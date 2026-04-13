Ombudsman: Otec poslal omylem výživné dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky

Ženě bylo podezřelé, když jí na účet přišlo dva dny po sobě 7 500 korun s popisem „peníze pro Annu“. Zjistila, že jí otec její dcery poslal výživné dvakrát a obratem mu vrátila 6 000 korun zpátky. Domluvila se s ním, že 1 500 korun nechá dceři nad rámec za účet na telefon.
„Úřad práce rozhodl vzít matce příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení kvůli cizí chybě. Tu matka bezodkladně napravila, když peníze poslala zpátky a doložila to výpisem z účtu,“ popsal situaci ombudsman Stanislav Křeček.
V odvolání proti rozhodnutí úřadu žena uvedla : "Důvodem odejmutí byla částka výživného 15 000 Kč, kterou jsem obratem vrátila majiteli." Z výpisu účtu však bylo zřejmé, že vrátila pouze 6 000 korun, proto její tvrzení považoval úřad za nevěrohodné.
„Úřad práce pochybil, když ženu nevyzval k upřesnění jejího vyjádření. Mohl si také sám ověřit tvrzení u otce dítěte. Poté se k věci vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které rozhodnutí o odnětí dávek potvrdilo. Podle něj neměla žena nic vracet, protože otec zaplatil výživné na měsíc dopředu,“ upřesnil ombudsman, který s postupem úřadu a ministerstva nesouhlasil.
Ministr práce a sociálních věcí po zásahu ombudsmana rozhodnutí v přezkumném řízení zrušil. Úřad práce chybu napravil a vrátil matce dávky.
