Vojtěch chce podpořit umělá oplodnění. V koalici ale roste odpor

Návrh je v připomínkovém řízení a počítá s tím, že si single ženy zákrok budou hradit samy. „Cílem tohoto zákona vůbec není jakkoli tu rozvíjet nějaký byznys s dětmi. Cílem je prostě umožnit matkám, které nemají partnera, aby mohly mít miminko, pokud to takto chtějí,“ říká ministr zdravotnictví.
„Jsou tady ženy, které z různých důvodů nemají partnera. Pro mě je důležité, že tady jsou, že mají zájem a nemyslím si, že by jim měl stát bránit, aby měly dítě, pokud jsou schopny se o něj postarat,“ říká Adam Vojtěch (ANO). Nový systém by podle něj měl být upřímnější a méně pokrytecký, vzhledem k tomu, že i dnes podle Vojtěcha dochází k obcházení současného systému, kdy ženy třeba uvedou, že jejich partnerem je známý nebo kamarád.
Návrh ale rozděluje vládní koalici. Proti jsou zejména ministr Boris Šťastný (Motoristé) a SPD, kteří argumentují ochranou tradiční rodiny a právem dítěte vyrůstat s matkou i otcem.
„Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy,“ říká Šťastný s tím, že doufá, že návrh bude stažen.
Zdravotnický expert SPD Jan Síla rovněž tvrdí, že by dítě mělo mít matku i otce.
Naopak podporu může novela podle serveru iROZHLAS.cz získat u části opozice. STAN a Piráti ji dlouhodobě podporují jako rozšíření svobody žen a odstranění diskriminace. U ODS se očekává volné hlasování, KDU-ČSL je proti a TOP 09 teprve zaujme stanovisko.
Téma umělého oplodnění už se během letošního roku vynořilo koncem května a to i v souvislosti s rekordně nízkou porodností, kdy se v České republice během roku 2025 narodilo nejméně dětí za posledních 240 let.
Už tehdy ministr zdravotnictví uvedl, že umělé oplodnění je spíše etickou než medicínskou otázkou a dodal, že by s tím neměl problém. V Evropě umělé oplodnění ženy bez partnera nepovoluje jen sedm zemí, mezi nimi například i Polsko a Itálie.
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