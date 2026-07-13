V Íránu zadrželi bývalého prezidenta. Měl mít kontakty s Izraelem

13.07.2026 21:40 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Deník The New York Times v pondělí s odvoláním na čtyři vysoce postavené íránské představitele informoval, že bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád je kvůli údajným kontaktům s Izraelem držen Revolučními gardami v domácím vězení. Íránské úřady se podle listu měly o rozsahu jeho kontaktů s Izraelem dozvědět až po neúspěšné operaci, která měla za cíl svrhnout teheránský režim.

V Íránu zadrželi bývalého prezidenta. Měl mít kontakty s Izraelem
Foto: Hans Štembera
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Podle amerického deníku Izrael s Ahmadínežádem několik let tajně udržoval kontakt a zvažoval jeho využití jako možné tváře změny režimu v Íránu. A to přestože bývalý prezident v minulosti patřil k nejtvrdším odpůrcům Izraele.

Na začátku roku 2024 měl rektor budapešťské Univerzity veřejné správy Ludovika, Gergely Deli obdržet žádost od vysokého maďarského vládního úředníka, aby uspořádal konferenci o klimatických změnách a pozval na ni Ahmadínežáda. Podle The New York Times měla být konference pouze zástěrkou pro tajná jednání bývalého íránského prezidenta s agenty izraelské tajné služby Mossad.

Podle amerických představitelů měl Izrael Ahmadínežádovi v následujících letech tajně hradil ubytování a cestovní výdaje a jeho agenti se s ním měli opakovaně setkávat v zahraničí. Například právě během jeho cest do Budapešti.

Bývalí spolupracovníci Mahmúda Ahmadínežáda říkají, že jeho údajná spolupráce s Izraelem nebyla motivována finančním ziskem, ale snahou znovu získat moc. Jeho někdejší poradce Abdolreza Davari uvedl, že Ahmadínežád usiloval o návrat do čela Íránu a byl přesvědčen, že mu k tomu mohou pomoci zahraniční mocnosti.

Další bývalých spolupracovníků Mahmúda Ahmadínežáda uvedl že po třech diskvalifikacích z prezidentských voleb přestal Ahmadínežád důvěřovat íránskému politickému systému.

Plán na dosazení Mahmúda Ahmadínežáda zpět do čela Íránu měl vyvrcholit na konci února letošního roku během prvních dnů americko-izraelské války proti Íránu. Nakonec ovšem selhal.

Ahmadínežád měl být nespokojený s průběhem akce i s izraelským plánem na svůj návrat k moci a za doposud neobjasněných okolností tajný úkryt opustil.

Na veřejnosti se znovu objevil až minulé pondělí, kdy se zúčastnil pohřebního průvodu ajatolláha Alího Chameneího.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.nytimes.com

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Izrael , Irán , Ahmadínežád , islámské revoluční gardy

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