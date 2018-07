Výstava ke sto letům Československa slavnostně zahájena

Ve Valdštejnské zahradě byla dnes slavnostně zahájena výstava „Československo v proměnách Evropy 20. století “. Tu si mohou návštěvníci zahrady prohlédnout až do 31. října 2018.

„Žijeme ve svobodě a demokracii, za kterou naši předci pokládali životy. Važme si jejich obětí a budujme v jejich jménu zemi založenou na myšlenkách, na kterých už prezident Masaryk vystavěl základy naší republiky,“ řekl během slavnostního zahájení výstavy předseda Senátu Milan Štěch.

Expozici připravil Historický ústav Akademie věd ČR. Za autory vystoupil historik Jan Němeček a upozornil, že jeden z cílů výstavy je „nezapomenout“. „Nezapomenout, že zde byl společný stát Čechů a Slováků, který je spojoval, stát, ve kterém žilo své životy několik generací, které jej smysluplně budovaly a pokládaly za něj i své životy. To vše s vizí, že tak konají ve jménu jeho slávy. Byly na svůj stát přese všechny nelehké a trpké zkoušky hrdé. Také proto se Československo, postavené za 74 let existence na miliónech konkrétních příběhů svých občanů, mohlo stát základem, na kterém můžeme budovat naši další českou a slovenskou spolupráci,“ vysvětlil ve svém projevu.

Výstava vznikla při příležitosti letošních oslav 100. výročí ustavení samostatného československého státu, symbolicky připomíná jak historické počátky státu, tak jeho následný politický, ekonomický i kulturní vývoj v průběhu minulého století. Další informace k výstavě jsou k dispozici zde.

Expozice se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Výstava je veřejnosti přístupná denně, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.00 hod., víkendy a státní svátky od 10.00 hod. do 19.00 hod., od října do 18.00 hod. Vstup volný.

