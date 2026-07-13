České muzeum hudby je dočasně uzavřeno

13.07.2026 16:07 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 29. června do 31. prosince 2026 je pro veřejnost uzavřeno České muzeum hudby. Důvodem je připravovaná rekonstrukce lucerny na kupoli, kterou realizuje Národní muzeum.

České muzeum hudby je dočasně uzavřeno
Foto: Národní muzeum
Popisek: Národní muzeum

Plánované práce se zaměří na opravu a výměnu částí lucerny, která tvoří výrazný architektonický prvek historické budovy bývalého kostela svaté Máří Magdalény na pražské Malé Straně. Součástí rekonstrukce budou také specializované práce ve výškách a manipulace s konstrukčními prvky za pomoci jeřábu.

Po dobu rekonstrukce nebude možné navštěvovat expozice a výstavy Českého muzea hudby. Na nezbytně nutnou dobu bude omezen také provoz badatelny. O konkrétním režimu badatelských služeb budou návštěvníci informováni prostřednictvím webových stránek Národního muzea.

Cílem rekonstrukce je zajistit dlouhodobou ochranu historické budovy a zachovat její technický stav pro další generace. Pro návštěvníky, kteří mají zájem poznávat hudební sbírky Národního muzea, je v Praze celoročně otevřeno Muzeum Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu a Muzeum Bedřicha Smetany na Novotného lávce.

Historie budovy

Budova dnešního Českého muzea hudby stojí na místě bývalého kláštera dominikánek, založeného již ve 14. století u kostela svaté Máří Magdaleny. Původní areál byl poškozen husitskými válkami a později obnoven dominikány, kteří zde v 17. století vybudovali nový barokní chrám podle návrhu předního italského architekta Francesca Carattiho. Po zrušení kláštera za josefínských reforem a po úpravě ve stylu klasicismu podle projekt Josefa von Wentzela sloužila budova postupně různým účelům – jako poštovní úřad, kasárna i sídlo archivu. Současnou podobu budova získala po rekonstrukci v letech 2002–2004, kdy byla otevřena veřejnosti jako České muzeum hudby a umožnila Národnímu muzeu zpřístupnit cenné hudební sbírky.

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