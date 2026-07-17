Kdo pořídil záběr Turkova vozidla? Přišla nápověda

17.07.2026 21:31 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Odkud pochází záznam ze střetu poslance Filipa Turka (Motoristé) s nemocničním vozem? Objevují se dohady, že o městskou kameru nešlo. Lokace kamery napovídá, kdo video pořídil.

Kdo pořídil záběr Turkova vozidla? Přišla nápověda
Foto: screen: VOX TV
Popisek: Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a poslanec Motoristů Filip Turek.

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Z nehody poslance Turka se nejhojněji šíří záznam, který na sociální síti X sdílela Barbora Kuželová, vystupující pod přezdívkou Barbora Mercury. Novinářka Angelika Bazalová se proto dotázala, kde bloggerka daný videozáznam vzala, a jeden z uživatelů naznačil, že nejde o veřejný záznam z městské kamery, jak je tvrzeno.

Uvedený záznam, který má údajně pocházet z městské kamery, zachycuje okamžiky před nehodou a především to, jak nejen Turek, ale i další řidiči nerespektují dopravní značení a pokračují v jízdě křižovatkou z odbočovacího pruhu rovně. Před Turkem i přes několik značek upravujících běžné uspořádání jízdních pruhů a přechodné značení na vozovce porušují přikázaný směr jízdy vlevo další dva řidiči a rovněž „objíždějí kolonu“. Právě z tohoto záběru je patrné, že poslanec s největší pravděpodobností hodlal rovněž pokračovat v jízdě rovně, jelikož krátce před samotným střetem započal manévr do zúžení vpravo a zapnul tímto směrem i blinkr. Následně je vidět, jak naráží do rychle jedoucího nemocničního vozu, který vjíždí po tramvajovém kolejišti do křižovatky se zapnutými majáky a sirénou na červenou z levé strany.

Je však zjevné, že Kuželová záznam pouze upravila přiblížením střetu a s největší pravděpodobností jej získala od jiného zdroje. Mnohá média a politici, včetně exprimátora Prahy Zdeňka Hřiba, sdíleli video, které na sociální sítě nahrál blogger a cyklozávodník Petr Jaderný. Právě na jeho profilu je situace zaznamenána bez pozdějšího zvětšení. Odkud jej získal, je nejasné. Napovědět však může umístění kamery.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
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Kamera, která incident zachytila, je totiž umístěna na hasičské stanici v Sokolské. Dosti pravděpodobně tak byl záznam monitoru, který záběry přehrával, pořízen právě zde a unikl na sociální sítě. Právě na nich se nyní šíří dohady, zda kvůli tomu někdo nebude mít problémy.

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hasiči , Turek , Bazalová

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