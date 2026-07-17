Politoložka by Evropany ráda připravila na válku. Radikálním krokem

17.07.2026 20:25 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Nasazení vojáků evropských států na Ukrajině by podle italské politoložky Nathalie Tocciové mohlo být velice prospěšné pro evropské občany. „Povzbudilo“ by je to prý k tomu, aby si osvojili způsob uvažování, který by je „lépe připravil na válku“, a přebrali by prý od Ukrajinců i jejich vznešené vlastnosti. „Možná by se část ukrajinské statečnosti, pokory a kreativity mohla přenést i do jiných evropských společností,“ doufá v komentáři pro The Economist.

Politoložka by Evropany ráda připravila na válku. Radikálním krokem
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Italská politoložka a expertka na mezinárodní vztahy Nathalie Tocciová, která byla v minulosti poradkyní šéfů zahraniční politiky EU, ve svém komentáři na serveru The Economist pokládá otázku, zda by Evropané bojovali, kdyby to bylo třeba, a nabízí starému kontinentu „najít odvahu k válce“ skrze nasazení evropských vojáků na Ukrajinu.

Expertka na zahraniční politiku EU, která byla pravou rukou Federiky Mogherini a Josepa Borrella (vysocí funkcionáři zahraniční politiky EU - pozn. red.), se svými znalostmi unijního prostředí shrnuje, že dle ní evropští lídři chápou blízkost konfliktu a zvyšují proto obranné výdaje, ale zároveň prý mají strach z toho, zdali by Evropané nemuseli prokázat stejnou odhodlanost bojovat jako Ukrajinci.

Tocciová míní, že Evropané aktuálně nevěří, že by se k nim konflikt blížil, a média, politici i samotní občané v mnoha zemích vzdálenějších od ruských hranic tak odmítají výzvy k zavedení branné povinnosti nebo ke škrtům v sociálních výdajích ve prospěch obrany. A navrhuje řešení – ukázat evropským občanům reálnost války.

Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině

Ukrajinský voják
Instruktor střelby Jan Šafařík na Ukrajině
Ukrajinský pes
Ukrajinský hřbitov
Výcvik ukrajinských vojáků
Instruktor střelby Jan Šafařík na Ukrajině

Politoložka má za to, že válka je zdrojem technologického pokroku, což se má dle ní ukazovat i na Ukrajině, a naši připravenost v obraně i morálku obyvatelstva by dle ní mohlo pomoci zvýšit vyslání pozemních jednotek na Ukrajinu. Dít by se tak dle Tocciové nemělo až po uzavření míru, ale přímo během horké fáze tamní války.

Ukrajině by evropské síly podle jejího mínění příliš nepomohly, avšak jejich nasazení by prý ovlivnilo ostatní Evropany. A to je dle jejího mínění velice prospěšné. „Protože by povzbudilo občany k tomu, aby si osvojili způsob uvažování, který by je lépe připravil na válku. Ano, vystavilo by to evropské vojáky nebezpečí – jakýkoli by takový krok rozzuřil Kreml –, ale kontinent se již nachází v hybridním konfliktu, i když to mnozí odmítají uznat. Kdyby byli evropští vojáci rozmístěni na Ukrajině, přiblížilo by to realitu blíže k domovu. A možná by se část ukrajinské statečnosti, pokory a kreativity mohla přenést i do jiných evropských společností. Evropské jednotky by nebyly vystaveny nebezpečí z pouhé velkorysosti, ale proto, aby pomohly připravit se na válku – a zabránily jejímu rozšíření do zbytku kontinentu,“ navrhuje politoložka.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.economist.com

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Článek obsahuje štítky

armáda , NATO , obrana , Rusko , The Economist , Ukrajina , válka , válka na Ukrajině , Tocciová

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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Viděl jste videa z nehody?

Na nich je přeci jasně vidět, že Turek minimálně objížděl kolonu odbočovacím pruhem to přeci také není normální chování. A pokud se prokáže jeho vina, což je podle mě jisté, měl by podle vás jako poslanec skončit? Vždyť co dobrého jako poslanec udělal? Nic, jen se řeší neustále jeho kauzy.

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