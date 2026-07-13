Vojtěch chce podpořit umělá oplodnění. V koalici ale roste odpor

13.07.2026 20:18 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) navrhuje umožnit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Současný systém je podle něj stejně snadno obcházen a změna by měla rozšířit reprodukční práva žen.

Vojtěch chce podpořit umělá oplodnění. V koalici ale roste odpor
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Návrh je v připomínkovém řízení a počítá s tím, že si single ženy zákrok budou hradit samy. „Cílem tohoto zákona vůbec není jakkoli tu rozvíjet nějaký byznys s dětmi. Cílem je prostě umožnit matkám, které nemají partnera, aby mohly mít miminko, pokud to takto chtějí,“ říká ministr zdravotnictví.

„Jsou tady ženy, které z různých důvodů nemají partnera. Pro mě je důležité, že tady jsou, že mají zájem a nemyslím si, že by jim měl stát bránit, aby měly dítě, pokud jsou schopny se o něj postarat,“ říká Adam Vojtěch (ANO). Nový systém by podle něj měl být upřímnější a méně pokrytecký, vzhledem k tomu, že i dnes podle Vojtěcha dochází k obcházení současného systému, kdy ženy třeba uvedou, že jejich partnerem je známý nebo kamarád.

Návrh ale rozděluje vládní koalici. Proti jsou zejména ministr Boris Šťastný (Motoristé) a SPD, kteří argumentují ochranou tradiční rodiny a právem dítěte vyrůstat s matkou i otcem.

„Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy,“ říká Šťastný s tím, že doufá, že návrh bude stažen.

Zdravotnický expert SPD Jan Síla rovněž tvrdí, že by dítě mělo mít matku i otce.

Naopak podporu může novela podle serveru iROZHLAS.cz získat u části opozice. STAN a Piráti ji dlouhodobě podporují jako rozšíření svobody žen a odstranění diskriminace. U ODS se očekává volné hlasování, KDU-ČSL je proti a TOP 09 teprve zaujme stanovisko.

Téma umělého oplodnění už se během letošního roku vynořilo koncem května a to i v souvislosti s rekordně nízkou porodností, kdy se v České republice během roku 2025 narodilo nejméně dětí za posledních 240 let.

Už tehdy ministr zdravotnictví uvedl, že umělé oplodnění je spíše etickou než medicínskou otázkou a dodal, že by s tím neměl problém. V Evropě umělé oplodnění ženy bez partnera nepovoluje jen sedm zemí, mezi nimi například i Polsko a Itálie.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.irozhlas.cz

https://www.novinky.cz

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Článek obsahuje štítky

vláda , Vojtěch , umělé oplodnění , ANO

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