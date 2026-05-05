Libe!: Nová koalice jde do komunálních voleb, chce zlepšit život v Liberci

V pondělí 4. května 2026 oficiálně vzniklo koaliční uskupení menších politických stran, které bude pod společnou hlavičkou Libe! kandidovat v podzimních volbách do zastupitelstva města Liberce. Podpisem koaliční smlouvy dnes strany potvrdily svůj společný postup i kandidátní listinu.
Pod sloganem „Žijeme Libercem“ chtějí spojit své síly a energii ke zlepšení života ve městě, kde sami žijí, pracují, podnikají a vychovávají své děti i vnoučata.
„Liberec je úžasné a krásné město. Nechci si ho ale už prohlížet hlavně při stání v kolonách. Nelíbí se mi příliš chaotické vedení radnice ani ad hoc projekty bez ekonomické rozvahy,“ sděluje své pocity lídr kandidátky Tibor Batthyány.
„Nehodláme dělat revoluci. Chceme svými zkušenostmi pomoci rozvíjet to dobré, co už se podařilo, a napravit to, co nefunguje. Náš cíl není bojovat proti někomu, ale za Liberec. Můžeme být zajímavou alternativou pro voliče, kteří sice mají své preferované politické strany na celostátní úrovni, ale postrádají jejich konkrétní výsledky v Liberci. Komunální politika je více o lidech než o značkách,“ dále vysvětluje Tibor Batthyány.
Město má podnikatelům pomáhat, ne je brzdit
„Podnikání v Liberci je pro mě klíčové téma. Sám podnikám a vím, co to obnáší. Město musí vytvářet dobré podmínky pro podnikatele a myslet na ně zejména v situacích, kdy je může svými kroky negativně ovlivnit – například při plánování oprav komunikací, nastavování daňové agendy nebo při požadavcích na investiční příspěvky,“ doplňuje Aleš Svoboda, lídr strany Svobodní.
Koalice představila také základní okruhy témat, kterým se chce věnovat. Patří mezi ně školství (včetně problematiky spádové turistiky), podpora sportu, odpovědná správa městského majetku nebo bezpečnost.
„Bezpečnost města je základním pilířem spokojeného života. V mnoha oblastech se situace zlepšuje, ale stále existují místa, kde je prostor pro výrazný posun. Stejně to vidím i u správy městského majetku. I tam je nadále co zlepšovat,“ říká Tomáš Kysela, člen strany GEN. Pátý, závěrečný, bod koaliční dohody osvětluje Lenka Tarabová „Politici mnohdy naslouchají lidem pouze před volbami jako svým potencionálním voličům. My považujeme za nezbytné naslouchat i po volbách. Po celé čtyři roky.“
Důstojná a věcná kampaň bez osobních útoků
„Kritika má mít nadhled a smysl, ale vždy musí přijít i s řešením. Zároveň je fér říct, že v Liberci není všechno špatně – a tam, kde se daří, chceme na dobrou práci navázat,“ dodává Tibor Batthyány.
Výhodou koalice podle jejích zástupců je i to, že není svázaná celostátními strukturami. Kandidáti jsou především liberečtí patrioti, kteří zde žijí a záleží jim na budoucnosti města.
Jak sami říkají: Liberec za to stojí.
Více informací o programu a kandidátech bude zveřejněno od 12. 5. 2026 na webových stránkách koalice ZDE.
