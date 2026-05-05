Seďa (SOCDEM): Jak dále s dopravou ve městě

06.05.2026 6:23 | Profily PL
autor: PV

Každodenní dopravní zácpy, nedostatek parkovacích míst, havárie na denním pořádku, to jsou důsledky zanedbání dopravní infrastruktury ve městě. připomínám desetiletí slibované napojení ulice Průmyslové na obchvat města, scházející obchvat Jarošova...

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa - Jak dále s dopravou ve městě

Sociální demokracie vždy prosazovala rozšíření MHD, proto podporujeme i současnou Pouličku. To ovšem neznamená, že tak jako Hradišťáci nevoláme po efektivitě vynakládaných financí. Nicméně na rozdíl od nich nebudeme míchat jabka s hruškama, protože jsme přesvědčeni, že ke snížení dopravního zatížení ve městě je nutno MHD provázat s dalšími opatřeními města. Otázka tedy zní: Jak dále s dopravou v Uherském Hradišti?

Za prvé je třeba analyzovat trasy MHD a jejich vytíženost po ročním provozu včetně vyčíslení jejich nákladovosti. Z toho upravit nejen samotné trasy, ale i jízdní řády.

Za druhé je třeba změnit systém parkování v centru města. Ano, sice se připravují rezidenční zóny, ale podle našeho názoru to nebude stačit. Je třeba změnit systém financování s posílení kontrol úhrad. A je třeba parkování přesouvat z centra města k velkým zbudovaným parkovištím.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Za třetí je třeba konečně po desetiletí napojit ulici Průmyslovou na obchvat města, vybudovat obchvat Jarošova a omezit nákladní přepravu centrem Uherského Hradiště.

Ano, opět se blíží komunální volby a občané očekávají splnění slibů současné radniční koalice. Proto radní vydávají současné články o studii jihozápadního obchvatu města, proto informace o řešení parkování ve městě či o podpoře bydlení. Takže páni radní, kdy konečně uděláte konkrétní investice k napojení městských komunikací na obchvat města 1/50 a dálnici 55, nebo to budou opět desítky let? Vždyť v rozpočtu na rok 2027 i ve střednědobém výhledu tyto investice nejsou zahrnuty.

Proto je důležité nezavrhovat propojení ulice Průmyslové s 1/50, které je důležité pro další rozvoj města.  Vyřešit parkování na sídlištích Východ a Štěpnice či v centru města se jeví nad schopnosti současné radniční koalice. Podpora dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory, je také spíše slibovaným přáním dnešních představitelů města, kteří podporují toliko investiční bydlení.

Co se týče řešení dopravního zatížení města, k tomu se vrátíme v dalších článcích, tak jako představíme konkrétní řešení pro dostupné bydlení a ke snížení vysokých cen nájmů. Chceme jasnou transparentní politiku města vůči svým občanům, kteří si zaslouží nikoliv předvolební sliby, ale konkrétní činy.

Sociální demokraté mají jiné priority než současná radniční koalice, ale prozatím nemáme politickou sílu je prosadit. Komunální volby klepou na dveře a je opravdu čas konečně změnit politickou reprezentaci ve prospěch občanů města Uherského Hradiště.

Článek obsahuje štítky

doprava , kraj Zlínský , Seďa , Uherské Hradiště , SOCDEM

