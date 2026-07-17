Armáda ČR: Embraer oficiálně předal první C-390 Millennium

Slavnostnímu momentu přihlíželo vedení Ministerstva obrany i velení Armády ČR. Oba víceúčelové transportní letouny se stanou součástí zdejší kbelské letky. Druhý stroj by měla armáda převzít v prosinci 2027. Ministr obrany v projevu podtrh nové schopnosti, které letoun nabízí. Že jde o mimořádně kvalitní stroj podle jeho slov dokládá narůstající počet evropských spojenců, kteří jej zařazují do výzbroje.
„Je to další signál o úspěchu tohoto letounu a o úspěchu naší spolupráce v rámci mezinárodního uskupení, které tento projekt dovedlo do skvělého výsledku. Firma Embraer má v tuto chvíli sedmdesát objednávek na tento letoun, který má obrovský potenciál na mezinárodním trhu a obzvlášť zde v Evropě,“ zdůraznil Jaromír Zůna. V souvislosti s jeho vývojem a výrobou vznikla řada příležitostí i pro české firmy, které se přímo podílejí na dodavatelských řetězcích a zajištění životního cyklu. „To znamená nejen nová pracovní místa, ale především transfer unikátního know-how a high-tech technologií do České republiky,“ vyzdvihl.
Smlouvu s brazilskou společností Embraer podepsalo Ministerstvo obrany 25. října 2024. C-390 Millennium je dvoumotorový proudový střední transportní letoun, jehož primárním úkolem bude zajišťovat přepravu osob a materiálu, a to i těžkého a objemného včetně kolové techniky na velké vzdálenosti. Česká armáda díky němu získá i řadu nových schopností – jako například tankování za letu či úkoly pátrání a záchrany a podpory speciálních operací. C-390 je rovněž vybaven pro vzdušné hašení požárů, což dosud v České republice zajišťovaly výhradně vrtulníky.
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„Armáda České republiky převzetím transportního letounu C-390 Millennium získává novou schopnost jednat rychleji, samostatněji a s větším dosahem," řekl náčelník generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč. Zároveň uvedl, že pořízení letounu nepředstavuje konec modernizace armády, ale další krok při budování ozbrojených sil připravených plnit úkoly za všech okolností.
Podle velitele Vzdušných sil AČR představuje C-390 Millennium jednu z nejmodernějších platforem své kategorie a významně rozšíří možnosti českého vojenského letectva. „C-390 přichází v bezpečnostně stále složitější době. Schopnost přesunout vojáky, techniku, humanitární pomoc nebo evakuovat občany z krizových oblastí je dnes důležitější než kdy dříve. Tento letoun nám umožní být rychlejší, flexibilnější a efektivnější doma i při plnění závazků vůči našim spojencům v NATO. Jeho zavedením se zařazujeme mezi rostoucí skupinu aliančních států, které tuto moderní platformu provozují a posilujeme tak interoperabilitu našich vzdušných sil. C-390 bude sloužit nejen armádě, ale i občanům ČR při živelních pohromách, evakuačních operacích, zdravotnických transportech či hašení rozsáhlých požárů. Je to investice do bezpečnosti, odolnosti a schopnosti chránit lidské životy,“ vyzdvihl brigádní generál Petr Tománek.
Prezident a generální ředitel Embraer Defense & Security vyzdvihl rychlost, s jakou bylo společného cíle dosaženo. „Před pouhými dvaceti měsíci došlo k podpisu smlouvy a nyní zde už máme český C-390, který je připraven k provozu. Letoun je navržen pro požadavky 21. století a kombinuje v sobě rychlost, schopnost nosnosti, odpovědnost a také operační flexibilitu. To vše v jedné platformě," uvedl Bosco da Costa ml.
Embraer C-390 pro Vzdušné síly AČR:
- Oba letouny se stanou součástí 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích, vojáci také získají pozemní vybavení i počáteční dodávky náhradních dílů, spotřební materiál a výcviková zařízení.
- Součástí ceny (11,3 miliardy Kč bez DPH) je i školení létajícího a pozemního personálu a podpora při provedení vojskových zkoušek.
- Posádku Embraer C-390 Millennium z dílny brazilského dodavatele Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. tvoří dva piloti a dva palubní technici.
- Primárním úkolem je letecká přeprava osob – stroj pojme až 80 cestujících či 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Nosnost stroje je až 26 tun. Objemově se do letounu vměstná až sedm palet typu 463L. Zvládne také přepravit těžkou vojenskou techniku do rozměru kolového obrněného transportéru Pandur II, případně vrtulníku Black Hawk.
- Letoun C-390 bude armáda používat také ke vzdušným výsadkům osob a padákovému shozu nákladu. V případě přepravy raněných se do vnitřního prostoru vejde až 74 osob, případně 6 jednotek intenzivní péče.
- K dispozici bude modul pro vzdušné hašení za letu MAFFS II s kapacitou až 12 tisíc litrů vody (pro srovnání – největší armádní bambivak vrtulníku Mi-17 pojme maximálně 3 tisíce litrů).
- Jiný modul umožní tankování za letu jak v režimu příjem, tak také výdej – C-390 tak bude schopen doplnit palivo letounům a vrtulníkům za letu i na zemi.
- Impozantní je také dolet, který se samozřejmě mění podle zatížení. Při 14 tunách nákladu stroj doletí 5 tisíc kilometrů (např. Keňa či Indie), maximální dolet je až 8 tisíc kilometrů s přídavnými nádržemi, které armáda dostane dvě, každá na čtyři tuny paliva.
- Letoun je dále vybaven systémem vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí a modulem pro pátrání a záchranu (Search and Rescue). Speciální síly pak budou moci vyžít GPS Repeater. Embraer C-390 je rovněž schopný operovat na letištích s nezpevněnou dráhou.
- Do zakázky se zapojil český obranný průmysl (zajištěno Dohodou o průmyslové spolupráci z 2. října 2024).
- Kromě brazilského letectva byla víceúčelová platforma již vybrána letectvem Portugalska, Maďarska, Korejské republiky, Nizozemska, Rakouska, Uzbekistánu, Švédska, Spojených arabských emirátů, Slovenska a Litvy.
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