České muzeum hudby je dočasně uzavřeno

Plánované práce se zaměří na opravu a výměnu částí lucerny, která tvoří výrazný architektonický prvek historické budovy bývalého kostela svaté Máří Magdalény na pražské Malé Straně. Součástí rekonstrukce budou také specializované práce ve výškách a manipulace s konstrukčními prvky za pomoci jeřábu.
Po dobu rekonstrukce nebude možné navštěvovat expozice a výstavy Českého muzea hudby. Na nezbytně nutnou dobu bude omezen také provoz badatelny. O konkrétním režimu badatelských služeb budou návštěvníci informováni prostřednictvím webových stránek Národního muzea.
Cílem rekonstrukce je zajistit dlouhodobou ochranu historické budovy a zachovat její technický stav pro další generace. Pro návštěvníky, kteří mají zájem poznávat hudební sbírky Národního muzea, je v Praze celoročně otevřeno Muzeum Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu a Muzeum Bedřicha Smetany na Novotného lávce.
Historie budovy
Budova dnešního Českého muzea hudby stojí na místě bývalého kláštera dominikánek, založeného již ve 14. století u kostela svaté Máří Magdaleny. Původní areál byl poškozen husitskými válkami a později obnoven dominikány, kteří zde v 17. století vybudovali nový barokní chrám podle návrhu předního italského architekta Francesca Carattiho. Po zrušení kláštera za josefínských reforem a po úpravě ve stylu klasicismu podle projekt Josefa von Wentzela sloužila budova postupně různým účelům – jako poštovní úřad, kasárna i sídlo archivu. Současnou podobu budova získala po rekonstrukci v letech 2002–2004, kdy byla otevřena veřejnosti jako České muzeum hudby a umožnila Národnímu muzeu zpřístupnit cenné hudební sbírky.
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