Luftová (Piráti): Smysluplné školství, podpora regionu a ochrana svobody

Dlouholetá členka České pirátské strany získala pro svou kandidaturu podporu strany Zelených a dalších nezávislých osobností z regionu. Do Senátu chce přinést své dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání, podporovat dostupné bydlení a být hlasem všech částí rozsáhlého volebního obvodu Příbramska, od rychle rostoucích obcí v blízkosti Prahy až po venkovské oblasti, které se potýkají s odlivem obyvatel a služeb.
„Do Senátu kandiduji nejen proto, že chci být hlasem našeho rozsáhlého regionu, ale také přispět k ochraně hodnot, na kterých stojí svobodná a demokratická společnost. Potřebujeme kvalitní školy, Potřebujeme kvalitní a dobře vybavené školy, dostupné bydlení a prosperující obce, ale také stát, kterému mohou lidé důvěřovat a který přijímá promyšlené a srozumitelné zákony. Chci přispět k tomu, aby lidé v našem regionu měli jistotu do budoucna, bezpečné prostředí a dobré podmínky pro život,“ říká kandidátka do Senátu Simona Luftová.
Senát podle Simona Luftové neplní pouze roli zákonodárné komory, ale je také důležitou pojistkou demokracie, ústavnosti a občanských svobod. Vedle regionálních zájmů chce hájit i principy svobodné společnosti, kvalitní legislativy, právní stát a důvěryhodné demokratické instituce
„Do Senátu chci přinést zkušenosti z oblasti vzdělávání, komunální politiky i každodenního života rodin. Zároveň chci vnést do horní komory více ženský pohled. Ženy tvoří polovinu naší společnosti, ale v Senátu jich sedí jen kolem pětiny. Věřím, že vyváženější zastoupení žen a mužů pomůže přijímat zákony, které budou lépe odrážet zkušenosti lidí napříč generacemi a přispějí ke stabilnější, bezpečnější a soudržnější společnosti,” doplnila Luftová.
V souladu s pirátskou transparentností bude kampaň probíhat primárně přímo v obcích při osobních setkáních s občany. Simona Luftová plánuje navštívit co nejvíce ze 147 obcí Příbramska, aby mohla přenášet reálné podněty starostů a obyvatel přímo na půdu Senátu. Podrobný volební program i harmonogram výjezdů jsou přístupné na oficiálním webu simonaluftova.cz.
O kandidátce
Mgr. Simona Luftová je středoškolská profesorka, komunální zastupitelka a matka tří dětí. Její život významně ovlivnila zkušenost z dětství, kdy po emigraci rodiny prošla v sedmi letech rakouským uprchlickým táborem a následně strávila deset let v Jihoafrické republice, kde navštěvovala soukromou školu.
Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a část studií absolvovala na Suffolk University v Bostonu. Před příchodem do školství působila v komerční sféře, marketingu a projektovém řízení. Dnes vyučuje na střední škole a aktivně se podílí na práci středočeského expertního týmu pro vzdělávání. V Příbrami působila v Komisi pro výchovu a vzdělávání, Komisi pro zahraniční vztahy, Komisi pro bezpečnost a Výboru pro územní plánování. Je spoluzakladatelkou místního spolku na ochranu městské zeleně a dlouhodobě podporuje udržitelný rozvoj regionu, který se stal jejím domovem.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku