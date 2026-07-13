VLS přivezou na Země živitelku chuť české krajiny

Návštěvníci stánku VLS se mohou těšit především na prezentaci zemědělské divize, která dlouhodobě hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Součástí nabídky bude také prodej BIO hovězího masa z vlastních chovů, zpracovaného v bourárně Chvalšiny.
Novinkou letošní prezentace bude větší důraz na lesní školkařství a agrolesnictví. VLS představí vlastní produkci kvalitního sadebního materiálu i možnosti jeho využití při obnově krajiny, zakládání agrolesnických systémů nebo výsadbách zeleně. Návštěvníci se zároveň dozvědí více o tom, jak se v podniku propojuje lesnictví, zemědělství a péče o krajinu.
„Ekologické hospodaření pro nás není trend, ale dlouhodobá cesta. Chceme lidem ukázat, že kvalitní produkty vznikají především díky odpovědnému přístupu ke krajině, zvířatům i půdě,“ říká ředitel divize zemědělské výroby Jaroslav Kratochvíl.
Letošní ročník veletrhu ponese podtitul Inovace v každém poli, který připomíná, že moderní zemědělství stojí nejen na nových technologiích, ale také na šetrném hospodaření a péči o krajinu. Právě tyto hodnoty budou VLS na českobudějovickém výstavišti prezentovat.
V roce 2025 navštívilo Země živitelku více než 132 tisíc návštěvníků a ani letos nebudou Vojenské lesy a statky mezi více než šesti stovkami vystavovatelů chybět.
Náš stánek naleznete na stejném místě, jako každý rok, tedy v pavilonu T1.
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