Kdo pořídil záběr Turkova vozidla? Přišla nápověda

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Uvedený záznam, který má údajně pocházet z městské kamery, zachycuje okamžiky před nehodou a především to, jak nejen Turek, ale i další řidiči nerespektují dopravní značení a pokračují v jízdě křižovatkou z odbočovacího pruhu rovně. Před Turkem i přes několik značek upravujících běžné uspořádání jízdních pruhů a přechodné značení na vozovce porušují přikázaný směr jízdy vlevo další dva řidiči a rovněž „objíždějí kolonu“. Právě z tohoto záběru je patrné, že poslanec s největší pravděpodobností hodlal rovněž pokračovat v jízdě rovně, jelikož krátce před samotným střetem započal manévr do zúžení vpravo a zapnul tímto směrem i blinkr. Následně je vidět, jak naráží do rychle jedoucího nemocničního vozu, který vjíždí po tramvajovém kolejišti do křižovatky se zapnutými majáky a sirénou na červenou z levé strany.
Je však zjevné, že Kuželová záznam pouze upravila přiblížením střetu a s největší pravděpodobností jej získala od jiného zdroje. Mnohá média a politici, včetně exprimátora Prahy Zdeňka Hřiba, sdíleli video, které na sociální sítě nahrál blogger a cyklozávodník Petr Jaderný. Právě na jeho profilu je situace zaznamenána bez pozdějšího zvětšení. Odkud jej získal, je nejasné. Napovědět však může umístění kamery.
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