V únoru bylo na Karvinsku nejméně nezaměstnaných za dvacet let

Během měsíce února se stav uchazečů snížil o 330 osob. Meziročně byl zaznamenán úbytek ve výši 4 010 osob, tj. o 22,40 %. Z tohoto počtu bylo 12 949dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 513 osob méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 216 osob.

V evidenci bylo 6 580 žen, které se podílely na celkovém počtu uchazečů 47,4 %. Jejich počet se meziročně snížil o 1 924 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem se tento stav snížil o 184 žen

1 966 uchazečů se zdravotním postižením se podílelo na celkovém stavu uchazečů 14,2 %. V absolutním vyjádření se jejich stav snížil meziročně o 100 osob a meziměsíčně o 32 osob.

404 uchazečů z řad absolventů škol a mladistvých po základní škole představovalo 2,9 % všech uchazečů o zaměstnání. Jejich absolutní počet klesl meziročně o 167 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem jejich stav klesl o 28 osob.

V únoru 2018 se nově zaevidovalo 1 086 uchazečů. Ve sledovaném období se jednalo o nejmenší počet od roku 1996. Meziročně klesl počet o 144 osob a ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 530 osob. Do evidence přišlo také 32 osob samostatně výdělečně činných, z toho 13 žen. Nejvíce OSVČ bylo tradičně ve věku 25-49 let, a to 24 osob, tj. 75 %.

Z evidence úřadu práce bylo v únoru 2018 vyřazeno celkem 1 416 uchazečů. Meziročně se počet vyřazených snížil o 70 uchazečů, ve srovnání s předchozím měsícem klesl tento počet o 200 osob. Z celkového počtu vyřazených uchazečů nastoupilo do zaměstnání 775 osob, tj. 54,7 % všech uchazečů vyřazených z evidence úřadu práce. Meziročně zaznamenal počet takto vyřazených uchazečů o zaměstnání pokles o 32 osob, ve srovnání s předchozím měsícem došlo k poklesu o 65 osob.

V průběhu měsíce února bylo nově nahlášeno 257 volných pracovních míst, tj. o 186 méně než před rokem. Ve srovnání s předchozím měsícem jejich počet klesl o 183 míst. Místa obsazena a zrušena včetně jejich struktury nelze dosud zjistit. Dle propočtu jich bylo 240.

Ke dni 28. 2. 2018 bylo k dispozici 1 798 volných pracovních míst, což bylo o 613 míst více než před rokem a o 19 více než v předchozím měsíci. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 238 vhodných pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadlo 8,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 529, na jedno volné místo připadl 0,8 uchazeč této kategorie.

Z meziročního srovnání stavu volných míst k 28. 2. vyplývá, že nejvíce se snížil stav volných míst u profesí kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení a řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři.