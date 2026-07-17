Senátor Hraba: Jde svobodu volby i pro budoucí generace

Zakotvení hotovosti do Ústavy nic neřeší? Já si to nemyslím. Smyslem Ústavy totiž není upravovat jednotlivosti do posledního detailu. Od toho jsou běžné zákony. Ústava má jinou roli – chránit základní hodnoty a práva státu před tím, aby je bylo možné měnit podle toho, jaká politická většina zrovna vyhraje volby.
Běžný zákon lze změnit poměrně snadno. Stačí, aby se našla většina v Poslanecké sněmovně. Ústava je naopak postavena tak, aby odolávala krátkodobým politickým náladám. Její změna vyžaduje ústavní většinu v obou komorách Parlamentu. Tedy širokou politickou shodu, nikoli rozhodnutí jedné momentální většiny.
Právě proto se do Ústavy zapisují věci, které mají mít dlouhodobou ochranu. A právě ústavní ochrana hotovosti může dát jasně najevo jednu zásadní věc: že možnost zaplatit hotově není jen technický detail, ale princip, který stát považuje za natolik důležitý, že si zaslouží nejvyšší možnou právní ochranu. Z hlediska bezpečnosti i ochrany soukromí.
Právě o to v této debatě jde. O ochranu svobody volby i pro budoucí generace.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku