A mezitím na Ukrajině stále bobtná korupční skandál spojený se státní firmou Enerhoatom a se jménem podnikatele Tymura Mindiče a se zlatými záchody, které byly na Ukrajině nalezeny, zatímco Mindič z Ukrajiny utekl.
V kauze se znovu objevilo i jméno bývalého ministra obrany Rustema Umerova. Podle serveru Kyiv Independent se o to postaraly Ukrajinská pravda a opoziční poslanci.
„Nejnovější vlna nahrávek – zveřejněných Ukrajinskou pravdou a opozičními zákonodárci Jaroslavem Železňakem a Oleksijem Hončarenkem bez souhlasu vyšetřovatelů – doplňuje údajné (korupční) schéma o nové podrobnosti. Podle údajných přepisů Umerov a Mindich diskutovali o otázkách zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany, včetně dronů a neprůstřelných vest, a také o personálních rozhodnutích a potenciálních investičních dohodách,“ napsal server Kyiv Independent.
Server také upozornil, že Umerov nebyl v celé kauze obviněn.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
