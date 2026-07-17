Senátor Hraba: Jde svobodu volby i pro budoucí generace

17.07.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o zakotvení hotovosti do Ústavy

Senátor Hraba: Jde svobodu volby i pro budoucí generace
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Zakotvení hotovosti do Ústavy nic neřeší? Já si to nemyslím. Smyslem Ústavy totiž není upravovat jednotlivosti do posledního detailu. Od toho jsou běžné zákony. Ústava má jinou roli – chránit základní hodnoty a práva státu před tím, aby je bylo možné měnit podle toho, jaká politická většina zrovna vyhraje volby.

Běžný zákon lze změnit poměrně snadno. Stačí, aby se našla většina v Poslanecké sněmovně. Ústava je naopak postavena tak, aby odolávala krátkodobým politickým náladám. Její změna vyžaduje ústavní většinu v obou komorách Parlamentu. Tedy širokou politickou shodu, nikoli rozhodnutí jedné momentální většiny.

Právě proto se do Ústavy zapisují věci, které mají mít dlouhodobou ochranu. A právě ústavní ochrana hotovosti může dát jasně najevo jednu zásadní věc: že možnost zaplatit hotově není jen technický detail, ale princip, který stát považuje za natolik důležitý, že si zaslouží nejvyšší možnou právní ochranu. Z hlediska bezpečnosti i ochrany soukromí.

Právě o to v této debatě jde. O ochranu svobody volby i pro budoucí generace.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

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peníze , Senát , Ústava , hotovost , Hraba

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Foldyna

Pane předsedo, co uděláte s Foldynou? Nemyslíte, že by měl urychleně vysvětlit, proč byl vykázán z domu a proč mu policie zabavila zbraně? A jestli se prokáže, že se dopustil domácího násilí, doufám, že ho neprodleně vysloužíte ze strany a budete po něm požadovat rezignaci?

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o zakotvení hotovosti do Ústavy