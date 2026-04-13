Ombudsman: Otec poslal omylem výživné dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky

13.04.2026 22:10 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Žena přišla o dávky kvůli cizímu omylu. Otec její dcery poslal nedopatřením výživné dvakrát v jednom měsíci. Úřad práce započítal do příjmu ženy obě částky, přestože žena dokázala, že část peněz vrátila. Ombudsman zajistil nápravu.

Ombudsman: Otec poslal omylem výživné dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky
Ženě bylo podezřelé, když jí na účet přišlo dva dny po sobě 7 500 korun s popisem „peníze pro Annu“. Zjistila, že jí otec její dcery poslal výživné dvakrát a obratem mu vrátila 6 000 korun zpátky. Domluvila se s ním, že 1 500 korun nechá dceři nad rámec za účet na telefon.

„Úřad práce rozhodl vzít matce příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení kvůli cizí chybě. Tu matka bezodkladně napravila, když peníze poslala zpátky a doložila to výpisem z účtu,“ popsal situaci ombudsman Stanislav Křeček.

V odvolání proti rozhodnutí úřadu žena uvedla : "Důvodem odejmutí byla částka výživného 15 000 Kč, kterou jsem obratem vrátila majiteli." Z výpisu účtu však bylo zřejmé, že vrátila pouze 6 000 korun, proto její tvrzení považoval úřad za nevěrohodné.

„Úřad práce pochybil, když ženu nevyzval k upřesnění jejího vyjádření. Mohl si také sám ověřit tvrzení u otce dítěte. Poté se k věci vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které rozhodnutí o odnětí dávek potvrdilo. Podle něj neměla žena nic vracet, protože otec zaplatil výživné na měsíc dopředu,“ upřesnil ombudsman, který s postupem úřadu a ministerstva nesouhlasil.

Ministr práce a sociálních věcí po zásahu ombudsmana rozhodnutí v přezkumném řízení zrušil. Úřad práce chybu napravil a vrátil matce dávky.

Další články z rubriky

Ombudsman: Otec poslal omylem výživné dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky

22:10 Ombudsman: Otec poslal omylem výživné dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky

Žena přišla o dávky kvůli cizímu omylu. Otec její dcery poslal nedopatřením výživné dvakrát v jednom…