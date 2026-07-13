Veřejný ochránce práv: Stáří nesmí znamenat ztrátu důstojnosti

13.07.2026 19:10 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Starší lidé závislí na péči a podpoře se setkávají s nerespektováním své vůle a autonomie a se zásahy do důstojnosti. K této situaci přispívá i nedostatek podpory v běžném prostředí, kvůli němuž se pobytové služby pro řadu rodin stávají jedinou reálnou možností.

Veřejný ochránce práv: Stáří nesmí znamenat ztrátu důstojnosti
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Tato situace vytváří prostor také pro služby bez registrace, které fungují mimo zákonný dohled a mohou starší lidi vystavovat zvýšenému riziku zanedbávání, násilí a dalšího špatného zacházení. Zástupce ombudsmanky Vít Alexander Schorm na tyto problémy upozornil  na základě výzvy ve vyjádření pro nezávislého odborníka OSN pro lidská práva starších osob.

Tématem výzvy k vyjádření pro nezávislého odborníka OSN pro lidská práva starších osob byla autonomie, důstojnost a lidská práva v situacích závislosti ve vyšším věku. Ve svém příspěvku vycházel zástupce ombudsmanky Vít Alexander Schorm především z poznatků z monitorovacích návštěv míst, kde starší lidé žijí v závislosti na péči a podpoře nebo mohou být omezeni na svobodě.

„Závislost na péči nesmí znamenat, že člověk přijde o možnost rozhodovat o svém životě, o soukromí nebo že s ním nemá být zacházeno důstojně. Stát musí zajistit, aby starší lidé měli dostupnou podporu v domácím prostředí a aby pobytové služby nebyly jedinou reálnou možností pro rodiny, které péči doma už nezvládají,“ uvedl zástupce ombudsmanky.

Starší lidé v pokročilých stadiích demence nebo s vážným fyzickým omezením jsou v České republice zvlášť ohroženi zanedbáváním, sociální izolací a vyloučením z každodenního života.

Zástupce ombudsmanky upozornil také na dlouhodobé pobyty starších lidí na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrických nemocnic. Někteří lidé zde zůstávají i poté, co už nepotřebují akutní zdravotní péči, protože pro ně nejsou dostupné vhodné komunitní nebo pobytové sociální služby.

„Problémem je také vyloučení starších lidí z rozhodování o svém životě. V praxi se stále nejčastěji používá omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka. Je potřeba posílit přechod od rozhodování za člověka k podporovanému rozhodování,“ zdůrazňuje zástupce ombudsmanky.

Nedostatek terénních, ambulantních a komunitních služeb zároveň vytváří tlak na pobytové služby. Rodiny často vnímají umístění do zařízení jako jedinou reálnou možnost, a to i v případech, kdy by starší člověk raději zůstal doma nebo žil v komunitě s podporou. Tato mezera posiluje institucionální péči a vytváří prostor také pro takzvané neregistrované služby.

„Péče v rodinách dopadá nejčastěji na ženy, které jsou kvůli ní vystaveny vyčerpání, chudobě, sociální izolaci a dlouhodobému vyloučení z trhu práce. Podpora státu je přitom nedostatečná,“ dodává k dané problematice zástupce ombudsmanky Vít Alexander Schorm.

Zástupce ombudsmanky doporučil, aby stát posílil domácí, terénní a komunitní služby a přijal jasný plán, jak postupně omezit závislost systému na ústavní péči. Za důležité považuje také zlepšení personálních a materiálních podmínek v sociálních službách, praktické využívání nástrojů, které respektují vůli a preference starších lidí, posílení nezávislého monitorování, stížnostních mechanismů a přístupu k právní pomoci, lepší ochranu před zanedbáváním, nátlakem, zneužíváním a finančním vykořisťováním a systematickou podporu soukromým opatrovníkům, podpůrcům, zástupcům z řad členů domácnosti i neformálním pečujícím.

Přehledně – návrhy zástupce ombudsmanky

  • Pokračovat v deinstitucionalizaci dlouhodobé péče prostřednictvím rozvoje dostupných komunitních služeb, podpory v domácím a přirozeném prostředí a podporovaného bydlení. Součástí tohoto procesu by mělo být přijetí jasného plánu postupného omezování a nahrazování ústavní péče, včetně dlouhodobých pobytů starších lidí na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrických nemocnic, službami poskytovanými v běžném prostředí.
     
  • Přijmout komplexní plán přechodu od náhradního k podporovanému rozhodování v souladu s článkem 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Stát by měl zajistit, aby se v praxi skutečně využívaly nástroje, které respektují vůli a preference starších lidí a posilují jejich autonomii.
     
  • Posílit nezávislé monitorování, dostupnost stížnostních mechanismů a přístup k právní pomoci, aby byla zajištěna účinná ochrana starších lidí před špatným zacházením, zanedbáváním, nátlakem, zneužíváním a diskriminací, včetně diskriminace z důvodu věku a finančního vykořisťování. Účinné ochranné mechanismy vyžadují bezpečné a přístupné možnosti oznámení, ochranu před odvetnými opatřeními, pravidelné vzdělávání personálu v prevenci špatného zacházení, dostatečné personální zajištění a řízení služeb založené na respektu k důstojnosti, autonomii a právům starších lidí.
     
  • Zajistit systematickou podporu soukromým opatrovníkům, podpůrcům, zástupcům z řad členů domácnosti a neformálním pečujícím, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, odborného poradenství, dostupných služeb v domácím prostředí, odlehčovacích služeb a spravedlivého ocenění neformální péče. Tato podpora by měla zohledňovat také genderový rozměr neformální péče a zahrnovat záruky proti nepřiměřené kontrole, nátlaku nebo rozhodování za staršího člověka ze strany osob, které mu poskytují péči či podporu. 

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veřejný ochránce práv

PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

Legislativa

Proč je vůbec legislativně možné, aby nějaké zákony byly schvalovány bez debaty? Pochopil bych to třeba ve stavu nouze. Ale jinak? Proč s tím něco neuděláte? CO vím, tak se teď jednací řád měnil, proč ne i toto? Protože jestli je to praxe této vlády, jak kritizujete, proč s tím něco neuděláte?

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